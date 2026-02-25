香港W酒店KITCHEN買一送一自助餐優惠！低至$323/位歎龍蝦/雪蟹腳/自家製Gelato
更新時間：19:21 2026-02-25 HKT
香港W酒店的KITCHEN餐廳以高質素的環球美食自助餐深受饕客歡迎，餐廳最近與上海外灘W酒店聯乘，推出全新「滬」味主題自助餐，帶來一系列精緻的上海風味菜式。最吸引莫過於是限時推出買一送一超抵優惠，顧客可能以低至$323的價錢，盡享長達3.5小時的星級酒店自助晚餐，任食龍蝦、雪蟹腳、麵包蟹及自家製Gelato等，性價比極高。
即時開搶
【快閃｜買一送一】香港W酒店KITCHEN餐廳自助餐
>>按此預訂<<
香港W酒店買一送一低至$323！歎龍蝦/雪蟹腳/自家製Gelato
這次自助餐的一大亮點，是香港W酒店與上海外灘W酒店的聯乘合作，將多款外灘風味的菜式帶到香港食客的餐桌上。自助餐重點推介包括有石庫門南乳汁燒肉、鹹蛋黃焗膏蟹、香檸油爆蝦、古法香酥鴨及羊肚菌鮮肉湯丸燉雞等功夫菜，完美展現傳統上海菜的精髓。
場內更設有即點即製上海點心專區，食客可現場欣賞大廚即製的上海小籠包、鮮肉鍋貼及火腿梅乾菜酥餅等經典點心，以及有桂花酒釀小圓子、桂花拉糕等傳統甜品作結。另外，餐廳亦將如常供應招牌冰鎮海鮮吧，如龍蝦、蜆、藍青口、麵包蟹及雪蟹腳等，更有自家製的Gelato，以及無限暢飲香檳、紅白酒及無酒精特調飲品，為這場盛宴劃上完美句號。
【快閃優惠｜買一送一】自助午餐｜無限供應麵包蟹、冰鎮海鮮、各款壽司、刺身及暢飲指定飲品（復活節假期開放預訂）
- 供應時間︰12nn-2:30pm
- 優惠價：
- 星期一至五$646/2位，平均$323/位（原價$592/位）
- 星期六至日及公眾假期$802/2 位 ，平均$401/位（原價$735/位）（已包括原價加一服務費）
- 備註︰星期六、日及公眾假期供應雪蟹腳；星期一至五連指定果汁無限暢飲；星期六至日連指定汽泡酒無限暢飲
- >>按此預訂<<
【快閃優惠｜買一送一】自助晚餐｜無限供應龍蝦、雪蟹腳、冰鎮海鮮、各款壽司、刺身及暢飲指定飲品（復活節假期開放預訂）
- 供應時間︰
- 星期一至四、公眾假期及前夕：6pm-10pm
- 星期五至日、公眾假期及前夕：首輪6pm-8pm，次輪8:30pm-10:30pm
- 優惠價：星期一至四$1,018/2 位，平均$509/位（原價$933/位）
- 星期五至日、公眾假期及前夕$1,090/2 位，平均$545/位（原價$999/位）
- （已包原價加一服務費）
- 備註︰星期一至四連指定果汁無限暢飲；星期五至日、公眾假期及前夕連指定汽泡酒無限暢飲
- >>按此預訂<<
香港W酒店自助餐優惠詳情
- 優惠期(預訂期) ：2026 年 2 月 25 日 12:00 至 3 月 2 日 23:59
- 用餐日期：2026 年 3 月 2 日至 2026 年 4 月 30 日
- 地址：香港九龍港鐵九龍站柯士甸道西 1 號 香港 W 酒店 KITCHEN / WOOBAR
