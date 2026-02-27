大家樂元宵限時優惠！鮑魚花膠套餐減$15 配叉燒/小菜/白飯
更新時間：15:24 2026-02-27 HKT
發佈時間：15:24 2026-02-27 HKT
發佈時間：15:24 2026-02-27 HKT
港人熱棒的連鎖快餐店大家樂（Café de Coral）一直以其多元化的餐飲選擇及高性價比而廣受大眾歡迎，為迎接3月3日正月十五元宵佳節，大家樂特別推出元宵團聚連環賞，讓顧客能以超值價格與親朋好友共享豐盛美食，當中鮑魚花膠盛宴套餐更勁減$15，優惠價只需$74起，有齊鮑魚花膠煲及紅燒素翅，絕對是佳節期間不容錯過的餐飲選擇。
連鎖快餐大家樂元宵減$15優惠！鮑魚花膠套餐低至$74
元宵佳節即是中國的情人節，亦是親朋好友的團圓佳節。大家樂日前推出「元宵團聚連環賞」優惠，讓食客以更優惠價錢品嚐到豐富的人氣套餐。由即日起至3月3日元宵節當日，顧客惠顧大家樂的鮑魚花膠盛宴套餐，即可減$15，於全線門市供應，外賣或堂食均可。
優惠設有兩種套餐選擇，包括一人及二人餐。一位用套餐包括主菜可選鮑魚花膠栗子炆雞煲或獅子頭煲，搭配一鍋紅燒素翅、白飯及中國菜，原價$89，優惠後只需$74。而二人份套餐更豐盛，除有鮑魚花膠栗子炆雞煲或獅子頭煲外，另配兩客紅燒素翅、濃郁的蜜汁叉燒、白飯2客及中國茶，以及任選小菜一款，原價$148，現只需$133即可享用，為佳節晚餐增添滿滿的幸福感。
大家樂「元宵團聚連環賞」優惠
- 日期︰即日起至3月3日
- 供應地點︰全線門市 >>按此<<
資料來源︰大家樂 Café de Coral
延伸閱讀︰麥當勞ShakeShake薯條回歸！豬柳蛋漢堡/麥樂雞/麥炸雞四道菜套餐激減$40.5起
最Hit
港鐵金鐘站現神秘人龍！港人不解「有錢派？」 網民親測揭真相：真係有獎中
2026-02-26 13:25 HKT
尿袋新監管！內地3月起增設行動電源新「3C」認證 即睇4招防買錯
2026-02-26 15:46 HKT
財政預算案2026長者福利合集︱長生津、生果金出雙糧／醫療券／本地安老／跨境養老資助一文睇清！
2026-02-25 17:00 HKT
港網民點評5大最伏居住地區！啟德/日出康城上榜 屯門1地區被狠批：永不超生
2026-02-25 15:35 HKT
中年好聲音4丨5強蒙面藝人身份終揭盅 集體除罩以真面目企上舞台
2026-02-25 19:30 HKT