香港W酒店KITCHEN買一送一自助餐優惠！低至$323/位歎龍蝦/雪蟹腳/自家製Gelato

香港W酒店的KITCHEN餐廳以高質素的環球美食自助餐深受饕客歡迎，餐廳最近與上海外灘W酒店聯乘，推出全新「滬」味主題自助餐，帶來一系列精緻的上海風味菜式。最吸引莫過於是限時推出買一送一超抵優惠，顧客可能以低至$323的價錢，盡享長達3.5小時的星級酒店自助晚餐，任食龍蝦、雪蟹腳、麵包蟹及自家製Gelato等，性價比極高。

【快閃｜買一送一】香港W酒店KITCHEN餐廳自助餐

香港W酒店買一送一低至$323！歎龍蝦/雪蟹腳/自家製Gelato

這次自助餐的一大亮點，是香港W酒店與上海外灘W酒店的聯乘合作，將多款外灘風味的菜式帶到香港食客的餐桌上。自助餐重點推介包括有石庫門南乳汁燒肉、鹹蛋黃焗膏蟹、香檸油爆蝦、古法香酥鴨及羊肚菌鮮肉湯丸燉雞等功夫菜，完美展現傳統上海菜的精髓。

場內更設有即點即製上海點心專區，食客可現場欣賞大廚即製的上海小籠包、鮮肉鍋貼及火腿梅乾菜酥餅等經典點心，以及有桂花酒釀小圓子、桂花拉糕等傳統甜品作結。另外，餐廳亦將如常供應招牌冰鎮海鮮吧，如龍蝦、蜆、藍青口、麵包蟹及雪蟹腳等，更有自家製的Gelato，以及無限暢飲香檳、紅白酒及無酒精特調飲品，為這場盛宴劃上完美句號。

供應時間︰12nn-2:30pm

優惠價：

星期一至五$646/2位，平均$323/位（原價$592/位）

星期六至日及公眾假期$802/2 位 ，平均$401/位（原價$735/位）（已包括原價加一服務費）

備註︰星期六、日及公眾假期供應雪蟹腳；星期一至五連指定果汁無限暢飲；星期六至日連指定汽泡酒無限暢飲

