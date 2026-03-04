美心MX長者優惠！一日限定晚市堂食＋外賣75折 長者咭/樂悠咭適用
發佈時間：19:13 2026-03-04 HKT
美心MX長者優惠｜連鎖快餐店美心MX提供多種美食選擇，從香氣四溢的招牌燒味，到鑊氣十足的中式小菜，總能滿足不同顧客的口味。最近，美心MX及美心Food²特別為長者朋友推出極具吸引力的晚市優惠，在指定日子提供堂食及外賣75折，讓老友記們能以更實惠的價錢，輕鬆享受一頓豐富晚餐。
美心MX長者一日限定 堂食＋外賣75折優惠
美心MX長者咭/樂悠咭75折優惠
持長者咭或樂悠咭的老友記，只要於明日（3月5日）晚市時段，到美心MX及美心Food²惠顧堂食或外賣，即可享用75折優惠。對於希望省卻做飯時間的長者而言，這個晚市優惠提供了一個絕佳的選擇，無論是想在餐廳內舒適地享用一頓熱騰騰的晚餐，還是選擇外賣回家與家人共享，都能享受到同樣的折扣。
美心MX的晚餐選擇從不讓人失望，皇牌產品「明爐燒味」是許多人的首選，例如外皮酥脆、肉質鬆化的燒腩仔，或是蜜汁香甜、口感軟嫩的叉燒，每一口都是老師傅的匠心巧手。除了燒味，各款鑊氣小菜和特色焗飯亦是晚餐的熱門之選，像是家常風味的「粟米魚塊」或是芝士濃郁的「焗豬扒飯」，不僅價錢親民，份量更是十足。
美心MX長者晚市75折優惠
- 優惠日期：2026年3月5日（四）
- 優惠時間：下午5時後
- 適用分店：全線美心MX（西九高鐵站分店除外）及全線美心Food²
- 使用資格：結賬時須出示有效的「長者咭」、「樂悠咭」或「長者八達通」（不接受影印本）
- 優惠限制：優惠只限單次使用於單一發票。不適用於購買節日產品、外賣派對美食、心超值餐、優惠套餐、晚市小菜外賣2人餐、晚市外賣加餸、燒味斬料、特價燒味、八達通增值及所有外送服務。
資料來源：美心MX (Maxim's MX)
