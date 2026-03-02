九龍東帝苑酒店午市點心全單85折！週末茶市免茶芥 $8起歎即製梳乎厘班戟/點心/粥粉麵
更新時間：18:08 2026-03-02 HKT
發佈時間：18:08 2026-03-02 HKT
發佈時間：18:08 2026-03-02 HKT
九龍東帝苑酒店在這個三月，特別推出週末茶市優惠，讓您能以更親民的價錢，與摯愛親朋一同享受一場極致的味蕾盛宴。網上預訂不僅可享全單85折，更豁免茶芥費，還能以震撼價$8加購即製的梳乎厘班戟，絕對是週末不容錯過的餐飲選擇！
九龍東帝苑酒店手工點心/粥粉麵優惠 全單85折
一頓完美的粵式茶市，由精緻的點心開始。九龍東帝苑酒店的點心每一道皆細心製作，確保每一口都是最新鮮、最溫暖的滋味。皮薄餡靚的「筍尖鮮蝦餃」，晶瑩剔透的外皮包裹著爽彈大蝦，鮮味在口中爆發；「蟹籽燒賣皇」紮實的豬肉餡與鮮蝦完美融合，頂層的蟹籽更添層次。除了經典款式，暖心暖胃的「生滾靚粥」和鑊氣十足的「干炒牛河」同樣出色，每一道菜式都體現了師傅的匠心獨運，將傳統粵菜的精髓發揮得淋漓盡致。
週末茶市免茶芥 $8起歎梳乎厘及招牌甜品
茶市的結尾，當然需要完美的甜品來作結。今次優惠的一大亮點，就是可以$8的震撼價，加購一份現場即製的「日式梳乎厘班戟」。那如雲朵般輕盈鬆軟的口感，伴隨著濃郁的蛋香，入口即化，絕對讓人一試難忘。此外，饕客們亦不可錯過帝苑酒店聞名遐邇的招牌甜點，例如層次豐富、芒果香氣撲鼻的「芒果拿破崙」，或是酥脆可口的「蝴蝶酥」，為您的週末午后，譜上最甜美的句點。
九龍東帝苑酒店網上優惠
-
優惠內容： 於網上商店預訂，即享全單85折及豁免每位HK$18茶芥費。
-
震撼加購： 以HK$8優惠價加購現場即製的梳乎厘班戟。
-
用餐地點： 酒店2樓 寶鑽廳
-
用餐日期： 2026年3月8、14、15、21、22、28及29日
-
用餐時間： 中午12:00 – 下午16:00 (最後點餐時間為下午15:30)
-
訂金要求： 每位需於網上商店繳付HK$100訂金，該訂金可於結帳時直接抵扣總帳單。
-
條款細則： 每次訂座最少2位。
-
-
相片只供參考。
同場加映：明星海鮮酒家新蒲崗店突結業！大半年連執三間 網民慨嘆：呢區開左廿幾年
最Hit
港鐵站時裝店清貨減價現搶購人潮 港人好奇「點解開到咁多年？」 網民拆解1原因屹立20年不倒
2026-03-02 16:18 HKT
WeChat Pay HK成首家「跨境支付通」電子錢包 7x24轉賬內地免手續費
2026-03-02 15:28 HKT
太古城40年老字號酒家翰騰閣結業！為同名品牌最後分店 街坊：好多人排隊 美心旗下品牌接手
2026-03-02 12:17 HKT