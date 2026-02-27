大家樂元宵限時優惠！鮑魚花膠套餐減$15 配叉燒/小菜/白飯

港人熱棒的連鎖快餐店大家樂（Café de Coral）一直以其多元化的餐飲選擇及高性價比而廣受大眾歡迎，為迎接3月3日正月十五元宵佳節，大家樂特別推出元宵團聚連環賞，讓顧客能以超值價格與親朋好友共享豐盛美食，當中鮑魚花膠盛宴套餐更勁減$15，優惠價只需$74起，有齊鮑魚花膠煲及紅燒素翅，絕對是佳節期間不容錯過的餐飲選擇。

連鎖快餐大家樂元宵減$15優惠！鮑魚花膠套餐低至$74

元宵佳節即是中國的情人節，亦是親朋好友的團圓佳節。大家樂日前推出「元宵團聚連環賞」優惠，讓食客以更優惠價錢品嚐到豐富的人氣套餐。由即日起至3月3日元宵節當日，顧客惠顧大家樂的鮑魚花膠盛宴套餐，即可減$15，於全線門市供應，外賣或堂食均可。

優惠設有兩種套餐選擇，包括一人及二人餐。一位用套餐包括主菜可選鮑魚花膠栗子炆雞煲或獅子頭煲，搭配一鍋紅燒素翅、白飯及中國菜，原價$89，優惠後只需$74。而二人份套餐更豐盛，除有鮑魚花膠栗子炆雞煲或獅子頭煲外，另配兩客紅燒素翅、濃郁的蜜汁叉燒、白飯2客及中國茶，以及任選小菜一款，原價$148，現只需$133即可享用，為佳節晚餐增添滿滿的幸福感。

資料來源︰大家樂 Café de Coral