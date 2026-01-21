連鎖酒樓推無限時一人火鍋放題！$218任食時令海鮮/特級安格斯牛 星期一至日劃一價

天氣轉涼，正是大啖火鍋的最佳時節。最近，海港酒家推出了極具吸引力的一人一鍋海鮮火鍋放題，星期一至日震撼價$218，即可無限時享受一場豐盛的火鍋盛宴，當中包括時令海鮮、特級安格斯牛肉等，性價比極高，絕對是火鍋愛好者不容錯過的暖心選擇。

海港火鍋放題 星期一至日劃一價

海港酒家在無限時任食火鍋中，為食客準備了豐富多樣的選擇。其中最引人注目的，莫過於每日新鮮直送的「時令海鮮盆」。盆中滿載著5至8款生猛海產，每一口都能嚐到海洋的鮮甜滋味。除了海鮮，火鍋的主角當然少不了優質肉類。放是中包括了「特級安格斯牛肉」，其紅白相間的大理石紋理清晰可見，脂肪分佈均勻，只需在滾燙的湯底中輕涮數秒，即可品嚐到其入口即化、肉味濃郁的極致口感。

除了豪華的海鮮與牛肉，海港酒家還為為火鍋放是精心準備了多款特色湯底。首推每日慢火熬製的「濃郁豬骨湯底」，湯色奶白，醇厚鮮甜，最能引出肉類精華；偏愛惹味的可選充滿南洋風味的「秘製沙嗲湯底」，香濃惹味；注重清新的則有「芫荽皮蛋湯底」，清熱下火，完美突顯海鮮及蔬菜的原味。

海港酒家一人鍋放題優惠

適用分店：海港酒家 - 藍田啟田店

地址：九龍藍田啟田道50號啟田商場3樓301號鋪

優惠價格: 成人：每位$218 (兩位起計) 小童 (1米至1.2米)：半價 小童 (1米以下)：免費 另收加一服務費

條款及細則: 優惠需兩位起同行。 為響應環保，請避免浪費食物，如所點的任食食品剩餘超過三成，餐廳需按原價收費。



2大酒樓打邊爐優 富城/常滿百家菜

1. 富城火鍋海鮮酒家︰無限雞煲放題

富臨集團旗下的富城火鍋海鮮酒家，在晚市時段提供「無限雞煲」放題優惠。成人每位由$128起，小童每位$88，即可在3小時內無限享用雞煲。雞煲選用新鮮走地雞製作，湯底可選擇重慶麻辣或御前黃酒兩款，味道濃郁入味。食客更可配搭多款配菜及火鍋料，適合冬日聚餐暖身之選。

2. 荃灣常滿百家菜 火鍋點心餐$158起 長者咭再減$20

位於荃灣的常滿百家菜推出「火鍋點心餐」放題。午市成人每位由$158起，便可無限享用燒賣、牛肉球、蒸鳳爪等十多款點心，以及肥牛、豚肉、海蝦等多種火鍋配料和時令蔬菜。鍋底選擇方面，2至6人可免費選一款，7人或以上則可選兩款，包括香辣雞煲、冬蔭公魚、鹹菜豬肚粉腸鍋等。晚市時段更設長者優惠，65歲或以上人士出示長者咭，每位可減$20。

資料來源：海港飲食集團