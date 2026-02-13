旺角兆萬帝王水產3.31結業！嘆生意難做：上年度錄得嘅虧損史無前例 網紅店員小龍哥現身回應...

近年本港餐飲業經營環境充滿挑戰，不少食肆想盡辦法轉型求存。旺角兆萬網紅店「極上帝王水產放題」近日傳出結業消息，有員工昨日（12日）在社交平台爆料，指餐廳將營運至3月31日。老闆在員工群組中坦言，面對「史無前例」的虧損及多重打擊，作出結業是個沉重且艱難的決定。《星島頭條》記者亦就事件致電經常拍片宣傳帝王水產的網紅小龍哥查詢，獲得本尊親自回應，即睇內文詳情！

旺角兆萬網紅店「帝王水產」結業！老闆嘆生意難做：虧損史無前例

昨日（12日），網上流傳一張「極上帝王水產放題」在職員工WhatsApp群組對話的截圖，指餐廳將營運至3月31日後光榮結業。從WhatsApp群組的對話所見，老闆指結業是個沉重且艱難的決定，惟餐廳正面對多重打擊，「我地上年度錄得嘅虧損史無前例」，加上市道不景、租約期滿及個人健康等問題，最終只能無奈離場。

「極上帝王水產放題」位於旺角兆萬中心9樓，主打日式放題、燒肉、刺身及火鍋等。由店員「小龍哥」拍攝搞笑宣傳片，意外在網上走紅，社交媒體帳號在一年內吸引逾十萬粉絲，成功「起死回生」。然而，餐廳去年7月曾捲入食物中毒事件，衞生防護中心公布有食客在該店進食刺身及生蠔後不適，一度被勒令暫停供應相關食品。

小龍哥親證帝王水產結業消息

對於結業傳聞，《星島頭條》就事件向「小龍哥」查詢，獲本尊親身回覆，他確認舖頭「是真的執笠」，而且WhatsApp群組截圖亦屬實。他表示，自己是從家人的截圖中得悉消息，當時也感到相當震驚，並預告將於今日下午透過官方渠道正式宣布。

至於消息提早洩露，「小龍哥」推測是由一個包含新舊同事的 WhatsApp 群組傳出，並相信是舊同事所為。至於具體的結業原因，他則表示「而家不方便公布，留待一會官方片公布」，希望大眾能等待官方的正式說明。

網民：捱到咁耐係奇蹟

結業消息傳出後，網民反應兩極。有網民認為餐廳的食物質素「麻麻哋好食」，加上「出事過幾次」，能支撐至今已是奇蹟。亦有人指出，現時「咁多人返內地食」，本地餐廳經營困難實屬正常。

另一方面，不少粉絲及網民表示惋惜，認為「小龍哥」非常用心宣傳，「我成日經過兆萬都見小龍喺度派傳單，見佢都好畀心機啊」，並表示「其實我上去食過，都未去到咁差」，有人更計劃在結業前「去試一下」以示支持。有網民呼籲其他人應放下惡意，「其實人哋餐廳都已經咁了，就無謂帶住咁多惡意啦 真係氣都唔畀人唞」。

