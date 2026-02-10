Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

罐裝蛋卷正確打開方式！餅家教用1物輕鬆開蓋 網民錯重點：教咗點拎第一條先！

飲食
更新時間：13:37 2026-02-10 HKT
發佈時間：13:37 2026-02-10 HKT

農曆新年將至，不少人都會買蛋卷送禮，然而如何正確打開鐵罐蓋子卻考起不少人。近日，本地餅店「恆香老餅家」在社交平台發佈一段影片，示範罐裝蛋卷的正確開蓋方法，原來只需用上1物就可以輕鬆開蓋，無需借助任何額外工具。不過，一眾網民的關注點似乎不在如何正確開蓋，而是如何完整取出第一條蛋卷，紛紛要求餅家教路：「教咗點拎第一條先！」即看下文了解詳情。

罐裝蛋卷正確打開方式！餅家教用1物輕鬆開蓋

傳統罐裝蛋卷為保持新鮮與酥脆口感，通常採用雙層密封設計，打開正方形外蓋後，還需打開內層的圓形密封蓋才能取出蛋卷。近日，恆香老餅家在Threads發佈一段影片，示範罐裝蛋卷圓形內蓋的正確打開方式。影片中提到，只需將外層正方形蓋子邊緣插入圓蓋與罐身之間的縫隙，再輕輕撬起，即可輕易打開，整個過程簡單且無需任何額外工具！

網民錯重點：教咗點拎第一條先！

影片引起不少網民熱議，不過大部分人卻「錯重點」，稱真正難題在於如何完整取出第一條蛋卷，「你唔好理我點開啦，你話我知第一條點拎出嚟先」、「點開個蓋唔係問題，第一條點拎出嚟又唔碎先係問題」、「你唔好理我哋用牙咬定係用鉸剪。千古難題：第一條點拎出嚟？」對此，有網友分享實用技巧：「其實個高度有空間剩，拎起中間將佢換向最左或右，然後就拎到了……」

圖片及資料來源：Threads@hangheunghk

文：Y

