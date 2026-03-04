6大注目新餐廳強勢攻港！東京神級拉麵/殿堂級法廚開店/韓星愛店 1間人氣食店必試

春日伊始，城中餐飲界迎來一場味覺盛宴，多家備受矚目的新餐廳正式揭幕，為饕客的品味地圖增添光點。今次精選的四間食府，無論是追求極致餐飲體驗的深度食旅，或是尋找溫馨寫意的約會地點，均能滿足您的期待。當中包括國際名廚 Daniel Boulud 首度進駐亞洲、坐擁中環天際線的法式餐廳 Terrace Boulud，以及在日本被譽為「預約困難店」的東京拉麵名店拉麵屋 嶋，其每日限量的神級湯底首度登陸香港，絕對是本季不容錯過的美食焦點。

1. 【Terrace Boulud】米芝蓮星廚亞洲首店 俯瞰中環的法式饗宴

國際殿堂級名廚 Daniel Boulud

全新法式小酒館Terrace Boulud

由國際殿堂級名廚 Daniel Boulud 首度進軍亞洲，與香港文華東方酒店攜手打造的 Terrace Boulud，無疑是本年度最矚目的餐飲地標。餐廳高踞中環之巔，將繁華都市景致盡收眼底，營造出一個結合傳統法式小酒館魅力與香港都會活力的社交聖地。Daniel Boulud 將其超過四十年的烹飪哲學與環球視野融入菜單，以「傳統」、「時令」、「土地」、「旅程」及「香港」五位繆思為靈感主軸，致敬法國料理的深厚傳承，同時大膽創新。室內空間由巴黎設計名所 Malherbe Paris 操刀，以旅行黃金年代為靈感，從午間輕食、愜意下午茶到入夜後的精緻晚餐，全天候無縫銜接，為食客在不同時段締造充滿法式生活品味的尊貴餐飲體驗。

DB x MO 點心系列： 此系列為 Daniel Boulud 對香港飲食文化的致敬，破天荒地將法式技藝融入港式點心。當中「Hong Kong」是配上薑蔥 XO 醬的鮮蝦水晶餃，展現地道風味；「Lyon」則是以豬腳松露湯餃向法國美食之都里昂致敬；「New York」以煙燻牛肉捲心菜肉包，喚起紐約的美食記憶。每款點心均是東西方飲食文化碰撞的結晶，極具創意與傳承意義。

法式經典菜餚： 菜單上不乏 Pâté en Croûte（法式肉批）、Vol-au-Vent（法式酥皮盒）及 Poulet（烤雞）等小酒館的靈魂菜式。每一道均是主廚團隊對傳統的精準演繹，嚴選時令食材，以精湛的烹調技法呈現，完美體現法式料理的精髓。不論是與朋友分享，或獨自細嚐，均能感受其經典不凡的魅力。

精選法國佳釀： 酒單囊括超過 300 款來自法國各大產區的葡萄酒，尤其以豐富的香檳系列最為矚目。侍酒師團隊更特意挑選多款大瓶裝葡萄酒（Magnum）作單杯供應，確保每一杯都維持在最佳品質與風味，讓客人在享受佳餚的同時，能搭配最醇美的瓊漿玉液，提升整體感官享受，適合對餐酒有高要求的品味人士。



Terrace Boulud

地址： 中環遮打道10號太子大廈25樓

電話： +852 9313 8692

試業期間營業時間： 6pm - 00（3月起試業）

官方專頁：＠terracebouludhk

2. 【OOOO Waffle】台灣過江龍 鬆厚韓風窩夫治癒味蕾

來自台北的人氣韓風窩夫店「白狐院」，以全新名字「OOOO Waffle」正式登陸香港！品牌創辦人因一份窩夫曾在摯親離別時治癒了家人的悲傷，從此立志將這份溫暖的能量傳遞開去。OOOO Waffle 的窩夫傳承台灣總店配方，外層鬆脆、內層如麵包般柔韌，秘訣在於粉漿中加入了適量椰漿粉。品牌在台灣曾創下日賣 1,500 份的驚人紀錄，其鬆厚療癒的口感，配搭自家調製的優質法國忌廉，甫推出即風靡台北甜品界。今次首設海外分店，更為香港帶來獨家限定口味，勢必成為城中甜品迷的新寵，為繁忙的都市生活注入一絲甜蜜暖意。

