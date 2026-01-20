襟江酒家低至43折！$98起歎百年老號「七星伴月」懷舊點心餐／龍躉晚宴

坐落於旺角鬧市的「襟江酒家」，是一間擁有超過百年歷史的粵菜老字號，以其傳承百年的精湛手藝和地道風味，深受食客喜愛。最近，襟江酒家與旅遊體驗平台KKday攜手合作，推出震撼市場的快閃折扣，讓大眾能以親民價錢品嚐高級粵菜。當中焦點莫過於只需$98即可享用的「七星伴月懷舊點心套餐」，以及人均僅$222的「特選六道菜晚市套餐」，絕對是美食愛好者不容錯過的體驗！

襟江酒家43折！$98品嚐七星伴月懷舊點心套餐

對於鍾情傳統點心的食客，襟江酒家這次推出的「七星伴月懷舊點心套餐」絕對是必試之選。套餐以震撼的43折發售，只需$98即可一人獨享八款手工精製的懷舊美點。當中包括湯汁滿溢、考驗師傅功架的「正宗懷舊灌湯餃」；肉質鮮嫩並散發著陳皮與芫茜香氣的「香茜乾蒸牛肉」；還有外皮軟糯、餡料豐富的「古法糯米包」。此外，套餐亦囊括了「襟江蝦餃皇」、「蟹籽燒賣皇」、「蜜汁叉燒包」等經典款式，最後以口感鬆軟的「古法馬拉糕」與清甜的「養生薑汁糕」作結，為這趟懷舊點心之旅劃上完美句號。

64折歎六道菜晚宴 翡翠龍躉球/牛肉羹/蒸頭腩/焗魚腸

晚市方面，襟江酒家亦為四人或以上聚會設計了「特選六道菜晚市套餐」，提供高達64折的優惠。這個盛宴以矜貴的「翡翠龍躉球」和「金銀蒜蒸頭腩」作為主菜，龍躉肉質鮮甜嫩滑，無論是清炒還是蒜蓉蒸，均能展現其極致鮮味。套餐還包含三款湯羹選項，如「粟米魚肚羹」和「西湖牛肉羹」，以及三款特色小菜選擇，當中不乏「缽仔焗魚腸」及「古法蝦籽柚皮」等幾近失傳的懷舊菜式。配上時蔬、白飯及甜品，整個套餐份量十足，是家庭或朋友聚餐的體面之選。

預訂日期： 2026年1月20日15:00 至 1月26日23:59

用餐日期： 2026年1月21日 至 3月31日

地址： 旺角登打士街56號家樂坊8樓801號舖

「七星伴月」懷舊點心套餐

KKday優惠價： HK$98/位 (原價HK$228/位)

用餐時段： 星期一至五 08:30-15:00；星期六、日及公眾假期 08:30-11:00 或 14:30-15:00

「特選四人晚市套餐」

KKday優惠價： HK$888/4位 (原價HK$1,388/4位)

用餐時段： 18:00-21:00

