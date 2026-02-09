連鎖包點店新年激賞！蒸包/點心/缽仔飯優惠 1招滿$40即減$10
農曆新年是與親朋好友團聚的佳節，而一頓熱氣騰騰的盛宴更是不可或缺。包點先生素以快捷便利、品質穩定的中式包點及點心而廣受食客歡迎，為迎接龍馬精神的新一年，包點先生特別推出新春限定的「多買多送」激賞優惠，顧客凡消費滿指定金額，即能獲贈$10現金券，在享受美食的同時，也能慳得更多！
包點先生蒸包/點心/缽仔飯優惠 1招消費滿$40即減$10
新年講求好意頭，熱氣騰騰的蒸包與點心，不但溫暖人心，更寓意著新一年「蒸蒸日上」。包點先生提供多元化的即蒸食品，由經典的香菇雞包和叉燒包，到口感紮實的足料鮮竹卷，每一款都是香港人的集體回憶。
同時，包點先生亦提供多款點心如蟹籽燒賣皇和晶瑩蝦餃，皮薄餡靚，啖啖鮮味，無論是作為家庭聚餐的加餸菜式，還是公司團拜的派對小食，都能即時為新春聚會增添豐富滋味。
包點先生新春優惠 大派$10優惠券
今次包點先生的優惠玩法簡單直接，極具吸引力。由即日起，顧客只需在包點先生或其姊妹品牌「喜點」的門市，選購任何心儀的包點、糕點或點心，只要折實後消費金額每滿$40，即可獲贈$10優惠券一張。消費滿$80即可獲贈兩張；滿$120可獲三張，如此類推，多買多送，回贈率極高，絕對是精明消費者的福音。
包點先生新春優惠
- 優惠券使用方法：凡以電子支付方式惠顧，折實價每滿$40，即可使用$10優惠券一張。
- 優惠券有效期： 2026年2月19日至3月31日。
- 適用分店： 全線包點先生及喜點門市。
- 注意事項： 優惠券數量有限，送完即止。
