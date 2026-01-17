銀杏館懷舊糕點$12起獲港人力推！每日新鮮製作 網民大讚「班蘭糕世一」 必試黑芝麻糕/雞屎藤茶裸

本地社企銀杏館致力為長者提供就業機會，為其餐廳、士多及烘焙店製作各式美食。最近有不少港人力推銀杏士多的懷舊糕點，每日人手新鮮製作送到各間分店，必試班蘭糕、黑芝麻糕及雞屎藤茶裸等，部份糕點提供鹹味或甜味選擇，價錢由$12起，有興趣的朋友不妨一試！

銀杏館懷舊糕點$12起獲港人力推！每日人手鮮製 必試黑芝麻糕/雞屎藤茶裸

銀杏館為長者提供就業機會，旗下餐廳、士多、烘焙店更推出各式美食，吸引不少市民光顧。近日，有港人大推銀杏士多的懷舊糕點，價錢由$12起，款式多樣，包括手工茶裸、雞屎藤茶裸、艾草餅、黑芝麻糕、班蘭糕，其中雞屎藤及艾草餅更選用有機材料製成。為照顧不同客人口味需要，部份糕點提供鹹味或甜味選擇，非常貼心。據記者現場所見，店內出售的糕點清楚均有列明材料，方便客人了解味道及避開致敏原。

店方曾表示，製作茶裸的準備功夫不簡單亦巧妙，「外皮要用70度熱水開粉，雞屎藤就打蓉再煮，之後溝粉；鹹味茶粿餡料有菜脯、蘿蔔絲、蝦米同花生，全部要炒過，去蝦米嘅腥味」。雖然製作工序不容易，但糕點都是每天由人手新鮮製作，「做出嚟嘅味道至唔會死板」，隨後再送到分店賣，「賣得最開心嘅就係一眾婆婆！熟悉嘛。」

網民大讚：「班蘭糕世一」

銀杏士多的懷舊糕點自推出以來收獲不少粉絲，有客人大讚甚有兒時味道，「剛剛買咗即食，好好味，有兒時味道」、「社企公公婆婆嘅心血，要搵日買嚟試吓」。不同款式糕點各有其捧場客，有網民是班蘭糕的支持者，「佢個班蘭糕真係世一，我成日一買買3件」、「班蘭糕超好食，唔會太甜又煙韌，讚」；也有食客表示黑芝麻糕芝麻味濃郁，「黑芝麻糕好好食，會繼續幫襯」、「芝麻糕芝麻味香濃，糕軟滑超好味，值得一再回購」、「我一星期會幫襯幾次買芝麻糕」。

銀杏士多分店詳情：

1.中環店

地址：中環皇后大道中93號中環街市1樓P03B號舖

營業時間：上午10:00 至 晚上8:00

查詢電話：9636 8017

2.九龍塘店

地點：港鐵九龍塘站KOT 04號舖 (閘內、近A,D出口）

營業時間：上午10:00 至 晚上9:00

查詢電話：9276 7824

3.旺角店

地址：港鐵旺角站MOK 20號舖 (閘外、近A,C出口）

營業時間：上午10:00 至 晚上9:00

查詢電話：5927 3448

4.九龍灣店

地址：九龍灣淘大商場G樓A區

營業時間：上午10:00 至 晚上8:00

查詢電話：9651 4352

文:RY

資料及圖片來源:銀杏館、Threads