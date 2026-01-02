Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

港島星級酒店海鮮自助餐優惠！$190/位起任食麵包蟹/生蠔/西冷 樂悠長者6折！

飲食
更新時間：13:26 2026-01-02 HKT
發佈時間：13:26 2026-01-02 HKT

坐落於港島北角的歷山酒店，以典雅的維多利亞宮廷式設計，為食客提供奢華而舒適的用餐環境。酒店內的歷山餐廳（Café A）最近推出了「海鮮春日薈」自助餐，不僅帶來了琳瑯滿目的環球美食，包括任食肥美的麵包蟹、無限暢飲Asahi生啤，，更有多項吸引的優惠，如長者6折、網上預訂7折再送一位等，絕對是家庭聚餐和朋友歡聚的理想之選。

歷山酒店海鮮自助餐 $190/位起任食麵包蟹/生蠔/西冷 長者6折優惠！

歷山酒店海鮮自助餐1月至3月供應 

歷山餐廳全新「海鮮春日薈」自助午餐於1月至3月限定供應，焦點美食包括肉質飽滿、蟹膏豐腴的麵包蟹，以及即開即食的新鮮生蠔，每一口都充滿海洋的鮮甜滋味。此外，鱈場蟹腳、各款時令刺身等冰鎮海鮮亦無限量供應。 

熱葷方面，廚師團隊精心炮製了烤澳洲西冷牛扒，肉質嫩滑多汁；還有充滿西班牙風味的黑毛豬叉燒，以及惹味的日式和牛牛肩胛肉串燒。其他特色菜式如味噌牛油汁焗扇貝、新加坡胡椒炒蟹等，亦同樣不容錯過。最後，多款精緻甜品如清酒櫻花果凍和Mövenpick雪糕，為這場盛宴畫上完美句號。

自助晚餐升級任飲Asahi生啤

自助晚餐的「海鮮春日薈」體驗將再度升級，在星期五、六晚間呈獻更豐富的佳餚選擇。 除了午市供應的麵包蟹、生蠔等海鮮外，晚餐更特別加入了清酒慢煮鮑魚、照燒鮑魚及吞拿魚等矜貴食材。肉食愛好者則可品嚐到香氣四溢的煎鴨肝烤餅配黑松露忌廉汁，以及鮮嫩多汁的香草燒羊架。

此外，自助晚餐更提供無限暢飲Asahi生啤，清爽暢快的口感與各式海陸佳餚堪稱絕配，而每枱更會奉送一客的日式雜錦海鮮炊飯，米飯吸收了各種海鮮精華，鮮味濃郁。 即日起，只要透過歷山酒店官方網站預訂，即可享有長者6折、匹人7折再送一位小童等優惠。

 

歷山餐廳「海鮮春日薈」自助午餐

  • 供應時段：1月3日至3月29日（星期六及日），12pm-2:30pm 
  • 網店預付優惠：成人$374.4；小童（4-11歲）$190.4
  • 長者（60歲或以上）6折優惠：星期六$271.6；星期日$310.4
  • 家庭優惠：兩大一小同行，網店預付價$772.6

歷山餐廳「海鮮春日薈」自助晚餐

  • 供應時段：1月3日至3月28日（星期五及六），6:30pm-9:30pm 
  • 網店預付優惠：成人$550.4；小童（4-11歲）$278.4
  • 長者（60歲或以上）6折優惠：星期五$397.6；星期星期六$454.4
  • 家庭優惠：兩大一小同行，網店預付價$1,135.6

歷山酒店 歷山餐廳（Café A）

  • 地址： 香港北角城市花園道32號
  • 電話： 3893 2868 
  • 條款及細則：所有價目另收加一服務費。
  • 預訂網站：>>按此<<

 

同場加映：尖沙咀百樂酒店自助餐買1送1優惠！$191起歎生蠔/海鮮拼盤/片皮鴨 任飲紅酒啤酒

