銅鑼灣Mr. Steak自助餐震撼買一送一！人均$205起歎雪花蟹腳、鐵板燒

位於銅鑼灣心臟地帶的Mr. Steak自助餐，以豐富多樣的即煮美食和舒適的用餐環境深受食客歡迎。最近，Mr. Steak自助餐更推出驚喜買一送一優惠，折後人均消費低至$205，就能盡情品嚐環球海鮮、美國燒牛肉等各式佳餚，性價比極高，絕對是美食愛好者不容錯過的盛事。

銅鑼灣Mr. Steak自助餐買一送一！$205/位起任食雪花蟹腳、鐵板燒

Mr. Steak a la minute的自助午餐以琳瑯滿目的環球海鮮作主打，為食客帶來一場海洋的饗宴。在這次買一送一優惠下，平日人均只需$205，即可無限量享用肉質飽滿鮮甜的雪花蟹腳和爽口彈牙的翡翠螺。

此外，海鮮吧更提供多款新鮮刺身，滿足日本料理愛好者的味蕾。肉食愛好者則不能錯過餐廳的招牌菜式——美國燒牛肉，其外層烤得焦香，內裡肉質卻保持軟嫩多汁，每一口都是極致享受。同場亦有多款精緻的熱盤、中西式湯品及沙律吧，選擇豐富，確保能滿足不同食客的口味。

Mr. Steak a la minute的自助晚餐更增添了多款頂級食材，食客可以品嚐到即開生蠔的無窮鮮味，每一隻都充滿海洋的氣息。另一亮點是席前烹調的香煎鴨肝，廚師將鴨肝煎至外脆內嫩，油香豐腴，入口即化，令人回味無窮。

在週末及公眾假期，餐廳更會特別加設即叫即燒美國極黑牛鐵板燒和養生燉湯，讓盛宴體驗更上一層樓。晚餐第二時段（19:30 - 22:00）更提供「日本和牛、雪花蟹腳、生蠔、龍蝦盛宴」，讓您盡享頂級和牛與龍蝦的極致美味。最後，千萬不要錯過多款甜品，包括Häagen-Dazs雪糕，為這場盛宴畫上完美句號。

銅鑼灣Mr. Steak買一送一優惠