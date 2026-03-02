大家樂突發長者優惠！1招晚市即減$5 一連7日無限次使用
更新時間：12:43 2026-03-02 HKT
發佈時間：12:43 2026-03-02 HKT
發佈時間：12:43 2026-03-02 HKT
大家樂長者優惠｜為了回饋年長顧客的支持，大家樂特別為「Club 100」的長者會員推出了一項貼心的晚市折扣計劃。從即日起，凡是已認證的長者會員，在晚市時段消費滿$50，即可享受$5的現金折扣，讓長者們在忙碌一天後，能以更實惠的價錢輕鬆享用一頓溫暖豐富的晚餐。
大家樂一連7日長者優惠 晚市滿額即減$5
大家樂長者優惠 Club 100會員無限次使用
對於許多長者而言，每天準備晚餐或許是個負擔。大家樂推出的這項晚市折扣正好貼合所需，提供了一個無需親自下廚的便利選擇。由即日起至2026年3月8日，長者會員在晚市時段能以更親民的價錢，品嚐到多款充滿鑊氣的經典港式小菜。
大家樂晚市提供多款選擇，如口感滑嫩的「粟米魚塊飯」，魚塊炸得外酥內軟，配上香甜的粟米醬汁，是不少人的最愛；而「咖喱牛腩飯」則以其濃郁惹味的咖喱香氣取勝，牛腩燜煮得軟腍入味，搭配白飯讓人食慾大開。這些熟悉的家常味道，為長者們提供了一份溫馨而實在的關懷。
大家樂長者優惠
- 推廣日期： 即日起至2026年3月8日
- 適用時段： 晚市時段
- 優惠資格： 已認證的大家樂Club 100長者會員
- 優惠內容： 於晚市消費滿$50，即可使用電子優惠券減免$5
- 使用方式：
- 於自助點餐機或大家樂手機App點餐。
- 點餐前，請先告知收銀員將使用此電子券（如在櫃檯點餐）。
- 會員可無限次使用此優惠。
- 條款及細則：
- 優惠不適用於購買晚市快餸、2人餐、試食價及優惠價產品、「燒味外賣」、「盤裝外賣美食」及「包裝及應節食品」。
- 優惠僅限長者會員本人使用。
- 如有任何爭議，大家樂保留最終決定權。
資料來源：大家樂 Café de Coral
同場加映：長者餐飲優惠2026｜46大連鎖酒樓/快餐/放題 樂悠咭、長者咭折扣！大家樂/太興/利東/牛大人
最Hit
深圳口岸7條免費巴士專線懶人包！1條專為長者而設 深圳灣/皇崗/福田口岸出關直搭 直達人氣商場超市
2026-03-01 09:00 HKT
北部都會區新公屋 古洞「古雋邨」地盤近況曝光 網民流口水願做開荒牛｜Juicy叮
2026-03-01 11:06 HKT
毛坯房當工業風直接住 年輕夫婦為慳錢 零裝修住2年「安穩就很知足」
2026-02-28 06:00 HKT
兩蚊兩折｜4月起生效 10元或以上車費付正價兩折 一文睇清收費安排重點！
2026-03-01 11:00 HKT