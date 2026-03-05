永年士多再現時光倒流價！$19瑞士雞翼撈丁 全線分店全日供應

以地道車仔麵聞名的「永年士多」近日與同樣是港人集體回憶的「日清」合作，強勢推出震撼優惠，會員可以$19超值價享用經典的「瑞士雞翼撈出前一丁」，即睇下文了解領取優惠的方法。

永年士多$19瑞士雞翼撈丁！全線分店全日供應

1招即領「$19瑞士雞翼撈丁」優惠券

這次聯乘優惠的主角「瑞士雞翼撈出前一丁」，不僅是美食的結合，更是兩種香港經典味道的碰撞。顧客只需下載永年士多App並登入或註冊成為會員，即可即時領取「$19瑞士雞翼撈丁」電子優惠券。

永年士多特別採用秘製的瑞士汁，將一隻隻雞翼以慢火細心浸煮，確保每一口都入味至深。雞翼外皮油亮，肉質保持鮮嫩多汁，甜中帶鹹的層次感讓人回味無窮。搭配的麵底是陪伴無數港人成長的「出前一丁」，麵條口感彈牙，配上特製撈麵醬汁，與瑞士雞翼的風味完美融合，只需$19便能品嚐到這份感動人心的美味。

永年 x 日清「清仔」別注版精品

除了味蕾上的享受，永年士多與日清的合作更延伸至一系列獨家精品。為回饋會員支持，本次活動特別搜羅了兩款可愛又實用的「清仔」餐具，分別是「清仔水杯」與「清仔筷子及匙羹套裝」。這些非賣品設計精美，極具收藏價值。

資料來源：永年士多 wingninnoodle