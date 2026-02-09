大家樂新春優惠！拜神雞/鴻運燒腩/原隻燒豬$152起 雙併低至$288

為迎接新春佳節，大家樂特別推出限定的「祈福套裝」，讓顧客輕鬆為團年飯或開年飯加餸，以美食祈求新一年好運齊來。其中「祈福雞+鴻運燒腩」套餐僅售$288，絕對是家庭聚餐的經濟首選！

大家樂開運必備應節燒味 祈福雞/鴻運燒腩/原隻燒豬

大家樂推出限定「祈福套裝」，低至$152起。

農曆新年講求好意頭，一頓豐富的團年飯更是不可或缺的傳統。大家樂今次推出的新春「祈福套裝」，正正包含了多款經典又寓意吉祥的應節美食，為您的新春餐桌增添喜慶氣氛。

祈福雞 ：過年吃雞寓意「有計」，象徵新一年做事有計劃、萬事順利。皮滑肉嫩的應節全雞外型完整飽滿，代表家庭團圓、有頭有尾。無論是搭配薑蓉豉油，還是直接品嚐其鮮味，都是一道能滿足全家大小的經典菜式。

鴻運燒腩 ：燒腩仔以其金黃酥脆的豬皮和層次分明的五花腩肉而聞名，是港人最愛的燒味之一。「鴻運」二字帶有鴻運當頭的祝福，酥脆的口感亦有「脆脆金」的吉祥之意。大家樂的燒腩肥瘦均勻，入口甘香鬆化，絕對是過節必點的菜式。

原隻燒豬：若要舉辦大型家族聚會或公司開年派對，一隻氣派十足的「原隻燒豬」絕對能成為全場焦點。原隻乳豬或燒豬烤得通體金黃，皮脆肉香，象徵著「紅皮赤壯」，寓意身體健康、事業宏圖大展。大家樂更貼心提供師傅到場斬件服務，讓您和親友能輕鬆分享這份傳統的喜慶滋味。

大家樂新春「祈福套裝」優惠

祈福雞 + 鴻運燒腩套餐：$288

祈福雞 (單售)：$158/隻

鴻運燒腩 (單售)：$152/斤

原隻燒豬 (單售)：$3,688/隻

原隻燒豬特別服務：凡訂購原隻燒豬，額外加$500即可享有師傅駐場斬件服務（2小時）及免費送貨，省時又方便。

預訂須知：

「祈福雞」及「鴻運燒腩」等產品需於最少1天前預訂。

「原隻燒豬」因準備需時，需於最少3天前預訂。

條款及細則：

圖片僅供參考。

優惠受相關條款及細則約束，詳情請向分店職員查詢。

2大連鎖快餐店優惠 Chicken Factory／大快活

1. Chicken Factory︰$58歎金牌鹽焗雞

連鎖快餐店Chicken Factory現正推出限時外賣優惠，其招牌「金牌鹽焗雞」僅售$58。新鮮出爐的鹽焗雞外皮金黃酥脆，肉質保持嫩滑多汁，鹹香惹味。顧客凡購買鹽焗雞，即可以$12優惠價加配最多兩款經典小食，選擇包括碗仔翅、焗薯或烤雜菜。此項快閃優惠於每日下午2時半至6時半在指定分店供應，數量有限，售完即止。

2. 大快活︰晚市二人餐$138

為迎接馬年，大快活推出一系列新春限定菜式。晚市時段供應的「富貴迎春二人餐」，售價為$138，包含脆魚片海蜆粉絲煲、菠蘿大蝦咕嚕肉，並配有燉湯及白飯。此外，下午茶時段則推出「新春黃金包」，外層香脆，內裡鬆軟。大快活會員購買該款包點可享專屬折扣優惠。

資料來源︰大家樂 Café de Coral