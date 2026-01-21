連鎖酒樓新春鮑魚盆菜$698起！再送免費燒鵝、龍躉/減$20禮券 總值高達$900 全年適用！
農曆新年慶祝活動離不開美食，而一頓豐盛的盆菜更是團年飯桌上的主角。連鎖酒樓「稻香集團」向來以高性價比見稱，今年新春再度推出用料十足的賀年盆菜，但最矚目的焦點，絕對是其極具誠意的回贈優惠——凡購買盆菜，即送總值高達$900的禮券，讓您一頓新年大餐的消費，化為全年持續的著數！
稻香新春鮑魚盆菜$698起！送免費燒鵝、龍躉／減$20禮券
稻香$900禮券包全年適用！
顧客凡惠顧稻香新春盆菜，即可獲贈價值高達$900的禮券，更涵蓋了集團旗下餐廳的各個時段，由早市的$5美食特惠券，到午市、下午茶及晚市皆可使用的$20特惠券，甚至可用於購買 時令產品的$30特惠券，以及在午市及晚市可以免費兌換燒鵝或龍躉的餐券，讓消費者在2026年任何時候都能享受到稻香的美食優惠。
稻香盆菜$900禮券包
- 早市$5特惠券 x20張／5張
- 午市／下午茶／晚市$20特惠券 x20張／10張
- $30特惠券
- 午市免費餐券 x2張
- 晚市免費餐券 x2張
稻香足料鮑魚盆菜$698起
雖然$900禮券極為吸引，但作為主角的稻香盆菜本身同樣份量十足，精品鮑魚盆菜$698（足5位用）；極品鮑魚盆菜$1098（足8位用）。稻香堅持選用上乘食材，確保每一位食客都能品嚐到傳統盆菜的精髓。盆菜中包含了口感豐腴、充滿膠質的滋補花膠，以及燜得軟腍入味的厚身大花菇。
為了提升整體鮮味，盆菜更加入了甘香的瑤柱和爽滑彈牙的海參。底層的時令蔬菜充分吸收了上層食材流下的濃郁肉汁，清甜解膩，達致完美平衡。開蓋瞬間香氣四溢，絕對是團年飯、開年飯及公司春茗的體面之選。
稻香新春盆菜優惠詳情
- 優惠主題：買盆菜即享$900禮券回贈
- 適用分店：稻香、稻香．茶居、稻香超級漁港、稻香漁港巿集全線分店。
資料來源：稻香集團
