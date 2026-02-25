美心MX長者優惠加碼！周末加推1日 晚市堂食/外賣即享75折

深受香港市民喜愛的連鎖快餐店美心MX及美心Food²，以其多元化的餐點選擇和舒適的用餐環境，成為許多家庭和上班族的日常飯堂。為回饋長者支持，現特別推出一日限定的震撼優惠，讓老友記們能以更實惠的價錢，盡情享受一頓豐盛的晚餐。

美心MX長者優惠加碼 長者咭/樂悠咭專享75折

美心MX及美心Food²加推一日長者晚市 75 折。

美心MX向來以提供各式經典港式美食見稱，從香氣四溢的招牌燒味，如蜜汁叉燒和化皮燒肉，到鑊氣十足的即炒小菜，每一道都是香港人熟悉的味道。無論是想品嚐一碟惹味的粟米肉粒飯，還是選擇營養均衡的雜扒鐵板餐，餐廳總能滿足不同食客的口味。在這個特別的優惠日，長者們可以約上三五知己，或與家人共聚，用一頓美味的晚餐，為一天劃上完美句號。

這次的長者優惠僅限一天，長者們只需在指定日期和時段，簡單出示相關證明，即可輕鬆享有折扣。無論是選擇在店內舒適地用餐，還是外賣回家慢慢品嚐，都能享受到這份專屬禮遇。這不僅是一次用餐折扣，更是美心MX與美心Food²對社區長者的一份心意與關懷。

美心MX 長者優惠詳情

適用分店 ：全線美心MX分店 (西九高鐵站分店除外) 及全線美心Food²分店

優惠日期 ：2月28日 (星期六)

優惠時間 ：下午5時起

優惠資格 ：凡出示有效之「長者咭」、「樂悠咭」或「長者八達通」即可。

優惠內容：於晚市時段惠顧堂食或外賣，即享全單75折優惠。

條款及細則：