Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

連鎖包點店新年激賞！蒸包/點心/缽仔飯優惠 1招滿$40即減$10

飲食
更新時間：13:23 2026-02-09 HKT
發佈時間：13:23 2026-02-09 HKT

農曆新年是與親朋好友團聚的佳節，而一頓熱氣騰騰的盛宴更是不可或缺。包點先生素以快捷便利、品質穩定的中式包點及點心而廣受食客歡迎，為迎接龍馬精神的新一年，包點先生特別推出新春限定的「多買多送」激賞優惠，顧客凡消費滿指定金額，即能獲贈$10現金券，在享受美食的同時，也能慳得更多！

包點先生蒸包/點心/缽仔飯優惠 1招消費滿$40即減$10

包點先生蒸包/點心/缽仔飯優惠 消費滿$40即減$10
包點先生蒸包/點心/缽仔飯優惠 消費滿$40即減$10

新年講求好意頭，熱氣騰騰的蒸包與點心，不但溫暖人心，更寓意著新一年「蒸蒸日上」。包點先生提供多元化的即蒸食品，由經典的香菇雞包和叉燒包，到口感紮實的足料鮮竹卷，每一款都是香港人的集體回憶。

同時，包點先生亦提供多款點心如蟹籽燒賣皇和晶瑩蝦餃，皮薄餡靚，啖啖鮮味，無論是作為家庭聚餐的加餸菜式，還是公司團拜的派對小食，都能即時為新春聚會增添豐富滋味。

包點先生新春優惠 大派$10優惠券

今次包點先生的優惠玩法簡單直接，極具吸引力。由即日起，顧客只需在包點先生或其姊妹品牌「喜點」的門市，選購任何心儀的包點、糕點或點心，只要折實後消費金額每滿$40，即可獲贈$10優惠券一張。消費滿$80即可獲贈兩張；滿$120可獲三張，如此類推，多買多送，回贈率極高，絕對是精明消費者的福音。

包點先生新春優惠

  • 優惠券使用方法：凡以電子支付方式惠顧，折實價每滿$40，即可使用$10優惠券一張。
  • 優惠券有效期： 2026年2月19日至3月31日。
  • 適用分店： 全線包點先生及喜點門市。
  • 注意事項： 優惠券數量有限，送完即止。

 

資料來源：包點先生

 

同場加映：長者社企麵包店荃灣開張！每日新鮮出爐蛋撻/菠蘿包 全場8折優惠+必試$55越式法包配咖啡

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
屯門井頭中村男子倒斃村屋內 頭部傷勢不尋常 警方暫列謀殺拘死者妻
屯門井頭中村男子倒斃村屋內 頭部傷勢不尋常 警方暫列謀殺拘死者妻
突發
2小時前
前港姐超低胸「上下失守」被喪摸畫面曝光 賣性感登台吸金屢遇狼爪
前港姐超低胸「上下失守」被喪摸畫面曝光 賣性感登台吸金屢遇狼爪
影視圈
16小時前
曾志偉對TVB有情有義 設鮑魚宴款待「皇牌節目」台前幕後星光熠熠 富婆美女抽中貴價茅台大獎
曾志偉對TVB有情有義 設鮑魚宴款待「皇牌節目」台前幕後星光熠熠 富婆美女抽中貴價茅台大獎
影視圈
18小時前
視帝視后等數十藝人齊聚佛山晚宴場面墟冚 幕後金主曝光 卡士媲美TVB頒獎禮
視帝視后等數十藝人齊聚佛山晚宴場面墟冚 幕後金主曝光 卡士媲美TVB頒獎禮
影視圈
13小時前
星島申訴王｜北角$29自助餐變長者食堂 直擊場內墟冚迫爆爭食
02:08
星島申訴王｜北角$29「酒店式」任食放題自助餐 直擊場面墟冚10分鐘被搶空
申訴熱話
3小時前
汪明荃辦年貨「驚人造型」惹熱議  手持巨物盡展平民巨星風範  網民：貼地過隔籬屋師奶
汪明荃辦年貨「驚人造型」惹熱議  手持巨物盡展平民巨星風範  網民：貼地過隔籬屋師奶
影視圈
13小時前
「郭可盈兒子」離巢逾十年脹爆罕現身 曾求婚《閃電傳真機》主持遭拒 為養家轉戰商界
「郭可盈兒子」離巢逾十年脹爆罕現身 曾求婚《閃電傳真機》主持遭拒 為養家轉戰商界
影視圈
2026-02-09 09:00 HKT
百年上海街唐樓活化為藝術新地標 THE BRIDGE+ UOB ART ACADEMY連結人心的社區橋樑
藝文資訊
53分鐘前
前《愛回家》險死男星倡「合約婚姻」：老婆玩兩年先諗續約  自嘲人窮身體差  離婚多年認心理變態
前《愛回家》險死男星倡「合約婚姻」：老婆玩兩年先諗續約  自嘲人窮身體差  離婚多年認心理變態
影視圈
12小時前
周三晚「萬眾開心」初配紀仁安，且看能否為譚校長建功。
譚校長愛駒初配紀仁安
馬圈快訊
2026-02-08 19:15 HKT