九龍東帝苑酒店午市點心全單85折！週末茶市免茶芥 $8起歎即製梳乎厘班戟/點心/粥粉麵

九龍東帝苑酒店在這個三月，特別推出週末茶市優惠，讓您能以更親民的價錢，與摯愛親朋一同享受一場極致的味蕾盛宴。網上預訂不僅可享全單85折，更豁免茶芥費，還能以震撼價$8加購即製的梳乎厘班戟，絕對是週末不容錯過的餐飲選擇！

九龍東帝苑酒店手工點心/粥粉麵優惠 全單85折

一頓完美的粵式茶市，由精緻的點心開始。九龍東帝苑酒店的點心每一道皆細心製作，確保每一口都是最新鮮、最溫暖的滋味。皮薄餡靚的「筍尖鮮蝦餃」，晶瑩剔透的外皮包裹著爽彈大蝦，鮮味在口中爆發；「蟹籽燒賣皇」紮實的豬肉餡與鮮蝦完美融合，頂層的蟹籽更添層次。除了經典款式，暖心暖胃的「生滾靚粥」和鑊氣十足的「干炒牛河」同樣出色，每一道菜式都體現了師傅的匠心獨運，將傳統粵菜的精髓發揮得淋漓盡致。

週末茶市免茶芥 $8起歎梳乎厘及招牌甜品

茶市的結尾，當然需要完美的甜品來作結。今次優惠的一大亮點，就是可以$8的震撼價，加購一份現場即製的「日式梳乎厘班戟」。那如雲朵般輕盈鬆軟的口感，伴隨著濃郁的蛋香，入口即化，絕對讓人一試難忘。此外，饕客們亦不可錯過帝苑酒店聞名遐邇的招牌甜點，例如層次豐富、芒果香氣撲鼻的「芒果拿破崙」，或是酥脆可口的「蝴蝶酥」，為您的週末午后，譜上最甜美的句點。

九龍東帝苑酒店網上優惠