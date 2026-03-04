百佳長者專屬優惠！大派$100電子現金券 指定產品滿額即送TEMPO紙巾
發佈時間：14:17 2026-03-04 HKT
關懷家中長輩，提升他們的生活品質，是每個家庭的願望。百佳近日特別推出一系列專為長者設計的護理產品優惠，從成人紙尿片到營養奶粉應有盡有，讓您輕鬆為摯愛的「老友記」添購所需，享受更舒適健康的晚年生活。其中最吸引的優惠包括指定產品滿額即送$100電子優惠券，絕對是入貨好時機！
百佳精選長者護理用品 滿額即享$100回贈
想為長輩的生活提供更周全的照顧？百佳精選了多款長者護理產品，全面照顧他們的日常需要。這些產品涵蓋了高品質的成人紙尿片、專業營養奶粉等，旨在為長者帶來更舒適、潔淨的體驗。由即日起，凡於百佳網購購買精選長者護理產品滿$488，結帳時輸入優惠碼「26MARELD1」，即可獲贈$100電子優惠券，為您下次購物節省更多。
桂格/安心寶/Abena/雀巢OPTIFAST優惠放送 折扣再加碼
除了滿額回贈外，PNS網購還聯合多個知名品牌，提供額外折扣。對於需要購買成人紙尿片或相關護理用品的消費者，可以考慮選擇安心寶、S-SELECT及Abena等備受推薦的品牌。這些品牌以其出色的吸收力及舒適的物料而聞名。現在購買這些品牌的產品滿$299，即可享有立減$30的現金折扣，讓您買得更划算。
均衡營養是維持長輩健康的關鍵。PNS網購亦為此準備了兩大品牌的成人奶粉優惠。歷史悠久的桂格（Quaker）成人奶粉系列，向來是補充營養的信心之選，購買兩罐即享85折優惠，買滿$250更額外加送TEMPO袋裝面紙。另外，專注於體重管理的雀巢OPTIFAST產品系列，亦提供全線8折優惠，幫助有需要的長者維持健康體態。
百佳長者優惠詳情
-
購物平台： PNS網購官方網站（按此）或手機應用程式
-
優惠內容：
-
$100電子優惠券：購買精選長者護理產品滿$488，輸入優惠碼「26MARELD1」即可獲贈。
-
指定品牌折扣：購買安心寶、S-SELECT及Abena產品滿$299，即減$30。
-
桂格奶粉優惠：購買2罐桂格成人奶粉即享85折；買滿$250再送TEMPO四層袋裝面紙。
-
雀巢OPTIFAST優惠：全線產品即享8折。
-
-
優惠期限：
-
桂格成人奶粉優惠：即日起至2026年3月5日
-
雀巢OPTIFAST產品優惠：即日起至2026年4月30日
-
其他精選產品優惠：即日起至2026年3月26日
-
-
條款及細則：
-
優惠僅適用於PNS網購之送貨訂單。
-
用戶需登入PNS網購帳戶以查看及享用贈品優惠。
-
贈品款式或口味將由系統隨機選擇，數量有限，送完即止。
-
所有優惠以每張訂單獨立計算。
-
圖片僅供參考，一切以實物為準。
-
活動受相關條款及細則約束。
-
