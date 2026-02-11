大快活全新下午茶二人餐優惠！$68歎盡小食拼盤+粟米肉粒飯+可樂 一人餐再配啫喱+紅豆奶茶
更新時間：19:33 2026-02-11 HKT
發佈時間：19:33 2026-02-11 HKT
發佈時間：19:33 2026-02-11 HKT
在繁忙的都市節奏中，一個寫意的下午茶時光，無疑是給自己最好的獎勵。最近，大快活再次為下午茶時段注入新意，推出兩款超值套餐，其中，「滋味分享二人餐」僅售$68，即可歎盡小食拼盤、迷你粟米肉粒飯、迷你肉醬意粉連飲品，即睇下文了解優惠詳情！
大快活下午茶超值二人餐！小食拼盤+粟米肉粒飯+可樂$68
大快活最新推出的「滋味分享二人餐」專為分享而設，僅以$68的親民價格，就能一次過品嚐多款經典美食。套餐的核心亮點是豐盛的「小食拼盤」，當中包括香脆微辣的辣味薯角、肉汁飽滿的珍寶腸、清甜牛油粟米，以及惹味的黑椒檸檬雞中翼，四款小食各具特色。
除了拼盤，套餐還附上兩客迷你主食，可選香濃惹味的「迷你肉醬意粉」或家常風味的「迷你粟米肉粒飯」，再配上兩杯清爽的12安士可口可樂，讓您與親友一同分享這份加倍的快樂。
一人下午茶餐加配啫喱+紅豆奶茶
此外，大快活亦同步推出$52的「獨享套餐」，同樣可擁有一份「小食拼盤」，讓您一次過品嚐四款滋味小食，無需與人分享，盡情獨享。套餐更貼心地配上甜品「是日啫喱杯」及「粒粒紅豆奶茶」，香滑奶茶與綿密紅豆完美結合，每一口都是滿滿的幸福感。這個組合既能滿足口腹之慾，又能讓您在忙碌中偷閒，享受片刻的寧靜與愜意。
大快活下午茶優惠
- 套餐選擇：
- 滋味分享二人餐： $68
- 小食拼盤 (1客)
- 迷你粟米肉粒飯 / 迷你肉醬意粉 (2客)
- 可口可樂 (12安士) (2杯)
- 獨享套餐： $52
- 小食拼盤 (1客)
- 是日啫喱杯 (1杯)
- 粒粒紅豆奶茶 (1杯)
- 滋味分享二人餐： $68
- 追加優惠： 凡惠顧任何茶餐，即可以$32加配小食拼盤一份。
- 條款及細則：
- 優惠適用於下午茶時段。
- 數量有限，售完即止。
- 不可與其他優惠同時使用。
- 詳情請向店員查詢。
2大快餐店優惠 大家樂/Chicken Factory
1. 大家樂 $50鹹香雞
大家樂近日推出「鮮嫩鹹香雞」外賣優惠，售價只需$50。這款雞選用足一斤重的優質雞隻，採用傳統手法調味製作，雞皮口感爽脆嫩滑，雞肉鮮嫩且多汁，帶來適中鹹香風味，入口濃郁而不油膩，充分呈現經典港式特色。
2. Chicken Factory $58金牌鹽焗雞
連鎖快餐店Chicken Factory推出限時外賣活動，招牌「金牌鹽焗雞」優惠價僅$58。新鮮出爐的鹽焗雞外層呈現金黃色澤，皮脆肉嫩、肉質多汁，散發誘人鹹香味道，風味突出。
資料來源：大快活 Fairwood
同場加映：大家樂新春優惠！拜神雞/鴻運燒腩/原隻燒豬$152起 雙併低至$288
最Hit
罐裝蛋卷正確打開方式！餅家教用1物輕鬆開蓋 網民錯重點：教咗點拎第一條先！
2026-02-10 13:37 HKT
最平澳門直通巴路線? ！OK巴士增深圳來往珠海澳門路線 羅湖、福田經深中通道 1.5小時直達拱北口岸
2026-02-10 12:52 HKT
長者咭/樂悠咭點樣分？35+精選優惠 申請方法/文件/兩咭分別/申請教學一文睇清
2026-02-10 11:52 HKT