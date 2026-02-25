Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

稻香晚市激抵優惠！龍蝦伊麵/花膠雞煲/金虎斑$128起 加$48歎惹味小菜/燒味

飲食
更新時間：15:31 2026-02-25 HKT
發佈時間：15:31 2026-02-25 HKT

新年伊始，稻香集團旗下四大酒樓推出「一馬當先 晚市任您配」優惠，以震撼價提供多款矜貴海鮮和惹味煲仔菜，其中上湯波士頓龍蝦伊麵、原條花膠地雞煲、清蒸海金虎斑等低至$128，性價比極高，更可以$48加配各款小菜及燒味，絕對是晚上飯局的絕佳之選。

稻香晚市小菜優惠 $128起歎龍蝦伊麵/花膠雞煲/金虎斑

稻香晚市小菜優惠 $128起歎龍蝦伊麵/花膠雞煲/金虎斑
稻香晚市小菜優惠 $128起歎龍蝦伊麵/花膠雞煲/金虎斑

稻香今次晚市優惠選擇豐富，精選了四款極具分量的鎮店菜式作招徠。愛好海鮮的食客，絕對不能錯過僅售$178的「上湯波士頓龍蝦伊麵」，龍蝦肉質飽滿彈牙，伊麵盡吸上湯與龍蝦的鮮甜精華，每一口都是極致享受；另一款「金腿茸雞油蒸紅東星斑（$168）」亦是宴席級數的菜餚。

若追求樸實的鮮味，可選擇「清蒸海金虎斑（$128）」，約一斤重的老虎斑以最經典的清蒸方式處理，完美呈現魚肉的原味鮮甜。此外，滋補養顏的「原條花膠炆地雞煲（$168）」亦是亮點之一，花膠軟糯，雞肉嫩滑，濃郁的醬汁撈飯一流。

$48追加酒樓鑊氣小菜、燒味

凡點選了以上任何一款主菜後，食客即可以$48的優惠價，加購八款指定小菜中任選其一，包括菠蘿咕嚕肉、漁村小炒皇、風沙脆皮燒雞（半隻）、茄汁碌大蝦等經典菜式，無論是開胃下飯還是佐酒小食，都能滿足不同口味。

 

稻香晚市「一馬當先 晚市任您配」優惠

  • 推廣分店： 全線稻香、稻香．茶居、稻香超級漁港、稻香漁港巿集
  • 供應時間： 5:30pm - 8:30pm 
  • 條款及細則：
    • 推廣只限堂食，不適用於外賣。
    • 須另收茶芥及加一服務費。
    • 推廣不可與其他優惠券或稻香會員電子優惠券同時使用。

 

2大酒樓優惠 福苑集團/黃大仙富港酒家

1. 福苑集團晚市小菜 燒鵝/蒸蠔$38起

福苑集團攜手香港粵菜名廚幟哥，近日推出晚飯期間的限時優惠活動。食客只要在傍晚6時後到集團旗下酒樓堂食，即可享用四款精選菜式任選一款，每款只需$38起。優惠菜式包括晚爐脆皮燒鵝皇、金蒜絲蒸原隻生蠔、芥菜豆腐鹹魚肉片湯，以及黃椒醬蒸蝴蝶海斑。

2. 黃大仙富港酒家 早午市$6.8享精選點心

位於黃大仙的富港酒家為慶祝開業周年，推出「大酬賓」優惠系列。早茶時段內，客人只需$6.8便可選購每日一款精選點心；午市時段則同樣以$6.8價格供應一籠兩件的蝦餃皇。

 

資料來源：稻香集團

 

同場加映：幟哥驚現酒樓宣傳海報！推晚市小菜優惠 脆皮燒鵝/金蒜絲蒸生蠔/芥菜鹹魚湯$38起

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
財政預算案2026．持續更新︱陳茂波早上11時公布預算案 熱傳「派糖」措施一覽 公務員加薪有望？
01:46
財政預算案2026｜庫房轉虧為盈倒賺29億 「派糖」力度增 下年度綜合盈餘預計為221億
政情
3小時前
觀塘警署23歲女督察吞槍當場死亡 周一鳴到場了解事件
00:47
觀塘警署23歲女督察吞槍當場死亡 周一鳴到場了解及慰問死者家人
突發
6小時前
財政預算案派糖懶人包｜退稅上限3000元兼寬減差餉 子女及供養父母免稅額齊加 生果金出雙糧
01:46
財政預算案2026派糖懶人包｜退稅上限3000元兼寬減差餉 子女及供養父母免稅額齊加 生果金出雙糧
社會
3小時前
房協舉行「跨代共融在房協」啟動禮暨乙明邨跨代共融遊樂空間開幕典禮
03:00
跨代共融在房協　全方位提升社區幸福感
社會資訊
2026-02-23 08:00 HKT
前TVB「御用爛仔」游飈猝逝終年57歲 好友黃文標叫救護車 送院前已呈半昏迷狀態
01:48
前TVB「御用爛仔」游飈猝逝終年57歲 好友黃文標叫救護車 送院前已呈半昏迷狀態
影視圈
8小時前
財政預算案2026前瞻︱一文看清各方消息、八大焦點 「派糖」力度料增 消費券、電動車一換一凍過水？
03:01
財政預算案2026前瞻︱一文看清8大焦點 退稅差餉有望提高？消費券、電動車一換一凍過水
社會
23小時前
港人新年後「報復式飲茶」？香港各區酒樓人山人海 網民：睇街症都冇咁墟冚！
港人新年後「報復式飲茶」？香港各區酒樓人山人海 網民：睇街症都冇咁墟冚！
飲食
23小時前
財政預算案2026︱電動車「一換一」取消 無稅務寬減車價貴幾多？即睇熱門車款現價比較
01:07
財政預算案2026︱電動車「一換一」取消 無稅務寬減車價貴幾多？即睇熱門車款現價比較
社會
4小時前
電動車「一換一」取消！須趕及3.31尾班車 否則失最高$17萬稅務寬減
01:07
財政預算案2026︱電動車「一換一」3.31後取消！須趕及尾班車 否則失最高$17萬稅務寬減
社會
3小時前
港珠澳大橋生日免費遊！全程140分鐘深度觀光 登藍海豚島打卡 附港澳居民預約步驟
港珠澳大橋生日免費遊！全程140分鐘深度觀光 登藍海豚島打卡 附港澳居民預約步驟
好去處
2026-02-24 14:31 HKT