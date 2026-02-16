Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

上水平價燒味飯四拼只售$35！店家豪言「挑戰香港最便宜物價！」網民：平過深圳

飲食
更新時間：13:40 2026-02-16 HKT
發佈時間：13:40 2026-02-16 HKT

近年香港餐飲業成本上升，食飯越來越貴。近日上水有街市燒味檔推出平價燒味飯，四拼有齊紅腸、燒肉、白切雞及豉油雞，僅售35元，店家更以「挑戰香港最便宜物價！」作宣傳，成為近期平價美食熱話，更有網民驚嘆「平過深圳」！

店家豪言「挑戰香港最便宜物價！」（圖片來源：聯興（潤記）燒臘@小紅書 ）
位於上水石湖墟街市的燒味檔「聯興（潤記）燒臘」，於社交平台發文，指推出平價燒味飯，四拼有齊紅腸、燒肉、白切雞及豉油雞，「益街坊」價錢只售$35，比坊間便宜不少，豪言「平靚正」、「挑戰香港最便宜物價。」

網民：平過深圳！

帖文引起網民關注，有人驚嘆「平過深圳」、「真係香港物價？」，直呼為「窮人恩物」，亦有人回想「十年前大家樂四寶飯（都係賣）$35」。不過亦有人指出「地點太遠，見到都想買」，店家回覆指：「好多（人）都搭車過來上水街市買嘢，好平。」

聯興（潤記）燒臘

  • 地址：上水石湖墟街市L9
  • 營業時間：早上6時30分 至 晚上7時30分

來源：聯興（潤記）燒臘@小紅書 

文：M

