過千蚊條天價貴魚大劈價？！老字號酒樓推忘不了魚餐$265/位起 連失傳手工菜金錢雞/點心/燒味

粵菜老字號襟江酒家今年於家樂坊重開，主打傳統手工粵菜及懷舊手推車點心，成為不少老饕的家庭聚餐首選。近日這間老牌酒家推出極具份量的「忘不了魚」滋味套餐，讓食客以低至$588兩位的優惠價，品嚐到被譽為「河魚之王」的忘不了魚外，還有多款懷舊小食及小菜，即睇內文套餐詳情。

老字號襟江酒家推忘不了魚套餐！$588/2位歎「河魚之王」

「忘不了魚」（Empurau）原產於馬來西亞的純淨河域，因其獨特的風味及極高的營養價值而聞名於世，被譽為馬來西亞的國魚，一條動輒要幾千元。但近來這種魚可人工養殖，價錢變相較划算抵食。忘不了魚的魚肉在烹調後會散發出油香及果香，肉質極為細嫩，油脂豐厚不膩，入口即化，所以大受食客歡迎。

3款套餐適合2至6位用 連懷舊手工菜金錢雞

這次襟江酒家推出的「忘不了魚」套餐有3款，除了主角清蒸忘不了魚外，更搭配多款經典手工菜式、點心及小菜，性價比極高。套餐分為2位、4位及6位選擇，價錢分別為$588、$1088及$1588，平均每位低至$265，無論是情侶撐枱腳或是一家大小聚餐都非常適合。

套餐另外一大亮點，就是有幾近失傳的懷舊手工菜「金錢雞」。這款菜式工序繁複，以雞膶、肥豬肉及瘦叉燒層層相疊，串起如金錢般再燒製，達至外脆內軟、甘香豐腴的口感，是老饕們的至愛。套餐同時有蜜汁叉燒、燒腩仔及海蜇燻蹄等經典燒味，加上有傳統點心車的懷舊點心，以及白飯及時令甜品，份量十足，完美呈現傳統粵菜的精髓。

襟江酒家「忘不了魚」滋味套餐

地址︰旺角登打士街56號家樂坊8樓801號舖

電話︰2396 3988

優惠套餐： $588/2位用（原價$966）︰點心1款、懷舊金錢雞伴燒味三小品、精選小菜1款、清蒸忘不了魚、白飯位上及合時甜品 $1088/4位用（原價$1988）︰點心2款、懷舊金錢雞伴燒味三小品、精選小菜2款、清蒸忘不了魚、白飯位上及合時甜品 $1588/6位用（原價$2688）︰點心3款、懷舊金錢雞伴燒味三小品、精選小菜3款、清蒸忘不了魚、白飯位上及合時甜品

條款及細則：另收茶芥及加一服務費；星期五至日、公眾假期前夕及公眾假期附加費每位$18



資料來源︰襟江酒家 - 創於1909