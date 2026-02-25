尖沙咀凱悅酒店自助餐推長者優惠！樂悠咭專享6折優惠 歎海鮮/鐵板燒/燒烤美食

尖沙咀凱悅酒店自助餐餐廳「咖啡廳」特別為一眾銀髮族帶來福音，由即日起推出樂悠咭專屬優惠，讓長者能以非常吸引的價格，享受一場豐盛的味覺盛宴。其中，平日半自助午餐折扣後每位僅需$198.4起即可享用環球美食。

尖沙咀凱悅酒店長者優惠！憑樂悠咭享自助餐6折優惠

尖沙咀凱悅酒店長者優惠！憑樂悠咭享平日半自助午餐7折

平日半自助午餐長者優惠 自選M3和牛/海南雞/牛油雞

對於追求精緻而不想過於飽滯的長者來說，咖啡廳的平日半自助午餐是個絕佳選擇。由星期一至五，長者出示樂悠咭即可享受7折優惠。午餐包含一份精心製作的自選主菜，選擇多樣，如招牌海南雞飯、扒澳洲M3和牛西冷及印度牛油雞等。

除了主菜，半自助午餐同時更可無限量享用壽司吧檯的精選壽司、多款精緻甜點，並配上香濃咖啡或清雅茗茶，讓午後時光倍感寫意。

週末假期自助餐6折 盡享海鮮盛宴

週末及公眾假期是與家人共享天倫之樂的好時機。咖啡廳為此準備了更豐富的自助午餐，並為樂悠咭持有人提供專屬6折優惠。這場週末盛宴的焦點，無疑是其琳瑯滿目的海鮮選擇，當中包括肉質爽甜的越南凍蝦、鮮美的小龍蝦，以及來自新西蘭的飽滿青口，每一口都是海洋的恩賜。

自助餐桌上還囊括了日式、西式、中式及印度等多國佳餚，熱騰騰的即製天婦羅、香氣撲鼻的燒烤美食，以及即煎鐵板燒等，選項豐富。值得一提的是，長者可透過官方網站或致電咖啡廳（+852 3721 7700）進行座位預訂。

尖沙咀凱悅酒店咖啡廳長者優惠

地址：尖沙咀河內道18號香港尖沙咀凱悅酒店大堂樓層

電話：+852 3721 7700

營業時間：星期一至日 6:30am-10pm

優惠詳情： 平日半自助午餐： 逢星期一至五12pm-2:30pm，持樂悠咭享7折優惠，折實淨價$198.4/位起。 週末自助午餐： 逢星期六、日及公眾假期12pm-2:30pm，持樂悠咭享6折優惠，折實淨價$383.6/位起。

條款及細則： 以上優惠需視乎座位供應情況而定。 價格需另收加一服務費，並以原價計算。 優惠受相關條款及細則約束，詳情請向餐廳查詢。 建議提前預訂座位。



資料來源：Hyatt Regency Hong Kong, Tsim Sha Tsui