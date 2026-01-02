Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

連鎖酒樓超值堂食優惠！乳鴿/羊腩煲$28起 星期一至日午市起供應

飲食
更新時間：15:04 2026-01-02 HKT
發佈時間：15:04 2026-01-02 HKT

新年伊始，連鎖酒樓「明星海鮮酒家集團」為與食客同賀節慶，宣佈於即日起推出超值堂食優惠，以低至$28的震撼價格，品嚐經典的冬日佳餚羊腩煲和馳名脆皮炸乳鴿，絕對是新年聚餐的絕佳選擇。

明星海鮮酒家1月堂食優惠！乳鴿/羊腩煲$28起

明星海鮮酒家1月堂食優惠！乳鴿/羊腩煲$28起
明星海鮮酒家1月堂食優惠！乳鴿/羊腩煲$28起

酒樓特價乳鴿/羊腩煲 星期一至日午市起供應

天氣寒冷，最適合與親朋好友圍爐共享一鍋熱氣騰騰的羊腩煲。明星海鮮酒家推出的這款$98羊腩煲，可謂冬日暖身必食之選。羊腩炆煮得軟腍入味，吸收了柱候醬、南乳和腐乳等醬料的濃郁精華，味道層次豐富。 煲內通常還會加入冬菇、馬蹄、枝竹等配料，不僅能吸收羊肉的肉汁，更增添了不同的口感。 

除了暖身的羊腩煲，脆皮炸乳鴿優惠同樣吸引，炸乳鴿是廣東菜中的經典菜式，表皮金黃香脆，內裡的鴿肉則依然保持鮮嫩多汁，星期一至日上午11時起，只需$28便能一嚐這道酒樓招牌燒味，每枱更可無限量任叫任食。

明星海鮮酒家優惠

  • 優惠日期：2026年1月1日起
  • 供應時間：11am起
  • 適用分店：全線明星海鮮酒家（於西九龍「明星樓」分店除外）
  • 備註：只限大堂享用，廳房及外賣攜走正價收費。

 

2大酒樓特價小菜 富臨皇宮/西灣河翠湖酒家

1. 富臨皇宮 脆皮雞/龍蝦伊麵$18起

富臨集團旗下富臨皇宮推出晚市堂食特別優惠，顧客只要點選任何一款正價小菜，即可加購多項精選菜餚，包括醬皇脆皮燒雞只需$18、極品燒鵝皇（例牌）$38，以及上湯開邊波龍伊麵（約一斤）僅$98。

2. 西灣河翠湖酒家 宵夜低至$33

西灣河翠湖酒家推出晚上9時後宵夜優惠，多種小菜、粉麵飯及海鮮菜式由$33起。酒樓晚間時段供應多款熱辣鑊氣小炒，包括椒鹽多春魚及砂窩滑雞粥等，價格相宜。

 

資料來源：明星海鮮酒家 集團

 

同場加映：過千蚊條天價貴魚大劈價？！老字號酒樓推忘不了魚餐$265/位起 連失傳手工菜金錢雞/點心/燒味

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
元旦凌晨捉姦男友偷食閨密 少女尖沙咀商場「公開處刑」 網民：2026第一軌！｜Juicy叮
元旦凌晨捉姦男友偷食閨密 少女尖沙咀商場「公開處刑」 網民：2026第一軌！｜Juicy叮
時事熱話
2026-01-01 13:54 HKT
湯鎮業為翁美玲之死被鬧足40年 背負「負心漢」罪名事業盡毀 揭開舊愛因一事從不報夢
湯鎮業為翁美玲之死被鬧足40年 背負「負心漢」罪名事業盡毀 揭開舊愛因一事從不報夢
影視圈
6小時前
樂華南邨謀殺案│女死者父親首開腔：「希望盡快搵到兇手 為佢沉冤得雪」　
突發
3小時前
觀濱女童欺凌｜13歲女被捕 涉襲擊致造成身體傷害 遇襲15歲少女送院
01:14
觀濱女童欺凌｜13歲施襲女被捕 疑不滿對方網上造謠 15歲受害少女送院
突發
16小時前
荃灣路德圍食街大變天？！ 半世紀茶記康樂茶冰廳搬遷 沛公甜品結業 網民：比以前差好多好多
荃灣路德圍食街大變天？！ 半世紀茶記康樂茶冰廳搬遷 沛公甜品結業 網民：比以前差好多好多
飲食
21小時前
袁祥仁元旦離世享年68歲 曾演《功夫》賣周星馳「如來神掌」爆紅 出身武術世家成員身份顯赫
袁祥仁元旦離世享年68歲 曾演《功夫》賣周星馳「如來神掌」爆紅 出身武術世家成員身份顯赫
影視圈
4小時前
天水圍血案│眼鏡店男經理疑因感情糾紛割女視光師頸後自殘 涉傷人被捕
天水圍血案│眼鏡店男經理疑因感情糾紛割女視光師頸後自殘 涉傷人被捕
突發
2小時前
屯門菲籍婦倒斃｜法籍丈夫涉藏毒被捕 據悉為城大副教授 專攻東南亞政治
屯門菲籍婦倒斃｜法籍丈夫涉藏毒被捕 據悉為城大副教授 專攻東南亞政治
突發
20小時前
周潤發老婆陳薈蓮持續消瘦 66歲慶生照驚見臉頰凹陷？ 發哥喪女後決不生育：兩個已很幸福
周潤發老婆陳薈蓮持續消瘦 66歲慶生照驚見臉頰凹陷？ 發哥喪女後決不生育：兩個已很幸福
影視圈
5小時前
宣傳易大結局！開播近30年 網民難忘6大經典廣告 金寶綠水/景鴻移民/迷你倉 1口號最經典
宣傳易大結局！開播近30年 網民難忘6大經典廣告 金寶綠水/景鴻移民/迷你倉 1口號最經典
生活百科
2小時前