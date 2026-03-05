永年士多再現時光倒流價！$19瑞士雞翼撈丁 全線分店全日供應
更新時間：17:42 2026-03-05 HKT
發佈時間：17:42 2026-03-05 HKT
發佈時間：17:42 2026-03-05 HKT
以地道車仔麵聞名的「永年士多」近日與同樣是港人集體回憶的「日清」合作，強勢推出震撼優惠，會員可以$19超值價享用經典的「瑞士雞翼撈出前一丁」，即睇下文了解領取優惠的方法。
永年士多$19瑞士雞翼撈丁！全線分店全日供應
1招即領「$19瑞士雞翼撈丁」優惠券
這次聯乘優惠的主角「瑞士雞翼撈出前一丁」，不僅是美食的結合，更是兩種香港經典味道的碰撞。顧客只需下載永年士多App並登入或註冊成為會員，即可即時領取「$19瑞士雞翼撈丁」電子優惠券。
永年士多特別採用秘製的瑞士汁，將一隻隻雞翼以慢火細心浸煮，確保每一口都入味至深。雞翼外皮油亮，肉質保持鮮嫩多汁，甜中帶鹹的層次感讓人回味無窮。搭配的麵底是陪伴無數港人成長的「出前一丁」，麵條口感彈牙，配上特製撈麵醬汁，與瑞士雞翼的風味完美融合，只需$19便能品嚐到這份感動人心的美味。
永年 x 日清「清仔」別注版精品
除了味蕾上的享受，永年士多與日清的合作更延伸至一系列獨家精品。為回饋會員支持，本次活動特別搜羅了兩款可愛又實用的「清仔」餐具，分別是「清仔水杯」與「清仔筷子及匙羹套裝」。這些非賣品設計精美，極具收藏價值。
永年士多$19雞翼撈丁優惠
- 推廣優惠： 會員可以$19優惠價享用「瑞士雞翼撈出前一丁」。
- 供應時間：全日供應
- 門市據點：>>按此<<
- 條款及細則：
- 優惠只適用於永年士多手機應用程式會員。
- 優惠及禮品數量有限，售完或送完即止。
- 所有優惠的詳情及條款，以永年士多官方公佈為準。
資料來源：永年士多 wingninnoodle
同場加映：海港酒家早茶$32.8點心孖寶優惠！自選14款點心/盅飯/靚粥 星期一至日供應
最Hit
小紅書瘋傳香港$1過夜攻略！位處市區有齊獨立包廂+洗手間 網民：比重慶大廈強多了
2026-03-04 15:40 HKT
繞場一週｜公益慈善夥伴大獎
7小時前
業主裝修後廁所對正樓下廚房 30年鄰居感噁心「食飯就覺得頭頂有人如廁」最終交法院裁決
2026-03-04 16:14 HKT