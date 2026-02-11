富麗敦海洋公園酒店快閃優惠！自助餐第二位加$18 任食和牛/海鮮/Mövenpick雪糕
更新時間：18:45 2026-02-11 HKT
香港富麗敦海洋公園酒店內的「星耀廳」以環球美食和壯麗海景聞名，是備受食客推崇的自助餐熱點。為迎接新春佳節，餐廳推出極具吸引力的「豐盛季饗自助餐」快閃優惠，帶來第2位加$18的震撼折扣，人均僅需$360起，便能盡享一場奢華的味覺盛宴，絕對是美食愛好者不容錯過的餐飲體驗。
富麗敦海洋公園酒店自助餐第二位加$18！任食和牛/海鮮/Mövenpick雪糕
【快閃限時搶｜富麗敦海洋公園酒店自助餐優惠】 >>按此預訂連結<<
富麗敦海洋公園酒店星耀廳「豐盛季饗自助餐」由專業廚藝團隊匠心打造，呈獻一系列令人垂涎的頂級美食。焦點推介無疑是「慢烤美國頂級和牛肩胛肉」，肉質油花分佈均勻，經過精心慢烤後，口感軟嫩，肉脂的甘香在口中瞬間融化。同樣不容錯過的還有「香烤羊鞍」，外層烤得焦香酥脆，內裡卻保持鮮嫩多汁，風味十足。
除了西式烤肉，自助餐亦提供豐富的環球海陸佳餚，滿足不同食客的口味。星耀廳的即席烹調美食區向來是饕客的焦點，本季特別推出「蟹黃鮑魚海鮮粥」，以新鮮蟹黃、彈嫩鮑魚及多款時令海鮮精心熬製，金黃色的湯頭濃郁醇厚，每一口都能品嚐到層層遞進的海洋鮮味，暖心又暖胃。
【快閃限時搶｜富麗敦海洋公園酒店自助餐優惠】 >>按此預訂連結<<
一頓完美的自助餐，當然需要以精緻的甜品作結。星耀廳的甜品區同樣充滿驚喜，提供一系列特色甜品。其中最受歡迎的包括充滿香港地道風味的「即製雞蛋仔」，外脆內軟，蛋香撲鼻。此外，還有多款自家製的精選蛋糕以及提供多種口味選擇的Mövenpick雪糕。
【快閃限時搶｜富麗敦海洋公園酒店自助餐優惠】 >>按此預訂連結<<
星耀廳自助餐優惠詳情
- 開售日期：即日起至2026年2月16日
- 適用日期：2026年2月11日至3月31日
- 優惠方案一：【快閃買1位 + 第2位$18】自助午餐• 價錢：$720（兩位）人均：$360/位
- 優惠方案二：【快閃買一送一 + 第3位$208】自助午餐• 價錢：$974（三位） 人均：約$325/位
