銅鑼灣Mr. Steak自助餐震撼買一送一！人均$205起歎雪花蟹腳、鐵板燒

飲食
更新時間：16:08 2026-02-26 HKT
發佈時間：16:08 2026-02-26 HKT

位於銅鑼灣心臟地帶的Mr. Steak自助餐，以豐富多樣的即煮美食和舒適的用餐環境深受食客歡迎。最近，Mr. Steak自助餐更推出驚喜買一送一優惠，折後人均消費低至$205，就能盡情品嚐環球海鮮、美國燒牛肉等各式佳餚，性價比極高，絕對是美食愛好者不容錯過的盛事。

銅鑼灣Mr. Steak自助餐買一送一！$205/位起任食雪花蟹腳、鐵板燒

【快閃限時搶｜銅鑼灣Mr. Steak自助餐優惠】

Mr. Steak a la minute的自助午餐以琳瑯滿目的環球海鮮作主打，為食客帶來一場海洋的饗宴。在這次買一送一優惠下，平日人均只需$205，即可無限量享用肉質飽滿鮮甜的雪花蟹腳和爽口彈牙的翡翠螺。

此外，海鮮吧更提供多款新鮮刺身，滿足日本料理愛好者的味蕾。肉食愛好者則不能錯過餐廳的招牌菜式——美國燒牛肉，其外層烤得焦香，內裡肉質卻保持軟嫩多汁，每一口都是極致享受。同場亦有多款精緻的熱盤、中西式湯品及沙律吧，選擇豐富，確保能滿足不同食客的口味。

Mr. Steak a la minute的自助晚餐更增添了多款頂級食材，食客可以品嚐到即開生蠔的無窮鮮味，每一隻都充滿海洋的氣息。另一亮點是席前烹調的香煎鴨肝，廚師將鴨肝煎至外脆內嫩，油香豐腴，入口即化，令人回味無窮。

在週末及公眾假期，餐廳更會特別加設即叫即燒美國極黑牛鐵板燒和養生燉湯，讓盛宴體驗更上一層樓。晚餐第二時段（19:30 - 22:00）更提供「日本和牛、雪花蟹腳、生蠔、龍蝦盛宴」，讓您盡享頂級和牛與龍蝦的極致美味。最後，千萬不要錯過多款甜品，包括Häagen-Dazs雪糕，為這場盛宴畫上完美句號。

銅鑼灣Mr. Steak買一送一優惠

  • 地址： 銅鑼灣告士打道280號世貿中心6樓
  • 預訂日期： 即日起至3月4日23:59
  • 用餐日期： 2026年3月1日至2026年3月31日
  • 優惠連結： >>按此<<
  • 優惠詳情及價格：
    • 自助午餐 (12:00 - 14:30)：
      • 星期一至五：$410/兩位 (人均$205)
      • 星期六至日：$510/兩位 (人均$255)
    • 自助晚餐 (17:00 - 19:00)：
      • 星期一至五：$560/兩位 (人均$280)
      • 星期六至日：$610/兩位 (人均$305)
    • 「龍蝦盛宴」自助晚餐 (19:30 - 22:00)：
      • 星期一至四：$670/兩位 (人均$335)
      • 星期五至日、公眾假期及前夕：$710/兩位 (人均$355)
  • 條款及細則：
    • 另收加一服務費，並按原價計算，於餐廳現場支付。

 

同場加映：香港W酒店KITCHEN買一送一自助餐優惠！低至$323/位歎龍蝦/雪蟹腳/自家製Gelato

