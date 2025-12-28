連鎖粉麵店年尾優惠！5餸車仔麵餐買1送1 豬腸/魷魚/雞翼尖 低至$34碗

深受港人喜愛的本地車仔麵店永年士多，一直以地道傳統風味及豐富配料獲食客青睞。為回饋粉絲，永年特別推出限時會員專享優惠，推出經典麵套餐買1送1優惠，只需$68即可歎到兩碗招牌經典麵及兩杯飲品，只限一個時段供應，即睇內文詳情！

永年士多車仔麵買1送1！低至$34碗 歎豬腸魷魚5餸經典麵餐

永年士多車仔麵買1送1優惠，低至$34碗歎豬腸魷魚5餸經典麵餐。

連鎖車仔麵店「永年士多」的經典麵套餐，是店內的招牌美食，以豐富配料及濃郁湯底聞名。一碗麵有齊5款經典餸，包括滷得入味的豬腸、香脆彈牙的魷魚、膠質豐富的鳳爪、雞翼尖，以及清甜的蘿蔔，搭配盡索飽滿湯汁的麵條，是極致的味覺享受。

永年士多為回饋會員，將於12月31日推出「永年經典麵套餐買1送1優惠」，其App會員可於當日晚上6時至8時半期間，以$68買1送1的優惠價歎到兩碗永年經典麵，以及兩杯凍或熱飲。優惠適用於堂食或外賣，食客只需下載永年士多App，登入或免費註冊成為會員即可享用，新會員更可獲得高達$220的迎新優惠。



永年士多「經典麵套餐買1送1優惠」

2大連鎖店優惠 大家樂／包點先生

1. 大家樂︰焗飯二人餐$110

大家樂即日起推出eatCDC限定優惠，食客只需在大家樂的手機App CDC或是網上，預先購買「 [午市&晚市限定] 香蒜芝士汁焗海鮮飯二人餐券」，即可以$110優惠價買到原價$124的二人餐券。二人餐包括兩個焗飯，可選香蒜芝士汁焗海鮮飯或一哥焗豬扒飯各一。套餐還包括一份油菜，兩杯茶、啡或汽水，適用於午市及晚市堂食及外賣，有效期至2026年2月23日。

2. 包點先生︰ $17起下午茶優惠

連鎖店「包點先生」新推下午茶優惠，以$17起的價格提供多款點心糖水組合。食客可選各款蒸包、栥飯或魚肉燒賣，配搭砵仔糕、豆腐花、綠豆沙、椰汁紫米露等甜品。套餐每日下午2時30分至5時供應。

