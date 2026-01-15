西塔老太太疑全線結業！內地連鎖烤肉攻港不足3年 最後分店遭法拍 網民揭敗走原因......

西塔老太太全線結業！？近年不少內地餐飲品牌大舉進軍香港，期望在市場分一杯羹，但經營環境迥異，挑戰重重。內地人氣連鎖烤肉店「西塔老太太」，自2023年底攻港後不足三年，近日兩間分店先後被發現結業，其中一間分店更遭法院拍賣，迅速引起網民熱議。

攻港內地人氣連鎖烤肉品牌 西塔老太太將軍澳店遭法拍

有網民在社交平台上載圖片，顯示「西塔老太太」將軍澳分店門外被貼上法拍通告。該品牌源於內地，以東北風味的傳統泥爐烤肉聞名，在內地多個城市均有分店，更被譽為「內地排隊王」，深受食客歡迎。品牌在內地以炭火爐聞名，但攻港後則改用日本進口的燒肉爐。

據貼在店外、由「協聯估值及拍賣行有限公司」發出的法拍通告顯示，高等法院於今年一月頒下命令，將「XITA LAOTAITAI (HONG KONG) LIMITED」位於新都城中心店舖內的資產，交由拍賣行公開出售。通告上列明的公司，正是「西塔老太太烤肉拌飯」的營運者。

攻港不足3年 尖沙咀首店曾傳欠租

「西塔老太太」於2023年底進駐香港，首間分店選址尖沙咀核心地段，佔地逾4,000呎。然而，開業僅大半年後，便傳出欠租多月的消息，當時官方曾發聲明否認，指欠租為「不實謠言」，並同時宣佈將開設將軍澳第二分店，試圖穩定市場信心。

惟好景不常，其尖沙咀店被發現已於2025年底悄然結業。而將軍澳分店亦難逃結業命運，更遭法院查封拍賣。兩店相繼離場，品牌現時在香港亦暫無其他分店，似乎正式宣告品牌在香港的業務劃上句號。

《星島頭條》就此聯絡「西塔老太太」查詢，截稿前未獲回覆。

疑全線結業 網民剖析敗走3大原因

「西塔老太太」結業的消息引發網上討論，不少網民都認為是意料中事，並歸納出多個敗走原因。首先是香港高昂的經營成本，有網民直言：「香港經營成本貴賺唔到錢」、「大商場你搵到人工、舖租都偷笑，養咁多人，條數好大」。

其次是食物質素及性價比未能滿足港人要求，食客劣評如潮：「貴都算，難食嗰下真係抵執……」、「上星期試咗一次，唔掂」。最後，服務質素與內地分店存在落差，亦是致命傷之一。有曾在兩地光顧的網民比較道：「呢間我番大陸食好似大爺咁有人幫我燒埋，香港食又無人幫我燒又貴，點解我要係香港食」，認為香港分店未能提供與內地同等的服務體驗，卻收取更高昂的費用，令人卻步。

圖片來源：小紅書、西塔老太太烤肉、將軍澳 ｜烽火台