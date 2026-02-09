Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

連鎖酒樓外賣震撼價！原隻即燒乳豬$471 網民大讚份量足：味道唔差又脆皮

飲食
更新時間：12:39 2026-02-09 HKT
發佈時間：12:39 2026-02-09 HKT

香港人對燒味情有獨鍾，一隻皮脆肉嫩的乳豬更是不少人心中的美食。近日，有網民在社交平台分享，以$471的折扣價購得一隻連鎖酒樓的「乳豬仔」，份量及味道俱佳，大讚物超所值。這一分享隨即引起了網民的廣泛關注及熱烈討論。

連鎖酒樓特價斬料！富臨原隻即燒乳豬外賣價$471

網民大讚富臨乳豬份量足：夠4人吃

事緣，一名網民在Facebook群組「香港乳豬乳鴿關注組」分享，自己「突然想吃乳豬」，於是透過外賣平台foodpanda購買了一隻富臨酒家的「乳豬仔」作為晚餐。從帖中相片可見，乳豬色澤紅潤，油光亮麗，肥瘦均勻。

事主表示，該乳豬斬件後份量十足，「夠4人吃、味道唔差又脆皮」，原價為$778，在扣除foodpanda外賣自取6折優惠券後，最終價格為$471.8。

富臨網店乳豬孖寶套餐同步有售

該帖文隨即引起網民熱烈討論，大部分留言均對價格表示讚賞，形容「咁平」，有網民留言指「4百幾一隻真係好抵食」，認為物超所值。不過，亦有細心網民指出，要在部分富臨分店外賣自取方可使用六折優惠，並非人人可享。

不過，有網民就指出富臨官方網站亦正在推廣另一款乳豬套餐，網購孖寶價為$568，即可享有節日乳豬（一隻）及蓮蓉壽桃（半打），食客還可以低至$28的價錢加購香妃走地雞、發財竹笙上素、花膠紅燒豆腐等小菜。

 

資料來源：香港乳豬乳鴿關注組

 

同場加映：大家樂限時加餸優惠登場！$50歎足一斤鹹香雞 $10起加購雞腎/雞翼配紅腸/葡撻

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
屯門井頭中村男子倒斃村屋內 頭部傷勢不尋常 警方暫列謀殺拘死者妻
屯門井頭中村男子倒斃村屋內 頭部傷勢不尋常 警方暫列謀殺拘死者妻
突發
2小時前
前港姐超低胸「上下失守」被喪摸畫面曝光 賣性感登台吸金屢遇狼爪
前港姐超低胸「上下失守」被喪摸畫面曝光 賣性感登台吸金屢遇狼爪
影視圈
16小時前
曾志偉對TVB有情有義 設鮑魚宴款待「皇牌節目」台前幕後星光熠熠 富婆美女抽中貴價茅台大獎
曾志偉對TVB有情有義 設鮑魚宴款待「皇牌節目」台前幕後星光熠熠 富婆美女抽中貴價茅台大獎
影視圈
18小時前
視帝視后等數十藝人齊聚佛山晚宴場面墟冚 幕後金主曝光 卡士媲美TVB頒獎禮
視帝視后等數十藝人齊聚佛山晚宴場面墟冚 幕後金主曝光 卡士媲美TVB頒獎禮
影視圈
13小時前
星島申訴王｜北角$29自助餐變長者食堂 直擊場內墟冚迫爆爭食
02:08
星島申訴王｜北角$29「酒店式」任食放題自助餐 直擊場面墟冚10分鐘被搶空
申訴熱話
3小時前
汪明荃辦年貨「驚人造型」惹熱議  手持巨物盡展平民巨星風範  網民：貼地過隔籬屋師奶
汪明荃辦年貨「驚人造型」惹熱議  手持巨物盡展平民巨星風範  網民：貼地過隔籬屋師奶
影視圈
13小時前
「郭可盈兒子」離巢逾十年脹爆罕現身 曾求婚《閃電傳真機》主持遭拒 為養家轉戰商界
「郭可盈兒子」離巢逾十年脹爆罕現身 曾求婚《閃電傳真機》主持遭拒 為養家轉戰商界
影視圈
2026-02-09 09:00 HKT
百年上海街唐樓活化為藝術新地標 THE BRIDGE+ UOB ART ACADEMY連結人心的社區橋樑
藝文資訊
53分鐘前
前《愛回家》險死男星倡「合約婚姻」：老婆玩兩年先諗續約  自嘲人窮身體差  離婚多年認心理變態
前《愛回家》險死男星倡「合約婚姻」：老婆玩兩年先諗續約  自嘲人窮身體差  離婚多年認心理變態
影視圈
12小時前
周三晚「萬眾開心」初配紀仁安，且看能否為譚校長建功。
譚校長愛駒初配紀仁安
馬圈快訊
2026-02-08 19:15 HKT