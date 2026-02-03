稻香旗下酒樓限時優惠！點心紙一律計小點 早午茶市2分店供應

稻香集團旗下的「壹號漁船」，向來以新鮮優質的食材和傳統精湛的粵菜廚藝，在食客心中佔有一席之地。最近，為了回饋廣大顧客的支持，「壹號漁船」位於大埔及元朗的分店同步推出驚喜點心優惠，週一至週五指定時段內，所有點心均以「小點」價格結算，絕對是點心愛好者不容錯過的喜訊！

稻香旗下「壹號漁船」點心優惠！酒樓早/午/茶市點心紙一律計小點

稻香旗下「壹號漁船」點心優惠！早午茶市點心紙一律計小點

「壹號漁船」大埔、元朗分店限定點心優惠

即日起至2月13日（五），「壹號漁船」大埔及元朗分店推出全新點心特惠，逢星期一至五，無論是尊、精、大、中、小點，全部劃一以「小點」價錢計算，食客可以親民的價錢，在忙碌的工作日中午，相約同事或三五知己，到「壹號漁船」舒適的環境中，一次過品嚐多款心儀美食。

其中，晶瑩剔透的鮮蝦餃是每桌的必點之選，半透明的餃皮柔韌而帶有米香，包裹著原隻爽甜彈牙的大蝦，鮮味十足。另一款招牌鮑魚燒賣皇也盡顯氣派，在黃金比例的豬肉與鮮蝦餡料上，添上一隻迷你鮑魚，不僅賣相吸引，更讓肉汁豐腴的燒賣增添了海洋的鮮甜層次。此外，炆得軟腍入味的豉汁蒸鳳爪，膠質豐富，一吮離骨，是佐茶的最佳拍檔。

稻香旗下「壹號漁船」優惠詳情

優惠期限：即日起至2月13日

適用時段： 星期一至五，7am至4pm（公眾假期除外）

適用分店： 大埔店： 大埔富萊花園地下及1樓A舖 (電話: 8300 8127) 元朗店： 元朗怡豐花園地下32舖 (電話: 8300 8002)

條款及細則： 優惠只限堂食。 需另收茗茶及加一服務費。 優惠不適用於公眾假期。 如有任何爭議，壹號漁船保留最終決定權。



2大酒樓點心優惠 旺角盈館/馬鞍山麗苑酒家

1. 旺角盈館 早市點心$9.8

旺角創興廣場內的新派酒樓「盈館」，近日推出早市點心特惠活動，每款點心只需$9.8即可享用，而且每桌客人入座後可無限量點選。所有點心均由資深點心師傅手工製作，從搓皮、包餡到塑形，每個工序都認真處理，讓食客感受到傳統手作的用心與溫度。

2. 馬鞍山麗苑酒家 點心孖寶$38.8

位於馬鞍山耀安邨的麗苑酒家，針對午市及下午茶時段推出限時優惠，只需$38.8便可在多款蒸點及煎炸點心中任意挑選兩款，組成「點心孖寶」，包括蟹籽燒賣皇、香煎小米糕、蒸粉果、醬皇蒸鳳爪、香煎蝦米腸、蠔皇叉燒包等多款經典選擇。

資料來源：壹號漁船