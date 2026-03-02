大家樂突發長者優惠！1招晚市即減$5 一連7日無限次使用

大家樂長者優惠｜為了回饋年長顧客的支持，大家樂特別為「Club 100」的長者會員推出了一項貼心的晚市折扣計劃。從即日起，凡是已認證的長者會員，在晚市時段消費滿$50，即可享受$5的現金折扣，讓長者們在忙碌一天後，能以更實惠的價錢輕鬆享用一頓溫暖豐富的晚餐。

大家樂一連7日長者優惠 晚市滿額即減$5

大家樂長者優惠 Club 100會員無限次使用

對於許多長者而言，每天準備晚餐或許是個負擔。大家樂推出的這項晚市折扣正好貼合所需，提供了一個無需親自下廚的便利選擇。由即日起至2026年3月8日，長者會員在晚市時段能以更親民的價錢，品嚐到多款充滿鑊氣的經典港式小菜。

大家樂晚市提供多款選擇，如口感滑嫩的「粟米魚塊飯」，魚塊炸得外酥內軟，配上香甜的粟米醬汁，是不少人的最愛；而「咖喱牛腩飯」則以其濃郁惹味的咖喱香氣取勝，牛腩燜煮得軟腍入味，搭配白飯讓人食慾大開。這些熟悉的家常味道，為長者們提供了一份溫馨而實在的關懷。

推廣日期： 即日起至2026年3月8日

適用時段： 晚市時段

優惠資格： 已認證的大家樂Club 100長者會員

優惠內容： 於晚市消費滿$50，即可使用電子優惠券減免$5

使用方式： 於自助點餐機或大家樂手機App點餐。 點餐前，請先告知收銀員將使用此電子券（如在櫃檯點餐）。 會員可無限次使用此優惠。

條款及細則： 優惠不適用於購買晚市快餸、2人餐、試食價及優惠價產品、「燒味外賣」、「盤裝外賣美食」及「包裝及應節食品」。 優惠僅限長者會員本人使用。 如有任何爭議，大家樂保留最終決定權。



資料來源：大家樂 Café de Coral