Pistachio Courtier 草莓開心果大王（$118/full, $98/half）： 作為台灣熱賣三甲之一，這款窩夫是視覺與味覺的雙重盛宴。將自家調製的香濃開心果忌廉與酸甜的士多啤梨忌廉完美結合，再淋上士多啤梨奶醬並鋪滿新鮮士多啤梨，層次極為豐富。每一口都能嚐到開心果的堅果香、草莓的果味以及忌廉的幼滑，甜而不膩，絕對是約會或下午茶打卡的最佳選擇。

Night Market Fried Chicken Basil 夜市鹽酥雞格格（$128）： 品牌特意為香港設計的獨家限定口味，將窩夫切成小件，配搭以台灣雞肉炸成的鹽酥雞粒、甜不辣及羅勒醬汁，完美複製了台灣夜市的街頭風味。手持盒子用竹籤串起品嚐，鹹香惹味，口感豐富。這款在台灣從未推出的窩夫，是品牌獻給香港客人的獨特心意，適合喜歡嚐鮮及體驗地道風味的朋友。

Secret Menu 隱藏版窩夫（麻糬窩夫）（$88）： 品牌史上首款麻糬窩夫，同樣是香港店的驚喜之作！在窩夫粉漿中直接加入麻糬，使其口感增添煙韌拉絲的銷魂口感。客人更可自選冧酒提子、紅豆、Biscoff 焦糖餅、士多啤梨奶醬等豐富配料及醬汁，自由配搭出個人專屬口味。這款充滿玩味的窩夫，最適合與三五知己一同分享，發掘屬於你們的美味組合。

OOOO Waffle

地址： 中環歌賦街45號地下

電話： 6117 9523 (WhatsApp)

試業期間營業時間： 12pm - 9pm（3月3日起試業）

官方專頁： @oooowaffle

3. 【離念茶蒔】上環三層茶室 體驗茶藝新浪潮

在上環這個新舊交融的茶文化歷史重地，全新三層精品茶概念店「離念茶蒔」正式進駐。作為茶室「想爺爺了」與餐廳「老去茶事」的延伸，店主兼茶藝師希望藉此空間，讓客人在品茶的當下，無念地感受世界。店舖設計以茶樹的成長歷程為藍本，三層空間各具特色：地下是結合外帶茶飲與精品選物的空間，充滿文藝氣息；一樓餐廳以溫潤的琥珀色調為主，提供精緻茶食；二樓則是沉穩靜謐的茶藝活動空間。這裡不僅是一家茶飲店，更是一個讓茶藝文化融入日常，體驗茶葉千變萬化面貌的複合式美學場域。

Floating Dir-Tea 浮・鴛鴦（$42 - $52）： 這款自創特調是經典港式飲品「Dirty」的變奏版，茶藝師先以重焙烏龍、白蘭花茉莉綠茶等精品茶底混合燕麥奶，再於表層倒入意式濃縮咖啡。入口時，咖啡的濃醇、燕麥奶的順滑與茶湯的甘醇層層遞進，冷熱交織，茶、啡、奶三者完美融合，口感極具層次，適合追求新派茶飲體驗及咖啡愛好者。

本地窨制白蘭花茶 漬吞拿魚（$98）： 一道充滿巧思的開胃小食，將時令的吞拿魚刺身，以本地窨製的白蘭花茉莉綠茶輕輕醃漬。魚肉的柔軟鮮甜，巧妙地滲入了草本花香的清新氣息，綠茶的單寧亦平衡了魚油的豐腴感。配上海葡萄同吃，口感更添爽脆，是一道能喚醒味蕾、清爽開胃的精緻前菜，充分展現茶食的無限可能。

