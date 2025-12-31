尖沙咀百樂酒店自助餐買1送1優惠！$191起歎生蠔/海鮮拼盤/片皮鴨 任飲紅酒啤酒

尖沙咀百樂酒店自助餐買1送1｜尖沙咀一向是美食集中地，當中香港百樂酒店Park café以其多元化的環球美食及舒適的用餐環境，成為區內備受歡迎的自助餐熱點之一。最近，餐廳與KKday聯乘推出快閃優惠，中西匯聚自助午餐及海鮮自助晚餐有買1送1優惠，低至$191/位即可盡情享受豐盛美食，如生蠔、海鮮拼盤、炆燉牛仔膝及川味口水雞等，以一頓盛宴迎接2026年。

【KKday 快閃限量搶–– 買1送1】香港百樂酒店 Park café 自助餐

百樂酒店Park café自助餐買1送1優惠！$191起歎生蠔/海鮮拼盤/片皮鴨

對海鮮愛好者來說，「華洋百味」海鮮自助晚餐絕對是回本首選。晚市海鮮有源源不絕供應的即開時令生蠔，隻隻飽滿肥美。海鮮拼盤亦不遜色，齊集了松葉蟹腳、海蝦、青口等多款冰鎮海鮮，讓人一試難忘。熱葷也同樣出色，有經典名菜威靈頓牛柳、避風塘炒蟹、蒙古風味孜然烤羊腿、薑蔥蒸斑柳及蒜蓉粉絲蒸元貝等。甜品則有檸檬吉士撻、芒果糯米芝士蛋糕及迷你朱古力心太軟等。此外，食客亦可限量飲果汁、汽水、紅白餐酒及啤酒，令美食體驗更添完滿。

如果想在日間享受一頓悠閒盛宴，中西匯聚自助午餐也是不二之選。中式推介菜式有惹味的川味口水雞、雲南火腿松茸炆燉牛仔膝、百樂豬腳薑醋、片皮鴨及潮州鹵水鴨胸等。西式美食則有炸魚薯條、迷迭香烤春雞等。甜品亦見心思，有港人至愛的芝麻糊、蛋白杏仁茶、紅豆沙及豆腐花，為午餐劃上完美句號。

百樂酒店Park café優惠詳情︰