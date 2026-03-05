海港酒家早茶$32.8點心孖寶優惠！自選14款點心/盅飯/靚粥 星期一至日供應

以親民價格和穩定品質廣受食客歡迎的連鎖粵式酒樓「海港酒家」，向來是家庭、朋友聚會的熱門之選。最近，海港酒家再度推出性價比極高的「早晨新孖寶」優惠，讓顧客能以震撼價$32.8，從多達14款的指定點心、盅飯及粥品中，任選兩款享用。

海港「早晨新孖寶」星期一至日堂食供應

海港「早晨新孖寶」優惠於星期一至日早上7時至11時堂食供應，低至$32.8的價錢即可在14款美食中挑選心儀的兩款組合。菜單中不乏經典的港式美味，例如「鳳爪排骨飯」，鳳爪軟糯入味，排骨肉質嫩滑，配上吸收了肉汁精華的米飯，是許多人飲茶必點的飽足之選。另外，「鮮竹牛肉球」以新鮮牛肉手打而成，口感彈牙多汁，加上馬蹄的清爽，層次豐富。

除了傳統款式，菜單亦包含「紅米珍珠雞」、「潮式糯米卷」等特色點心，為食客提供更多元化的選擇。前者以健康的紅米包裹著豐富餡料，口感獨特；後者則將糯米與各種配料捲起，鹹香軟糯，極具風味。

分店: 寶琳新都城店（及其他分店，詳情請向個別分店查詢）

供應時間: 星期一至日 7am-11am

優惠價格: 星期一至五: $32.8任選兩款 星期六、日及公眾假期: $36.8任選兩款

條款及細則: 優惠只供堂食，不設外賣。 外賣將按餐牌原價收費。 需另收加一服務費。



資料來源：香港酒樓關注組