海港酒家早茶$32.8點心孖寶優惠！自選14款點心/盅飯/靚粥 星期一至日供應

飲食
更新時間：11:57 2026-03-05 HKT
發佈時間：11:57 2026-03-05 HKT

以親民價格和穩定品質廣受食客歡迎的連鎖粵式酒樓「海港酒家」，向來是家庭、朋友聚會的熱門之選。最近，海港酒家再度推出性價比極高的「早晨新孖寶」優惠，讓顧客能以震撼價$32.8，從多達14款的指定點心、盅飯及粥品中，任選兩款享用。

海港「早晨新孖寶」星期一至日堂食供應 

海港「早晨新孖寶」優惠於星期一至日早上7時至11時堂食供應，低至$32.8的價錢即可在14款美食中挑選心儀的兩款組合。菜單中不乏經典的港式美味，例如「鳳爪排骨飯」，鳳爪軟糯入味，排骨肉質嫩滑，配上吸收了肉汁精華的米飯，是許多人飲茶必點的飽足之選。另外，「鮮竹牛肉球」以新鮮牛肉手打而成，口感彈牙多汁，加上馬蹄的清爽，層次豐富。

除了傳統款式，菜單亦包含「紅米珍珠雞」、「潮式糯米卷」等特色點心，為食客提供更多元化的選擇。前者以健康的紅米包裹著豐富餡料，口感獨特；後者則將糯米與各種配料捲起，鹹香軟糯，極具風味。

海港酒家點心孖寶優惠

  • 分店: 寶琳新都城店（及其他分店，詳情請向個別分店查詢）
  • 供應時間: 星期一至日 7am-11am
  • 優惠價格:
    • 星期一至五: $32.8任選兩款
    • 星期六、日及公眾假期: $36.8任選兩款
  • 條款及細則:
    • 優惠只供堂食，不設外賣。
    • 外賣將按餐牌原價收費。
    • 需另收加一服務費。

 

2大酒樓點心優惠  銅鑼灣優點點心專門店/太子容記小菜王

1. 銅鑼灣優點點心 $42點心孖寶

位於銅鑼灣的「優點點心專門店」專營各式點心，營業時間延長至凌晨三點，成為不少深夜想食熱騰騰點心的食客熱門選擇。最近有網民在社交平台分享凌晨到店用餐的經歷，迅速引起廣泛討論。當中最受歡迎的優惠，莫過於只需$42就能選購兩款點心的「孖寶套餐」，為銅鑼灣的午夜時段帶來實惠又暖心的美食體驗。

2. 容記小菜王 大、中、小點劃一價$18.8

太子「容記小菜王」近日推出點心特惠活動，最大亮點在於全時段適用折扣，無論早茶、午市或下午茶，所有大、中、小點心一律收費$18.8，星期六、日及公眾假期每款另加$3。此優惠讓食客無需趕特定時段光顧，大大提升飲茶的便利性。推薦必試款式包括蝦餃皇、豉汁蒸鳳爪、排骨陳村粉以及爆汁小籠包等，滿足不同口味需求。

 

資料來源：香港酒樓關注組

 

同場加映：銅鑼灣夜茶推介！半夜歎$10起粥/點心/蒸飯/$42孖寶套餐 網民：少貴也是要接受

