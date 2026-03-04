Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

大快活下午茶限時$28優惠！歎懷舊糯米飯加送糖水 轉熱飲都得

飲食
更新時間：19:04 2026-03-04 HKT
發佈時間：19:04 2026-03-04 HKT

深受香港市民喜愛的連鎖快餐店大快活，餐點選擇眾多而且價廉物美，是一眾街坊解決三餐的熱門選擇。最近，大快活於下午茶時段推出驚喜優惠美食，只需$28即可歎到懷舊迷你糯米飯套餐，讓食客能以超值價格享受一頓滿足的茶點。

大快活下午茶限時優惠！懷舊糯米飯套餐加送糖水 只需$28

連鎖快餐店大快活由即日起推出「阿活爆『抵』價」下午茶優惠，只需以低至$28的價錢，即可品嚐到迷你糯米飯套餐。

連鎖快餐店大快活由即日起推出「阿活爆『抵』價」下午茶優惠，只需以低至$28的價錢，即可品嚐到迷你糯米飯套餐。糯米飯向來是秋冬時節的暖胃美食，口感軟糯兼鹹香十足，最適合下午茶時段享用，既能滿足口腹之慾，又不會過於飽滯。套餐更可選擇搭配一杯暖笠笠的熱飲，或是一碗滋潤的是日糖水，無論是想提神醒腦或是品嚐一點甜，這個組合都能滿足食客需求。

大快活下午茶限時優惠

日期︰即日起至另行通知
適用分店：全線大快活分店 >>按此<<

2大連鎖快餐店優惠 大家樂/敏華冰廳

1. 大家樂︰$33歎吉列豬扒早餐

大家樂於早市推出吉列豬扒早餐，售價為$33，包含一份吉列豬扒、精選湯粉、多士，並附有一杯熱奶茶或咖啡。至於午市，餐廳供應售$42的沙薑雞飯，當中包括沙薑雞件及一杯紅豆冰。顧客可按個人喜好選擇升級，只需加$1，即可將套餐升級為「沙薑雞．魚香茄子飯」。若想品嚐更豐富的菜式，亦可加$5升級至有齊沙薑雞、半隻鹹蛋和紅腸的「沙薑雞三寶飯」。

2. 敏華冰廳︰$38兩款熱食湯米線

敏華冰廳於2pm至6pm供應超特惠下午茶，提供兩款售價$38的湯米線。食客可選菜薳無骨滑雞湯米線或菜薳冬菇魚腐角湯米線，所有套餐均附送熱奶茶或咖啡。顧客也可選擇加價升級飲品，加$3可轉為凍飲或樽裝奶茶，而加$6則可升級為特飲。

 

資料來源︰大快活

