尖沙咀The Mira Yamm自助餐買一送一！$293/位起任食海鮮/北京烤鴨/點心
更新時間：13:00 2026-02-28 HKT
發佈時間：13:00 2026-02-28 HKT
位於尖沙咀The Mira Hong Kong酒店內的自助餐殿堂Yamm，以源源不絕的國際美食和時尚舒適的環境，一直深受饕客歡迎。 今個初春，Yamm特別推出「繽紛賞」自助午餐買一送一震撼優惠，低至$292.8即可與親友展開一趟精彩的環球滋味巡禮，任食海鮮、北京烤鴨、點心等美食。
尖沙咀Yamm自助餐買一送一優惠！任食海鮮/北京烤鴨/點心$293/位起
Yamm自助餐每週換主題
Yamm打破了自助餐一成不變的框架，為食客帶來充滿驚喜的味覺旅程。在推廣期內，自助午餐將以經典泰越風味、馥郁星馬、地中海清新美饌及經典絲路異國風情，四款全新主題每週輪流登場，確保每次到訪都有新的發現，品嚐環球美食。
除了每週變換的主題菜式，深受食客喜愛的冰鎮海鮮以及Yamm招牌的即切北京烤鴨，亦會持續供應，確保您在嘗新的同時，也能重溫經典滋味。即日起，只要透過Mira eShop預訂Yamm自助餐，即可享有「初春繽紛賞」優惠，平日自助午餐兩位價格為$585.6，平均每位僅需$292.8。
Yamm自助餐買一送一優惠
- 優惠內容： Yamm 人氣自助午餐 買一送一
- 推廣價錢： $585.6/兩位（原價$1,073.6）
- 使用日期： 2026年3月2日至4月30日
- 適用時段： 星期一至五，中午12時至下午2時30分
- 不適用日期： 2026年4月3、6及7日
- 地址：尖沙咀彌敦道118-130號 Mira Place The Mira Hong Kong 地下大堂
- 預約方式： 必須最少48小時前致電 2315 5120 預約
- 條款及細則：
- 優惠只限堂食。
- 價格已包含加一服務費。
- 如有任何爭議，餐廳將保留最終決定權。
資料來源：The Mira Hong Kong
