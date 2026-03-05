Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

永年士多再現時光倒流價！$19瑞士雞翼撈丁 全線分店全日供應

飲食
更新時間：17:42 2026-03-05 HKT
發佈時間：17:42 2026-03-05 HKT

以地道車仔麵聞名的「永年士多」近日與同樣是港人集體回憶的「日清」合作，強勢推出震撼優惠，會員可以$19超值價享用經典的「瑞士雞翼撈出前一丁」，即睇下文了解領取優惠的方法。

永年士多$19瑞士雞翼撈丁！全線分店全日供應

永年士多$19瑞士雞翼撈丁！全線分店全日供應
永年士多$19瑞士雞翼撈丁！全線分店全日供應

1招即領「$19瑞士雞翼撈丁」優惠券

這次聯乘優惠的主角「瑞士雞翼撈出前一丁」，不僅是美食的結合，更是兩種香港經典味道的碰撞。顧客只需下載永年士多App並登入或註冊成為會員，即可即時領取「$19瑞士雞翼撈丁」電子優惠券。

永年士多特別採用秘製的瑞士汁，將一隻隻雞翼以慢火細心浸煮，確保每一口都入味至深。雞翼外皮油亮，肉質保持鮮嫩多汁，甜中帶鹹的層次感讓人回味無窮。搭配的麵底是陪伴無數港人成長的「出前一丁」，麵條口感彈牙，配上特製撈麵醬汁，與瑞士雞翼的風味完美融合，只需$19便能品嚐到這份感動人心的美味。

永年 x 日清「清仔」別注版精品

除了味蕾上的享受，永年士多與日清的合作更延伸至一系列獨家精品。為回饋會員支持，本次活動特別搜羅了兩款可愛又實用的「清仔」餐具，分別是「清仔水杯」與「清仔筷子及匙羹套裝」。這些非賣品設計精美，極具收藏價值。

永年士多$19雞翼撈丁優惠

  • 推廣優惠： 會員可以$19優惠價享用「瑞士雞翼撈出前一丁」。
  • 供應時間：全日供應
  • 門市據點：>>按此<<
  • 條款及細則：
    • 優惠只適用於永年士多手機應用程式會員。
    • 優惠及禮品數量有限，售完或送完即止。
    • 所有優惠的詳情及條款，以永年士多官方公佈為準。

 

資料來源：永年士多 wingninnoodle

 

同場加映：海港酒家早茶$32.8點心孖寶優惠！自選14款點心/盅飯/靚粥 星期一至日供應

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
00後補習老師為「愛」啟德置業 兩個月情變分手 供樓佔收入九成 「去旅行都有罪惡感」
00後補習老師為「愛」啟德置業 兩個月情變分手 供樓佔收入九成 「去旅行都有罪惡感」
樓市動向
12小時前
01:11
粉錦公路綠的迎頭撼夾斗貨車 的士司機女乘客被困 送院雙亡
突發
5小時前
莊雅婷獲鍾培生求婚︱最年輕區議員屢上娛樂版 言行出位曾參選港姐 曾獲局長讚「棄暗投明」
01:58
莊雅婷獲鍾培生求婚︱最年輕區議員屢上娛樂版 言行出位曾參選港姐 曾獲局長讚「棄暗投明」
政情
8小時前
阿伯連鎖快餐店$7買奶茶自備包點捱轟 遭拍照公審惹議 結局神反轉｜Juicy叮
阿伯連鎖快餐店$7買奶茶自備包點捱轟 遭拍照公審惹議 結局神反轉｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
小紅書瘋傳香港$1過夜攻略！位處市區有齊獨立包廂+洗手間 網民：比重慶大廈強多了
小紅書瘋傳香港$1過夜攻略！位處市區有齊獨立包廂+洗手間 網民：比重慶大廈強多了
生活百科
2026-03-04 15:40 HKT
正月十五後「揮春要全拆」？「福字月曆」都要拆？師傅警告PO掀議 網民曬Chiikawa求放過 原來呢啲可留｜Juicy叮
正月十五後「揮春要全拆」？「福字月曆」都要拆？師傅警告PO掀議 網民曬Chiikawa求放過 原來呢啲可留｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
「百億富二代」男星出現猝逝先兆？腦部突缺氧面色慘白急剎停錄影  曾做開腦手術藏隱患
「百億富二代」男星出現猝逝先兆？腦部突缺氧面色慘白急剎停錄影  曾做開腦手術藏隱患
影視圈
9小時前
馬會行政總裁應家柏（右）代表馬會於2024/25 年度公益金週年頒獎典禮上接受由公益金會長李林麗嬋（左）頒贈的「公益慈善夥伴大獎」。
繞場一週｜公益慈善夥伴大獎
社會資訊
7小時前
鍾培生莊雅婷爆婚訊丨重溫與11位女神緋聞精彩史 曾被移英失敗女星炮轟係人渣 對TVB小花情有獨鍾
鍾培生莊雅婷爆婚訊丨重溫與11位女神緋聞精彩史 曾被移英失敗女星炮轟係人渣 對TVB小花情有獨鍾
影視圈
6小時前
業主裝修後廁所對正樓下廚房 30年鄰居感噁心「食飯就覺得頭頂有人如廁」最終交法院裁決
業主裝修後廁所對正樓下廚房 30年鄰居感噁心「食飯就覺得頭頂有人如廁」最終交法院裁決
家居裝修
2026-03-04 16:14 HKT