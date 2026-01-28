長者社企麵包店荃灣開張！每日新鮮出爐蛋撻/菠蘿包 全場8折優惠+必試$55越式法包配咖啡
一直致力於推動長者就業的香港著名社會企業「銀杏館」，多年來以其健康美味的菜餚和溫暖的人情味，贏得了廣大市民的支持與喜愛。近日，「銀杏館」更於荃灣開設了全新麵包店「銀包」，並已正式投入試業，推出了全線產品8折及震撼價$55歎到越式法包配咖啡等優惠，吸引大量街坊光顧，場面熱鬧。
銀杏館麵包店「銀包」荃灣開張！全場8折優惠＋$55越式法包配咖啡
港式麵包及糕點每日新鮮出爐
銀杏館一直以「豐盛耆年」為宗旨，致力於為長者提供多元化的就業機會，讓他們能退而不休，繼續在社會中發揮所長。全新烘焙麵包品牌「銀包」亦不例外，荃灣店內由一眾充滿活力和經驗的長者員工主理，每天為大家搓揉出充滿溫度的手作麵包，提供多款傳統港式麵包及糕點，如腸仔包、蛋撻、菠蘿包、墨西哥包等。
為慶祝新店試業，「銀包」更推出一系列優惠回饋街坊及顧客，所有麵包、糕點等產品均可享有8折優惠，無論是買回家當早餐，還是作為下午茶點心都非常划算。每日中午12時至下午2時期間，顧客能以$55的優惠價，享用一份材料豐富的越式法包配上一杯香濃咖啡。
銀杏館烘焙麵包店「銀包」
- 地址： 荃灣川龍街聯薈商場地下G01及G02舖
- 查詢電話：9545 5806
- 營業時間：7:30am - 9pm
資料來源：銀杏館
