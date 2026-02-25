稻香晚市激抵優惠！龍蝦伊麵/花膠雞煲/金虎斑$128起 加$48歎惹味小菜/燒味

新年伊始，稻香集團旗下四大酒樓推出「一馬當先 晚市任您配」優惠，以震撼價提供多款矜貴海鮮和惹味煲仔菜，其中上湯波士頓龍蝦伊麵、原條花膠地雞煲、清蒸海金虎斑等低至$128，性價比極高，更可以$48加配各款小菜及燒味，絕對是晚上飯局的絕佳之選。

稻香晚市小菜優惠 $128起歎龍蝦伊麵/花膠雞煲/金虎斑

稻香今次晚市優惠選擇豐富，精選了四款極具分量的鎮店菜式作招徠。愛好海鮮的食客，絕對不能錯過僅售$178的「上湯波士頓龍蝦伊麵」，龍蝦肉質飽滿彈牙，伊麵盡吸上湯與龍蝦的鮮甜精華，每一口都是極致享受；另一款「金腿茸雞油蒸紅東星斑（$168）」亦是宴席級數的菜餚。

若追求樸實的鮮味，可選擇「清蒸海金虎斑（$128）」，約一斤重的老虎斑以最經典的清蒸方式處理，完美呈現魚肉的原味鮮甜。此外，滋補養顏的「原條花膠炆地雞煲（$168）」亦是亮點之一，花膠軟糯，雞肉嫩滑，濃郁的醬汁撈飯一流。

$48追加酒樓鑊氣小菜、燒味

凡點選了以上任何一款主菜後，食客即可以$48的優惠價，加購八款指定小菜中任選其一，包括菠蘿咕嚕肉、漁村小炒皇、風沙脆皮燒雞（半隻）、茄汁碌大蝦等經典菜式，無論是開胃下飯還是佐酒小食，都能滿足不同口味。

推廣分店： 全線稻香、稻香．茶居、稻香超級漁港、稻香漁港巿集

供應時間： 5:30pm - 8:30pm

條款及細則： 推廣只限堂食，不適用於外賣。 須另收茶芥及加一服務費。 推廣不可與其他優惠券或稻香會員電子優惠券同時使用。



2大酒樓優惠 福苑集團/黃大仙富港酒家

1. 福苑集團晚市小菜 燒鵝/蒸蠔$38起

福苑集團攜手香港粵菜名廚幟哥，近日推出晚飯期間的限時優惠活動。食客只要在傍晚6時後到集團旗下酒樓堂食，即可享用四款精選菜式任選一款，每款只需$38起。優惠菜式包括晚爐脆皮燒鵝皇、金蒜絲蒸原隻生蠔、芥菜豆腐鹹魚肉片湯，以及黃椒醬蒸蝴蝶海斑。

2. 黃大仙富港酒家 早午市$6.8享精選點心

位於黃大仙的富港酒家為慶祝開業周年，推出「大酬賓」優惠系列。早茶時段內，客人只需$6.8便可選購每日一款精選點心；午市時段則同樣以$6.8價格供應一籠兩件的蝦餃皇。