頭春六堡蔘香雞（半隻$168, 全隻$238）： 此乃餐廳的招牌主菜，選用肥美肉厚的三黃雞，以加入頭春六堡熟茶、野山蔘、香料及藥材熬製的秘製滷水慢煮而成。雞肉嫩滑入味，入口即散發出人蔘的甘香與六堡茶的陳醇，兩者相互輝映卻不搶雞肉本身的鮮味。這道菜式將茶的醇厚與食材的本味完美結合，是傳統與創新的極致展現。

離念茶蒔

地址： 中環皇后大道中286號

營業時間： 星期一至五：地下 10am - 9pm；餐廳 11am - 9pm 星期六、日及公眾假期：全店 10am - 9pm

官方專頁：@chas_bythetime

4. 【拉麵屋 嶋】東京神級拉麵首登香港 每日限量濃醇湯底

「拉麵屋 嶋」的靈魂人物盛島博志

被日本權威美食評鑑 Tabelog 譽為「東京三大拉麵名店」之一的「拉麵屋 嶋」，終於開設全球首間海外分店，並選址香港！其東京本店以每日僅供 60 碗的堅持，成為拉麵迷心中的朝聖地。創辦人兼主廚盛島博志先生將親自來港監修，確保香港店百分百呈現其獲獎無數的淡麗系醬油拉麵風味。其靈魂在於耗時熬製的湯底，以日本雞、干貝、蜆、熟成鰹節等近 30 種食材，熬出清澈而濃郁的湯頭。麵條則以五種日本麵粉秘製，口感彈韌，與湯底完美交融，勢將為香港帶來極致的拉麵新體驗。

醬油湯底拉麵： 以特製醬油為湯底注入靈魂，打造出濃郁醇厚的獨特層次。醬油的醇香與魚介湯底的甘甜完美平衡，每一口都讓人回味無窮。搭配店家特製的彈韌麵條與四款不同製法的叉燒，絕對是體驗「拉麵屋 嶋」職人精神的首選。

白醬油湯底拉麵： 此款拉麵在鹽的清香與醬油的醇厚間取得絕妙平衡，並巧妙地以白松露油與黑松露醬作點綴，為湯底增添了高貴而迷人的香氣。松露的獨特芳香讓整碗麵的餘韻更為悠長深刻，昇華了淡麗系湯底的風味層次。

鹽味湯底拉麵： 最能體現「淡麗系」精髓的選擇，以最純粹簡約的調味，極致突顯近30種食材熬製而成的湯底原味。湯頭清澈純淨，入口卻是滿滿的鮮甜甘醇，將雞、魚、貝類的精華完美釋放。這碗拉麵考驗的是主廚對食材本味的理解與功力，推薦給追求拉麵湯頭極致鮮味的饕客，感受返璞歸真的美味。

拉麵屋 嶋 (Ramenya Shima)

地址： 銅鑼灣糖街31號地下1號舖

電話： (852) 2602 7068

營業時間： 11:30am - 9:30（3月上旬開幕）

官方專頁： @ramenya_shima.hk

5. 【Um Yong Baek（嚴湧帛）】韓星熱捧過江龍 正宗釜山豬肉湯飯

韓國國民級人氣餐廳 Um Yong Baek（嚴湧帛）正式登陸中環。

韓國國民級人氣餐廳 Um Yong Baek（嚴湧帛）正式登陸中環！這間在韓國需大排長龍的湯飯專門店，以正宗釜山風味及高品質豬肉料理聞名，不僅獲 Netflix 節目《吃貨與阿毛的逍遙遊》推薦，更是韓團 SEVENTEEN 成員珉奎的愛店，勢必成為粉絲們的朝聖熱點。餐廳靈魂在於耗時超過八小時熬製的豬骨湯底，提供湯色醇厚的「密陽式」與清澈甘甜的「釜山式」兩種選擇，將最地道的韓國滋味帶到香港，為食客獻上一碗暖心暖胃的樸實美味。

