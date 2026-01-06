Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

老媽拌麵撤出香港！？「台灣第一拌麵」多間分店突然結業 食客撲空大感可惜

更新時間：13:36 2026-01-06 HKT
發佈時間：13:36 2026-01-06 HKT

再有海外食肆品牌撒出香港！？近年香港食肆面臨重大難關，無論是老字號抑或過江龍均難逃結業潮。以其獨特的台灣風味和手工日曬關廟麵聞名的「老媽拌麵」，近日就被發現其在香港的多間分店突然停業，引發網民熱議，擔心這個備受追捧的品牌是否全面撤出香港市場。

老媽拌麵全線撤出？北角/奧海城店突然結業

近日有網民發現，老媽拌麵位於北角匯的分店被圍封，並在社交平台Threads上發文慨嘆：「全線結業？！記得以前食過都幾好食...」。帖文附上的圖片顯示，店舖門口已被圍板封起，內部正在進行工程。

根據官方社交平台，老媽拌麵在香港設有北角匯、奧海城及香港站三間分店。然而，北角匯商場職員確認該分店早幾日已停業，「唔會再開番」。而另一間位於奧海城商場三期的分店，商場職員亦透露「早幾日已執笠，唔會再開，是店家的商業決定」。至於最後剩下的香港站分店，網上資料亦顯示為「暫停營業」。 此外，品牌的官方社交平台自2025年11月30日後便再無更新，其官方聯絡電話也已被停用，種種跡象讓全線結業的傳聞甚囂塵上。

《星島頭條》正向品牌了解，截稿前未獲回覆。

攻港6年全盛時期6分店！ 手工日曬關廟麵聞名

老媽拌麵源自台灣，始於2013年，最初以包裝麵起家，憑藉選用台南特產的「手工日曬關廟麵」，以「Q彈不軟爛」的獨特口感，迅速在市場上打響名堂。 品牌堅持「無添加」匠心製作，成功研發出多款人氣口味，並屢獲「台灣第一拌麵」的美譽。 其老成都擔擔麵更曾獲全球著名「快煮麵之神」Hans Lienesch評為「2019年全球第八」。 2019年，老媽拌麵進軍香港，在將軍澳中心開設首家海外分店，全盛時期在港擁有多達六間分店，遍佈旺角、屯門、荃灣等地，為香港食客帶來地道的台灣風味。

除了招牌的拌麵如花雕雞拌麵、川味紅燒牛肉麵外，香港分店亦曾推出限定的豆乳香香雞飯，深受食客喜愛。 品牌受歡迎之處，除了其獨特的醬料配方外，更在於其麵條的製作。堅持古法，麵條經48小時天然日曬，不添加防腐劑，煮後湯汁清澈，麵條久煮不爛，充滿濃郁的麥香。

老媽拌麵實體店的全線結業，對於一眾喜愛其麵食的顧客而言，無疑是一個壞消息。不過，值得慶幸的是，雖然門市不再，但老媽拌麵的包裝麵目前仍在百佳、HKTVMall等零售渠道有售，一眾愛好者仍能在家中回味這份來自台灣的美味。

 

同場加映：結業潮2025｜10大連鎖超市/百貨洗牌！AEON/先施/U購執笠 1老字號品牌消失

 

 

