大快活長者優惠加碼！關愛長者咭一連11日減$6 長者咭/樂悠咭均可申請

大快活長者優惠｜為了回饋長者顧客的支持，連鎖快餐店大快活近期特別推出限時的「快活關愛長者咭」折扣活動。由即日起，老友記只需憑長者會員咭消費，即可輕鬆節省$6，讓每一餐都倍感溫馨與實惠。

大快活長者優惠一連11日加碼！憑關愛長者咭即減$6

大快活這次的長者優惠直接而簡單，沒有複雜的換領程序。即日起至3月2日，老友記們在結帳時，只需輕鬆出示「快活關愛長者咭」，單次消費便能立刻享有$6的折扣。這項優惠不僅體現了對長者的關懷，更考慮到使用的便利性。

值得一提的是，全線分店的自助點餐機現已支援此項優惠，習慣使用電子屏幕點餐的長者，也能獨立、從容地完成操作，享受科技帶來的便利，大大節省了排隊等候的時間。

如何申請大快活「快活關愛長者咭」？

尚未持有「快活關愛長者咭」的長者，可前往大快活各分店親身申請，或透過官方網站即時辦理。凡年滿60歲的香港居民，只需出示長者咭或樂悠咭證明，即可免費完成申請手續，無需支付任何額外費用。成功申請並獲發「快活關愛長者咭」後，持咭人士於大快活全線分店消費時，每次均可享有港幣$3現金折扣優惠，每月累計最高可獲總值港幣$300的現金優惠，讓長者用餐更划算。

「快活關愛長者咭」網上申請連結：>>按此<<

「快活關愛長者咭」分店申請地址：>>按此<<

電話查詢：2856 7217

大快活「快活關愛長者咭」優惠加碼

優惠期限： 即日起至2026年3月2日

適用分店： 全線大快活分店

使用方法： 於付款前出示「快活關愛長者咭」，單一發票消費即可扣減$6港元。條款與細則： 優惠不可與其他推廣活動或折扣同時使用，包括「阿活爆抵價」系列及「晚市小菜二人餐」。 優惠不適用於購買零售產品或烘焙產品。 所有優惠內容以單一發票計算。 如有任何爭議，大快活快餐有限公司將保留最終決定權。



2大快餐店長者優惠 一粥麵/KFC

1. 一粥麵免費飲品

持有有效長者咭、長者八達通或樂悠咭的長者，在早市或茶市時段內，到麥當勞堂食任意一款粥麵套餐或單點主食（不包括小食及飲品），即可免費獲贈一杯茶、咖啡或熱飲。此優惠僅限堂食使用，不適用於自助點餐機、手機訂餐以及網上外賣平台訂單，同時不可與其他優惠同時享用。

2. KFC免費小食/飲品

肯德基推出兩項針對長者的優惠措施。首先，全日任何時段內，長者消費滿$10，即可免費獲贈一杯熱香滑奶茶或熱即磨咖啡（「又一城」分店除外）。另外，上午11時後消費滿$20，更可額外獲得一份馬鈴薯蓉。需注意，上述優惠不適用於星期六、日及公眾假期。

資料來源：大快活 Fairwood