大快活旗下台灣菜「一碗肉燥」全線結業！全盛期擁4店 網民嘆：生意難做，個個北上

香港餐飲業在經濟環境及港人北上消費的雙重夾擊下，迎來一波嚴峻的結業潮，不少食肆黯然離場。在這股浪潮下，再有連鎖品牌告別食客。大快活集團旗下的台式料理「一碗肉燥」，最後一間位於長沙灣的分店，近日宣布租約期滿結業，引發街坊和網民的無限感慨。

大快活旗下台灣菜「一碗肉燥」全線結業！長沙灣最後分店黯然離場

長沙灣店結業翌日火速清拆

有多名長沙灣街坊在Facebook群組上分享，指位於青山道的「一碗肉燥」已結業關門，店舖的玻璃門上張貼了一張通告，簡潔地寫道因「租約期滿」，最後營業日為1月14日，並感謝各位食客多年的支持。從網民分享的相片可見，店舖已在今日（15日）迅速展開清拆工程，地板、餐桌、餐牌等物品已被拆下。

翻查資料，「一碗肉燥」屬於大快活集團旗下，主打鹽酥雞排、肉燥飯、蛋餅等地道台灣菜，全盛時期共設有四間分店，分別位於樂富、沙田石門、坑口及長沙灣。然而，近年因業務收縮，樂富及沙田石門店早已結業，而坑口分店亦於去年五月結束營業。隨著長沙灣店的落幕，「一碗肉燥」正式結束在香港的營運。

網民嘆港人北上致生意難做

對於「一碗肉燥」全線結業，不少網民發表意見。有留言認為餐廳能經營多年已是「奇蹟」，亦有人指出「唔可以話好難食，但偏偏就係無乜意慾幫襯」。部分人則從經營角度分析，認為生意難做，尤其午市僅得「三、五檯客」，加上港人北上消費的趨勢，令經營更是雪上加霜。

此外，有食客批評「一碗肉燥」的出餐效率低，影響翻桌率，亦有意見反映「職員態度就認真麻麻」，認為服務質素有待改善。不過，也有附近街坊表示，該店開業至少「七、八年」，對其結業感到可惜。

資料來源：長沙灣美食及消費關注組、長沙灣街坊