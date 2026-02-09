連鎖酒樓外賣震撼價！原隻即燒乳豬$471 網民大讚份量足：味道唔差又脆皮

香港人對燒味情有獨鍾，一隻皮脆肉嫩的乳豬更是不少人心中的美食。近日，有網民在社交平台分享，以$471的折扣價購得一隻連鎖酒樓的「乳豬仔」，份量及味道俱佳，大讚物超所值。這一分享隨即引起了網民的廣泛關注及熱烈討論。

連鎖酒樓特價斬料！富臨原隻即燒乳豬外賣價$471

網民大讚富臨乳豬份量足：夠4人吃

事緣，一名網民在Facebook群組「香港乳豬乳鴿關注組」分享，自己「突然想吃乳豬」，於是透過外賣平台foodpanda購買了一隻富臨酒家的「乳豬仔」作為晚餐。從帖中相片可見，乳豬色澤紅潤，油光亮麗，肥瘦均勻。

事主表示，該乳豬斬件後份量十足，「夠4人吃、味道唔差又脆皮」，原價為$778，在扣除foodpanda外賣自取6折優惠券後，最終價格為$471.8。

富臨網店乳豬孖寶套餐同步有售

該帖文隨即引起網民熱烈討論，大部分留言均對價格表示讚賞，形容「咁平」，有網民留言指「4百幾一隻真係好抵食」，認為物超所值。不過，亦有細心網民指出，要在部分富臨分店外賣自取方可使用六折優惠，並非人人可享。

不過，有網民就指出富臨官方網站亦正在推廣另一款乳豬套餐，網購孖寶價為$568，即可享有節日乳豬（一隻）及蓮蓉壽桃（半打），食客還可以低至$28的價錢加購香妃走地雞、發財竹笙上素、花膠紅燒豆腐等小菜。

資料來源：香港乳豬乳鴿關注組