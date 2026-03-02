連鎖酒樓斬料加餸！海港招牌叉燒$40/半斤 全線13分店11am起供應

粵式燒味是深受港人喜愛的菜式，更是許多家庭餐桌上的「加餸」首選。最近，海港飲食集團旗下多間分店推出外賣限定優惠，讓食客能以超值價錢，將酒樓的招牌名菜「蜜炙叉燒皇」帶回家中，不僅省去了繁瑣的烹調時間，還為餐桌增添一道令人回味的經典美食。

海港斬料加餸優惠 酒樓招牌叉燒$40/半斤

海港全線13間酒樓供應特價叉燒

提到粵式燒味，叉燒絕對是不可或缺的主角。海港酒家的「蜜炙叉燒皇」選用肥瘦比例恰到好處的豬肉，以秘製的醬料長時間醃製，確保肉質的每一吋纖維都吸收了醬汁的精華。叉燒會被放入烤爐中精心燒製，火候的精準控制讓豬肉表面產生一層微焦的香脆外皮，也就是廣受食客喜愛的「燶邊」效果。

即日起，只要於上午11時起到訪海港酒家、海王漁港及海港燒鵝海鮮酒家指定分店，即可以$40/半斤或$80/斤的親民價格享用招牌「蜜炙叉燒皇」，無論是配上熱騰騰的白飯，還是作為下酒小菜，都是無可挑剔的享受。

海港「蜜炙叉燒皇」優惠

供應時間：11am起

優惠價格：$80/斤，$40/半斤 (原價 $120/斤)

適用分店： 海港酒家：沙田禾輋店、馬鞍山中心店、粉嶺帝庭軒店、將軍澳新都城一期店、將軍澳尚德廣場店、藍田啟田店、天水圍頌富店、屯門卓爾店 海王漁港：馬鞍山新港城店、粉嶺綠悠軒店 海港燒鵝海鮮酒家：美林店、葵芳店、屯門愛定店

備註：只限外賣供應，不設堂食。

2大酒樓優惠 稻香/福苑

1. 稻香點心特價 一律按小點計算

稻香集團現已推出全新點心優惠活動。由即日起，逢星期一至五（公眾假期除外），顧客在早茶、午茶以及下午茶時段內到集團旗下酒樓飲茶，點心紙上標示的尊點、精點、大點、中點及小點，全部統一以小點價格計算。

2. 福苑集團 晚市四選一$38起

福苑集團最近與香港知名粵菜名廚幟哥合作，推出限時晚市優惠。顧客於晚上6時後到集團旗下任何酒樓堂食，即可以$38起的價錢，從四款精心設計的菜式中選擇一款享用。這四款菜式分別為晚爐脆皮燒鵝皇、金蒜絲蒸原隻生蠔、芥菜豆腐鹹魚肉片湯，以及黃椒醬蒸蝴蝶海斑，讓食客以親民價格品嚐到名廚監製的經典風味。

資料來源：海港飲食集團