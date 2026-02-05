黃金海岸酒店自助餐買1送1！人均$443起任食炭烤海鮮/原隻乳豬 再送法式焗龍蝦米多

香港黃金海岸酒店位於屯門青山公路，旗下聆渢咖啡廳以明亮海洋風設計聞名，提供多個即煮美食站及戶外用餐區，深受本地家庭及朋友聚會歡迎。餐廳現推出限時買一送一優惠，透過Klook平台預訂自助晚餐，人均只需HK$443起，即可暢享「海鮮巡禮」主題豐富菜式，包括即燒海鮮、奢華主菜及養生熱葷，絕對是近期性價比極高的海鮮自助餐選擇！

黃金海岸酒店自助餐 戶外炭烤區即燒多款海鮮

聆渢咖啡廳的海鮮巡禮自助晚餐以戶外炭烤區作為亮點，賓客可即場品嚐蒜香扇貝、原隻照燒魷魚、鹽燒白鱔、牛油蒜香沙白及原條秋刀魚等多款海鮮。炭火慢烤令海鮮外層微焦帶香，內裡保持鮮嫩多汁，散發獨特煙燻風味，與海邊環境相得益彰。無論是喜愛清新海味還是濃郁炭香，這區都能滿足不同口味需求。

每位客人均獲贈主廚精製的法式焗龍蝦米多乙客，這款招牌菜以濃郁忌廉醬汁包裹鮮甜龍蝦肉，配上香軟米飯，口感豐富層次分明，帶來明顯的法式奢華享受。加上其他熱門選擇如滋陰養顏的姬松茸赤肉燉竹絲雞，以及矜貴的鮑汁花膠炆海參，為餐桌增添養生元素，讓用餐體驗更全面均衡。

甜品區同樣精彩，必試自家製梳乎厘班戟，質地輕盈綿密，蛋香濃郁，配上糖漿及新鮮水果，清新不膩口，為豐富的海鮮之旅畫上完美句號。餐廳亦提供其他西式及中式甜點選擇，讓賓客盡情享受甜蜜結尾。

週末公眾假期限定炭烤乳豬

逢週末及公眾假期，戶外炭烤區特別推出原隻炭烤乳豬，豬皮烤至金黃酥脆，肉質嫩滑多汁，伴隨炭火獨有香氣，成為不少食客專程前來朝聖的理由。這道經典烤乳豬與海鮮系列互相輝映，令整個自助晚餐更添節慶氣氛，適合家庭或朋友大夥兒共享。

黃金海岸酒店聆渢咖啡廳買一送一自助晚餐優惠詳情

香港黃金海岸酒店聆渢咖啡廳最近推出自助晚餐買一送一優惠，經Klook平台預訂，人均只需HK$443起（$886/2位；原價：HK$1,633/2位），不可錯過！

香港黃金海岸酒店聆渢咖啡廳

地址：屯門青山公路1號香港黃金海岸酒店

交通方法：在港鐵屯門站C2出口，搭乘公車K51或K53號至黃金泳灘站

文：M