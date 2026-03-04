大快活下午茶限時$28優惠！歎懷舊糯米飯加送糖水 轉熱飲都得
更新時間：19:04 2026-03-04 HKT
發佈時間：19:04 2026-03-04 HKT
發佈時間：19:04 2026-03-04 HKT
深受香港市民喜愛的連鎖快餐店大快活，餐點選擇眾多而且價廉物美，是一眾街坊解決三餐的熱門選擇。最近，大快活於下午茶時段推出驚喜優惠美食，只需$28即可歎到懷舊迷你糯米飯套餐，讓食客能以超值價格享受一頓滿足的茶點。
大快活下午茶限時優惠！懷舊糯米飯套餐加送糖水 只需$28
連鎖快餐店大快活由即日起推出「阿活爆『抵』價」下午茶優惠，只需以低至$28的價錢，即可品嚐到迷你糯米飯套餐。糯米飯向來是秋冬時節的暖胃美食，口感軟糯兼鹹香十足，最適合下午茶時段享用，既能滿足口腹之慾，又不會過於飽滯。套餐更可選擇搭配一杯暖笠笠的熱飲，或是一碗滋潤的是日糖水，無論是想提神醒腦或是品嚐一點甜，這個組合都能滿足食客需求。
大快活下午茶限時優惠
日期︰即日起至另行通知
適用分店：全線大快活分店 >>按此<<
2大連鎖快餐店優惠 大家樂/敏華冰廳
1. 大家樂︰$33歎吉列豬扒早餐
大家樂於早市推出吉列豬扒早餐，售價為$33，包含一份吉列豬扒、精選湯粉、多士，並附有一杯熱奶茶或咖啡。至於午市，餐廳供應售$42的沙薑雞飯，當中包括沙薑雞件及一杯紅豆冰。顧客可按個人喜好選擇升級，只需加$1，即可將套餐升級為「沙薑雞．魚香茄子飯」。若想品嚐更豐富的菜式，亦可加$5升級至有齊沙薑雞、半隻鹹蛋和紅腸的「沙薑雞三寶飯」。
2. 敏華冰廳︰$38兩款熱食湯米線
敏華冰廳於2pm至6pm供應超特惠下午茶，提供兩款售價$38的湯米線。食客可選菜薳無骨滑雞湯米線或菜薳冬菇魚腐角湯米線，所有套餐均附送熱奶茶或咖啡。顧客也可選擇加價升級飲品，加$3可轉為凍飲或樽裝奶茶，而加$6則可升級為特飲。
資料來源︰大快活
延伸閱讀︰$198歎勻龍躉+燒雞！海港酒家最新孖寶優惠 星期一至日晚市供應
最Hit
港鐵站時裝店清貨減價現搶購人潮 港人好奇「點解開到咁多年？」 網民拆解1原因屹立20年不倒
2026-03-02 16:18 HKT
中電消費券2026 |3月起派$100消費券 兩類家庭受惠 一文睇清資格及使用方法！
2026-03-03 17:05 HKT
劉馬車踩場大鬧九記牛腩！怒罵35分鐘直斥「香港飲食界之恥」 老闆忍火報警處理
2026-03-03 13:41 HKT
回南天極潮濕！這品牌「古董級」抽濕機獲讚襟用 港人用足20年：真係世一！
2026-03-03 14:36 HKT