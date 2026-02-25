Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

香港W酒店KITCHEN買一送一自助餐優惠！低至$323/位歎龍蝦/雪蟹腳/自家製Gelato

飲食
更新時間：19:21 2026-02-25 HKT
發佈時間：19:21 2026-02-25 HKT

香港W酒店的KITCHEN餐廳以高質素的環球美食自助餐深受饕客歡迎，餐廳最近與上海外灘W酒店聯乘，推出全新「滬」味主題自助餐，帶來一系列精緻的上海風味菜式。最吸引莫過於是限時推出買一送一超抵優惠，顧客可能以低至$323的價錢，盡享長達3.5小時的星級酒店自助晚餐，任食龍蝦、雪蟹腳、麵包蟹及自家製Gelato等，性價比極高。

即時開搶
【快閃｜買一送一】香港W酒店KITCHEN餐廳自助餐
>>按此預訂<<

香港W酒店買一送一低至$323！歎龍蝦/雪蟹腳/自家製Gelato

這次自助餐的一大亮點，是香港W酒店與上海外灘W酒店的聯乘合作，將多款外灘風味的菜式帶到香港食客的餐桌上。自助餐重點推介包括有石庫門南乳汁燒肉、鹹蛋黃焗膏蟹、香檸油爆蝦、古法香酥鴨及羊肚菌鮮肉湯丸燉雞等功夫菜，完美展現傳統上海菜的精髓。

場內更設有即點即製上海點心專區，食客可現場欣賞大廚即製的上海小籠包、鮮肉鍋貼及火腿梅乾菜酥餅等經典點心，以及有桂花酒釀小圓子、桂花拉糕等傳統甜品作結。另外，餐廳亦將如常供應招牌冰鎮海鮮吧，如龍蝦、蜆、藍青口、麵包蟹及雪蟹腳等，更有自家製的Gelato，以及無限暢飲香檳、紅白酒及無酒精特調飲品，為這場盛宴劃上完美句號。

【快閃優惠｜買一送一】自助午餐｜無限供應麵包蟹、冰鎮海鮮、各款壽司、刺身及暢飲指定飲品（復活節假期開放預訂）

  • 供應時間︰12nn-2:30pm
  • 優惠價：
  • 星期一至五$646/2位，平均$323/位（原價$592/位）
  • 星期六至日及公眾假期$802/2 位 ，平均$401/位（原價$735/位）（已包括原價加一服務費）
  • 備註︰星期六、日及公眾假期供應雪蟹腳；星期一至五連指定果汁無限暢飲；星期六至日連指定汽泡酒無限暢飲
  • >>按此預訂<<

【快閃優惠｜買一送一】自助晚餐｜無限供應龍蝦、雪蟹腳、冰鎮海鮮、各款壽司、刺身及暢飲指定飲品（復活節假期開放預訂）

  • 供應時間︰
  • 星期一至四、公眾假期及前夕：6pm-10pm
  • 星期五至日、公眾假期及前夕：首輪6pm-8pm，次輪8:30pm-10:30pm
  • 優惠價：星期一至四$1,018/2 位，平均$509/位（原價$933/位）
  • 星期五至日、公眾假期及前夕$1,090/2 位，平均$545/位（原價$999/位）
  • （已包原價加一服務費）
  • 備註︰星期一至四連指定果汁無限暢飲；星期五至日、公眾假期及前夕連指定汽泡酒無限暢飲
  • >>按此預訂<<

香港W酒店自助餐優惠詳情

  • 優惠期(預訂期) ：2026 年 2 月 25 日 12:00 至 3 月 2 日 23:59
  • 用餐日期：2026 年 3 月 2 日至 2026 年 4 月 30 日
  • 地址：香港九龍港鐵九龍站柯士甸道西 1 號 香港 W 酒店 KITCHEN / WOOBAR

延伸閱讀︰尖沙咀凱悅酒店自助餐推長者優惠！樂悠咭專享6折優惠 歎海鮮/鐵板燒/燒烤美食

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
財政預算案派糖懶人包｜退稅上限3000元兼寬減差餉 子女及供養父母免稅額齊加 生果金出雙糧
01:46
財政預算案2026派糖懶人包｜退稅上限3000元兼寬減差餉 子女及供養父母免稅額齊加 生果金出雙糧
社會
6小時前
觀塘警署23歲女督察吞槍當場死亡 周一鳴到場了解事件
00:47
觀塘警署23歲女督察吞槍當場死亡 周一鳴到場了解及慰問死者家人
突發
9小時前
財政預算案2026｜庫房轉虧為盈倒賺29億 「派糖」力度增 下年度綜合盈餘預計為221億
01:46
財政預算案2026｜庫房轉虧為盈倒賺29億 「派糖」力度增 下年度綜合盈餘預計為221億
政情
6小時前
房協舉行「跨代共融在房協」啟動禮暨乙明邨跨代共融遊樂空間開幕典禮
03:00
跨代共融在房協　全方位提升社區幸福感
社會資訊
2026-02-23 08:00 HKT
財政預算案2026︱電動車「一換一」取消 無稅務寬減車價貴幾多？即睇熱門車款現價比較
02:30
財政預算案︱電動車「一換一」取消 無稅務寬減貴幾多？即睇熱門車款比較 Tesla/BYD/豐田
社會
7小時前
游飈離世丨游飈遺下11歲女兒 妻心碎發文：我的巨人倒下了 黃文標憂孤兒寡母陷困境朋友圈發起籌款
01:48
游飈離世丨游飈遺下11歲女兒 妻心碎發文：我的巨人倒下了 黃文標憂孤兒寡母陷困境朋友圈發起籌款
影視圈
5小時前
財政預算案2026︱為何不派消費券？ 陳茂波：消費意欲有改善 非合適時間推
財政預算案2026︱「派糖」措施涉220億 比去年多1.8倍 為何不派消費券？ 陳茂波：非合適時間推
政情
4小時前
電動車「一換一」取消！須趕及3.31尾班車 否則失最高$17萬稅務寬減
01:07
財政預算案2026︱電動車「一換一」3.31後取消！須趕及尾班車 否則失最高$17萬稅務寬減
社會
6小時前
前TVB「御用爛仔」游飈猝逝終年57歲 好友黃文標叫救護車 送院前已呈半昏迷狀態
01:48
前TVB「御用爛仔」游飈猝逝終年57歲 好友黃文標叫救護車 送院前已呈半昏迷狀態
影視圈
11小時前
財政預算案2026前瞻︱一文看清各方消息、八大焦點 「派糖」力度料增 消費券、電動車一換一凍過水？
03:01
財政預算案2026前瞻︱一文看清8大焦點 退稅差餉有望提高？消費券、電動車一換一凍過水
社會
2026-02-24 17:02 HKT