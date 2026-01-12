Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

連鎖酒樓晚市小菜大劈價 海鮮/片皮鴨/燒味$83起 加$10歎樽裝啤酒！

飲食
更新時間：18:45 2026-01-12 HKT
發佈時間：18:45 2026-01-12 HKT

香港人喜愛四處尋找美食，尤其對傳統粵菜及海鮮情有獨鍾。明星海鮮酒家集團近日推出一系列震撼晚市優惠，多款經典小菜及海鮮以驚喜價發售，當中包括京式片皮鴨、蜜汁燒排骨拼燒腩仔、避風塘軟殼蟹魷魚鬚等，絕對是不容錯過的餐飲優惠！

晚市加$10歎樽裝啤酒！

即日起，明星海鮮酒家推出多款晚市海鮮及小菜優惠，凡惠顧餐牌上任何一款菜式，可用優惠價$10換購醇滑嘉士伯啤酒一支。招牌菜「京式片皮鴨」優惠價僅需$138，鴨皮燒得金黃香脆，鴨肉嫩滑多汁，搭配青瓜、京蔥及甜麵醬，一同包在薄薄的餅皮中享用，性價比極高。

酒樓特價海鮮小菜/燒味

除了片皮鴨，餐牌上還有多款特價小菜，例如$108的「避風塘軟殼蟹魷魚鬚」，集香、辣、脆於一身，是佐酒一流的選擇；而$98的「金沙翠瓜蝦球」則將鹹蛋黃的甘香與蝦球的爽甜完美結合，風味獨特。

此外，原價$168的「五柳酸甜明星炸魚」，現在優惠價只需$88一條，酸甜開胃的醬汁淋在香脆的炸魚上，是家喻戶曉的經典粵菜。其他優惠菜式如「蜜汁燒排骨拼燒腩仔」和「蜜椒腰果金錢鱔」等，均以$83的親民價提供，讓顧客能以實惠的價錢，品嚐到酒家的多樣手藝。

 

2大酒樓優惠 海港/稻香

1. 海港午市乳鴿/蝦球伊麵$38起

海港飲食集團旗下海港酒家與海王漁港近日推出「秋冬時令午市精選」優惠，多款熱氣十足的菜式於午市時段供應，最低只需$38便可品嚐。當中包括經典紅燒乳鴿，外皮酥脆、肉質鮮嫩多汁；上湯蝦球伊麵以鮮美蝦球配搭爽滑伊麵，湯底清甜濃郁；以及港式避風塘鮑魚，香辣惹味。

2. 稻香 $18.8煲仔飯

稻香集團由1月起推出「暖暖煲仔飯」優惠，只需$18.8即可享用一鍋熱騰騰的煲仔飯。兩款口味包括鹹蛋皇肉餅櫻花蝦煲仔飯，鹹蛋黃香濃、手剁肉餅鮮嫩，配上脆口櫻花蝦增添層次；以及蝦乾臘肉臘腸雞粒煲仔飯，蝦乾鮮味、臘味甘香與雞粒嫩滑結合，米飯吸滿油香，鍋底飯焦特別香脆。

 

資料來源：香港酒樓關注組

 

同場加映：連鎖酒樓大特價！蝦球伊麵/乳鴿/避風塘鮑魚$38起 午市限定供應