密陽式豬肉湯飯： 作為餐廳的招牌，其湯頭呈濃厚濁白色，風味類似日本的豚骨拉麵，口感濃郁卻清爽不油膩，完美保留了豬骨的原汁原味。湯中配有厚切帶皮五花肉片，肉味濃郁且毫無腥味。品嚐時，可按喜好加入細切韭菜及蝦醬，以增添鹹鮮風味。配合多款泡菜和小菜一同享用，能讓整體滋味更具層次，是初次光顧的必點之選。

釜山式豬肉湯飯： 若偏好清爽口味，釜山式豬肉湯飯是絕佳選擇。其湯色清澈，味道甘醇甜美，更能突顯豬肉本身的鮮味。這款湯飯展現了韓國湯飯的另一種面貌，風味雖較為淡雅，但餘韻悠長，同樣能帶來滿足的溫暖感。

其他地道美食： 除了兩款招牌湯飯，餐廳亦供應多款韓國地道美食，讓您的味覺旅程更為豐富。當中包括鮮味十足的「花蟹公仔麵」、口感獨特的「白灼豬頸肉配紫蘇油撈麵」，以及適合多人分享的韓燒套餐與「白切五花腩與燉鯷魚」。這些菜式均體現了韓國傳統烹調的精髓，適合與三五知己一同分享，體驗全方位的韓國地道飲食文化。

Um Yong Baek（嚴湧帛）

6. 【Thong Smith】泰國船麵天花板 豪華和牛船麵進駐灣仔

被譽為「泰國船麵天花板」的人氣品牌 Thong Smith，其首間海外分店即將登陸香港。

被譽為「泰國船麵天花板」的人氣品牌 Thong Smith，其首間海外分店即將登陸香港，選址美食雲集的灣仔春園街。品牌主打高檔豪華船麵，靈魂在於耗時 8 小時慢熬、充滿濃郁香料風味的湯底。其泰國店裝潢融合現代泰式工藝與復古元素，以懷舊壁畫及霓虹燈營造獨特氛圍。香港店雖未曝光，但圍板已換上型格標誌，預計將掀起城中泰式麵食新熱潮，為追求極致船麵體驗的食客帶來驚喜。

澳洲和牛船麵： 此乃 Thong Smith 的鎮店之寶，亦是其豪華路線的極致體現。湯底經長時間熬煮，香料層次豐富，味道濃郁醇厚。主角澳洲和牛片油花分佈均勻，肉質軟嫩，入口即化，與吸滿湯汁精華的麵條是完美絕配。配料更包括牛腩、牛丸、牛筋及牛腱等，份量十足，每一口都是奢華享受，絕對能顛覆你對傳統船麵的想像。泰國一碗最貴可達 500+ 泰銖（約 HK$120+），香港版預計價格更高（可能 $130–$200+ 一碗）。

乾撈船麵： 除了招牌湯麵，乾撈版本同樣不容錯過。這種食法更能突顯麵條的掛汁能力與醬汁的濃稠風味。預計香港店亦會保留此經典選項，讓食客可以品嚐到另一種截然不同的味覺體驗。乾撈麵通常會配上一小碗精華湯，讓客人既能享受濃郁的拌麵風味，又能品嚐到湯底的醇厚，一麵兩食，更添層次。

豬肉船麵： 為不吃牛肉的食客，Thong Smith 亦貼心提供豬肉版本的船麵。同樣以秘製的香料湯底為基礎，配料換上優質的豬肉，風味同樣濃郁惹味。豬肉的鮮甜與香料湯底結合，帶來與和牛版本截然不同的滋味，口感豐富，讓更多食客能體驗到這家船麵天花板的非凡魅力。

Thong Smith