連鎖酒樓超值堂食優惠！乳鴿/羊腩煲$28起 星期一至日午市起供應

新年伊始，連鎖酒樓「明星海鮮酒家集團」為與食客同賀節慶，宣佈於即日起推出超值堂食優惠，以低至$28的震撼價格，品嚐經典的冬日佳餚羊腩煲和馳名脆皮炸乳鴿，絕對是新年聚餐的絕佳選擇。

明星海鮮酒家1月堂食優惠！乳鴿/羊腩煲$28起

酒樓特價乳鴿/羊腩煲 星期一至日午市起供應

天氣寒冷，最適合與親朋好友圍爐共享一鍋熱氣騰騰的羊腩煲。明星海鮮酒家推出的這款$98羊腩煲，可謂冬日暖身必食之選。羊腩炆煮得軟腍入味，吸收了柱候醬、南乳和腐乳等醬料的濃郁精華，味道層次豐富。 煲內通常還會加入冬菇、馬蹄、枝竹等配料，不僅能吸收羊肉的肉汁，更增添了不同的口感。

除了暖身的羊腩煲，脆皮炸乳鴿優惠同樣吸引，炸乳鴿是廣東菜中的經典菜式，表皮金黃香脆，內裡的鴿肉則依然保持鮮嫩多汁，星期一至日上午11時起，只需$28便能一嚐這道酒樓招牌燒味，每枱更可無限量任叫任食。

明星海鮮酒家優惠

優惠日期：2026年1月1日起

供應時間：11am起

適用分店：全線明星海鮮酒家（於西九龍「明星樓」分店除外）

備註：只限大堂享用，廳房及外賣攜走正價收費。

2大酒樓特價小菜 富臨皇宮/西灣河翠湖酒家

1. 富臨皇宮 脆皮雞/龍蝦伊麵$18起

富臨集團旗下富臨皇宮推出晚市堂食特別優惠，顧客只要點選任何一款正價小菜，即可加購多項精選菜餚，包括醬皇脆皮燒雞只需$18、極品燒鵝皇（例牌）$38，以及上湯開邊波龍伊麵（約一斤）僅$98。

2. 西灣河翠湖酒家 宵夜低至$33

西灣河翠湖酒家推出晚上9時後宵夜優惠，多種小菜、粉麵飯及海鮮菜式由$33起。酒樓晚間時段供應多款熱辣鑊氣小炒，包括椒鹽多春魚及砂窩滑雞粥等，價格相宜。

資料來源：明星海鮮酒家 集團