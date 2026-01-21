網民力推荃灣大排檔！碟頭飯／煲仔飯／鮑魚撈麵$28起 獲讚：好食又抵食

在物價持續上漲的今日，價廉物美的飲食選擇成為市民的熱門話題。近日，有網民在社交平台分享荃灣香車街街市內一間大排檔推出的優惠，碟頭飯、煲仔飯、鮑魚撈麵等粉麵飯低至$28，並形容其食品「好食又抵食」，引起不少街坊的關注及討論。

網民力推荃灣大排檔「老四火鍋小廚」 碟頭飯/煲仔飯/鮑魚撈麵$28起

荃灣大排檔特價粉麵飯午、晚市供應

有網民於Facebook群組分享，指出荃灣香車街街市熟食中心的「老四火鍋小廚」正推出超值「益街坊」優惠，多款粉麵飯如菜遠牛肉飯、冬菇肉燥雞翼飯、日式雞皮餃子等僅需$28起，於午市12時至3時及晚市6時至9時外賣供應。

此外，大排檔亦提供多款即叫即炒的客飯套餐，包括鳳爪排骨煲仔飯、花膠鮑魚撈麵、滑蛋叉燒蝦仁飯等，價錢由$42至$52不等，其中，有網民就品嚐了熱氣騰騰的煲仔飯及鋪上鮑魚的撈麵。從圖片可見，食物賣相相當吸引，臘味煲仔飯飯粒分明並帶有焦香飯巴；另一款則為鮑魚撈麵，麵上放有兩隻鮑魚及多塊花膠，份量十足。

網民：荃灣人！一定去體驗下

帖文發布後，隨即引來不少網民留言，反應熱烈。有居住在荃灣的網民表示：「荃灣人！一定去體驗下」，顯示出強烈的興趣。亦有網民從食物賣相評價，認為「幾足料喎」、「鳳爪排骨睇落好掂」，可見優惠食品的吸引力。

老四火鍋小廚

地址：荃灣曹公街8號香車街街市3樓15-18號舖

電話號碼：9601 6110 / 6333 3660

營業時間：星期一、星期三至日 6pm-10pm；星期二 全日休息

資料來源：荃灣人@Facebook