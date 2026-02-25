美心MX長者優惠加碼！周末加推1日 晚市堂食/外賣即享75折
更新時間：11:49 2026-02-25 HKT
發佈時間：11:49 2026-02-25 HKT
發佈時間：11:49 2026-02-25 HKT
深受香港市民喜愛的連鎖快餐店美心MX及美心Food²，以其多元化的餐點選擇和舒適的用餐環境，成為許多家庭和上班族的日常飯堂。為回饋長者支持，現特別推出一日限定的震撼優惠，讓老友記們能以更實惠的價錢，盡情享受一頓豐盛的晚餐。
美心MX長者優惠加碼 長者咭/樂悠咭專享75折
美心MX向來以提供各式經典港式美食見稱，從香氣四溢的招牌燒味，如蜜汁叉燒和化皮燒肉，到鑊氣十足的即炒小菜，每一道都是香港人熟悉的味道。無論是想品嚐一碟惹味的粟米肉粒飯，還是選擇營養均衡的雜扒鐵板餐，餐廳總能滿足不同食客的口味。在這個特別的優惠日，長者們可以約上三五知己，或與家人共聚，用一頓美味的晚餐，為一天劃上完美句號。
這次的長者優惠僅限一天，長者們只需在指定日期和時段，簡單出示相關證明，即可輕鬆享有折扣。無論是選擇在店內舒適地用餐，還是外賣回家慢慢品嚐，都能享受到這份專屬禮遇。這不僅是一次用餐折扣，更是美心MX與美心Food²對社區長者的一份心意與關懷。
美心MX 長者優惠詳情
-
適用分店：全線美心MX分店 (西九高鐵站分店除外) 及全線美心Food²分店
-
優惠日期：2月28日 (星期六)
-
優惠時間：下午5時起
-
優惠資格：凡出示有效之「長者咭」、「樂悠咭」或「長者八達通」即可。
-
優惠內容：於晚市時段惠顧堂食或外賣，即享全單75折優惠。
條款及細則：
-
優惠只限使用一次（於單一發票內）。
-
影印本恕不接受。
-
優惠不能兌換現金，亦不能與其他優惠（包括「長者日日享」之9折優惠）同時使用。
-
此優惠不適用於購買節日產品、外賣派對美食、心超值餐、優惠套餐、晚市小菜外賣2人餐、晚市外賣加餸、燒味斬料、特價燒味優惠、八達通增值服務、網上外賣自取平台及所有外送服務。
-
如有任何爭議，美心食品有限公司保留最終決定權。
-
相片僅供參考。
同場加映：一粥麵外賣加餸優惠！$34歎皮脆肉嫩原隻皇子乳鴿 一連三日限定
最Hit
跨代共融在房協 全方位提升社區幸福感
2026-02-23 08:00 HKT
黃子華罕評英國不留情面 狂踩搵食艱難：我唔係詆譭 若赴當地必帶一物免淒慘
2026-02-23 19:00 HKT