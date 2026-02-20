Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

美心MX斬料加餸優惠！原隻包斬豉香雞$63 乳鴿$33/隻起 全線分店每日供應

飲食
更新時間：17:26 2026-02-20 HKT
農曆新年過後，為了一掃假期結束的疲憊，美心MX特別推出超值的燒味外賣優惠，其中，豉香雞僅以$63發售，紅燒乳鴿亦低至$33一隻，讓大眾能輕鬆為家庭晚餐增添美味佳餚，開啟新一年的好運氣。

美心MX斬料限時優惠！原隻包斬豉香雞$63、乳鴿$33/隻起

美心MX斬料優惠 全線分店每日供應

對於許多家庭來說，在忙碌的工作日後準備一頓豐富晚餐並不容易。美心MX推出的外賣「豉香雞」僅需$63，無疑是省時又體面的加餸選擇。這款豉香雞選用優質鮮雞，透過師傅精準的火候控制和獨家調配的豉油醬汁精心烹調，確保雞皮色澤油亮，醬香濃郁，完美呈現了經典的港式燒味風味。無論是搭配白飯，還是作為佐酒小菜，這道菜式都能為您的餐桌增添一份溫馨的家常滋味。

除了豉香雞，本次推廣的另一大亮點是即叫即炸的「紅燒乳鴿」。每隻乳鴿都是外皮金黃酥脆，肉質細嫩鮮美，現時單隻僅售$39，購買兩隻$69，三隻則為$99，非常適合與家人朋友分享，一同品嚐這份香脆惹味的美味。

美心MX外賣加餸優惠

  • 推廣美食及價格：
    • 豉香雞：$63/隻
    • 紅燒乳鴿：$39/隻、$69/2隻、$99/3隻
  • 供應分店：
    • 全線美心MX分店 (大會堂、西九龍站及大學站分店除外)
    • 全線美心Food²分店
  • 供應時間：
    • 下午3:30起供應
  • 條款及細則：
    • 優惠僅適用於外賣。
    • 不可與其他折扣或優惠同時使用。
    • 所有產品數量有限，售完即止。

 

2大快餐店優惠 一粥麵/大家樂

1. 一粥麵盆菜二人餐$148

為了慶祝馬年之初，一粥麵特別推出新春限定的「五福臨門盆菜」，並以震撼的75折優惠價格$148，讓顧客能夠以實惠的價格，與親友一同分享這份料足的節日盛宴。

2. 大家樂家餸外賣優惠 鹹香雞$50/隻

自即日起至3月2日，大家樂再次推出備受好評的「家餸外賣優惠」，鮮嫩鹹香雞僅售$50。這款雞隻經過精選，重達一斤，並以傳統調味方式精心製作，雞皮爽脆，肉質保持鮮嫩多汁，散發出恰到好處的鹹香。

 

資料來源：美心MX (Maxim's MX)

 

同場加映：大家樂限時加餸優惠登場！$50歎足一斤鹹香雞 $10起加購雞腎/雞翼配紅腸/葡撻

