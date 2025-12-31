尖沙咀百樂酒店自助餐買1送1優惠！$191起歎生蠔/海鮮拼盤/片皮鴨 任飲紅酒啤酒
更新時間：18:59 2025-12-31 HKT
發佈時間：18:59 2025-12-31 HKT
發佈時間：18:59 2025-12-31 HKT
尖沙咀百樂酒店自助餐買1送1｜尖沙咀一向是美食集中地，當中香港百樂酒店Park café以其多元化的環球美食及舒適的用餐環境，成為區內備受歡迎的自助餐熱點之一。最近，餐廳與KKday聯乘推出快閃優惠，中西匯聚自助午餐及海鮮自助晚餐有買1送1優惠，低至$191/位即可盡情享受豐盛美食，如生蠔、海鮮拼盤、炆燉牛仔膝及川味口水雞等，以一頓盛宴迎接2026年。
即日起開搶
【KKday 快閃限量搶–– 買1送1】香港百樂酒店 Park café 自助餐
>>按此訂購<<
百樂酒店Park café自助餐買1送1優惠！$191起歎生蠔/海鮮拼盤/片皮鴨
對海鮮愛好者來說，「華洋百味」海鮮自助晚餐絕對是回本首選。晚市海鮮有源源不絕供應的即開時令生蠔，隻隻飽滿肥美。海鮮拼盤亦不遜色，齊集了松葉蟹腳、海蝦、青口等多款冰鎮海鮮，讓人一試難忘。熱葷也同樣出色，有經典名菜威靈頓牛柳、避風塘炒蟹、蒙古風味孜然烤羊腿、薑蔥蒸斑柳及蒜蓉粉絲蒸元貝等。甜品則有檸檬吉士撻、芒果糯米芝士蛋糕及迷你朱古力心太軟等。此外，食客亦可限量飲果汁、汽水、紅白餐酒及啤酒，令美食體驗更添完滿。
如果想在日間享受一頓悠閒盛宴，中西匯聚自助午餐也是不二之選。中式推介菜式有惹味的川味口水雞、雲南火腿松茸炆燉牛仔膝、百樂豬腳薑醋、片皮鴨及潮州鹵水鴨胸等。西式美食則有炸魚薯條、迷迭香烤春雞等。甜品亦見心思，有港人至愛的芝麻糊、蛋白杏仁茶、紅豆沙及豆腐花，為午餐劃上完美句號。
【KKday 快閃限量搶 –– 買1送1】「華洋百味」海鮮自助晚餐
- 用餐時間︰星期一至日、公眾假期及其前夕6:30pm至9:30pm
- 優惠詳情︰無限供應生蠔、暢飲指定紅白餐酒、啤酒、汽水及果汁
- 優惠價︰星期一至四$730/2位，平均$365/位；星期五至日、公眾假期及其前夕$766/2位，平均$383/位（原價$691起/位）
- 備註︰已包括原價加一服務費
- >>按此訂購<<
【KKday 快閃限量搶 –– 買1送1】自助午餐
- 用餐時間︰12nn至2:30pm
- 優惠價︰星期一至五$382/2位、平均$191/位（原價$339/位）
- 備註︰已包括原價加一服務費
- >>按此訂購<<
百樂酒店Park café優惠詳情︰
- 優惠預訂期：即日起至2026年1月6日11:59pm
- 用餐日期： 2026年1月2日至2月28日
- 地址：九龍尖沙咀漆咸道南61至65號香港百樂酒店4樓Park café
延伸閱讀︰法式餐廳L'AMOUR買一送一！$499任食生蠔/魚子醬/蟹粉/麵包蟹 紅白酒任飲
最Hit
深圳灣口岸巴士總站搬新位！有2條免費專線 北上網民激讚︰方便好多
2025-12-30 15:46 HKT