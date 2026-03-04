Threads 熱捧！連鎖快餐店$24早餐熱香餅 即煎鬆軟唔死實  網民: 好過好多Cafe

早晨享用一份甜美的熱香餅，對許多上班族而言是一種簡單的幸福。傳統提起熱香餅，消費者大多會即時聯想起某家標誌性的美式快餐連鎖店。然而，近期在Threads上，以炸雞聞名的Jollibee所推出的「蜂蜜班戟」，卻突然彈起。有網民發文指，這款售價僅$24的班戟，無論在味道還是鬆軟口感上都帶來了驚喜，其物超所值的體驗，迅速在網絡社群中獲得廣泛關注及熱烈討論

Jollibee早餐熱香餅成Threads 友新寵！網民試罷狂誇：真心好食

這支「熱香餅新力軍」，源於不少網民在社交平台Threads上分享食評，例如有人以「被Threads友燒到系列」為題分享個人經歷，表示自己被Jollibee的蜂蜜班戟吸引而前去一試，結果發現其品質遠超預期，直呼「真心好食」。

該網民在帖文中詳細描述了班戟的優點。他強調班戟上桌時是熱的，「牛油放上去係會溶既」，並形容這一點「個人認為好重要」。口感方面，他讚揚班戟「鬆軟」，「唔係死實實」。至於味道，他認為蜂蜜味道香濃，但亦貼心提醒「唔建議倒晒落去」，因為班戟「會索晒啲蜂蜜」。總結而言，他認為這份連飲品僅售$24的套餐相當「抵」。

網民指好食睇彩數：睇店員煎得好唔好

相關食評帖文，亦引來大批有共鳴的網民留言，不少人大表認同。有網民毫不諱言地表示：「好多cafe成舊水嘅pancake都唔夠佢抽」。亦有網民興奮地說：「終於有人講， 雖然睇店員煎得好唔好，但真心好食好多」。更有趣的是，有食客開玩笑地請求大家「唔好揚開去好冇」，似乎是擔心美食熱潮會讓等候時間變長。

Jollibee：班戟標榜即叫即製

根據Jollibee官方資料，這款班戟之所以口感新鮮鬆軟，其秘訣在於「堅持全人手即叫即製」，確保新鮮出爐，口感鬆軟。此外，產品特別採用了「本地品牌嘅100 % 純天然蜂蜜」，使其味道清香甜蜜，別具一格。

資料、圖片來源來源: jollibeehongkong、mikic.1216、mikic.1216、tobylo