連鎖酒樓晚市小菜優惠$48！海鮮菜式3選1 任揀蒸沙巴/刺參/脆蚌片

明星海鮮酒家優惠｜新年伊始，著名粵菜酒樓明星海鮮酒家為饕客們帶來了驚喜的元旦優惠。集團旗下多間分店推出「精選超級大優惠」，顧客可於晚市時段享「三選一」超值優惠，以震撼價$48品嚐三款招牌菜式之一，有蒸沙巴仔、刺參伴玉掌及西蘭花蝦仁脆蚌片等，為新一年展開美味的序幕，即睇內文詳情！

明星海鮮酒家晚市小菜又減價！三選一海鮮 蒸沙巴/刺參/脆蚌片

明星海鮮酒家推出晚市小菜優惠，三選一海鮮菜式$48。

連鎖酒樓明星海鮮酒家由即日起推出「精選超級大優惠」，顧客只要於晚上5時半後於旗下大部分分店惠顧晚飯，即可以超值優惠價$48享用三選一的海鮮菜式。每檯只可享用其中一款優惠，只限大堂堂食享用，廳房及外賣會收取正價。

三款菜式包括有陳皮油鹽蒸沙巴仔，選用新鮮生猛的沙巴仔，以簡單油、鹽及陳皮一起清蒸，魚肉鮮甜嫩滑，每檯2至5位可享用一條，6位或以上可享用兩條。另一道蝦子百花刺參伴玉掌則是一道充滿膠質的矜貴菜式，鹹香鮮美，每位客人可享一份。而最後一道西蘭花醬爆蝦仁脆蚌片亦不容錯過，大蝦仁爽口彈牙，搭配鮮甜爽脆的蚌片，口感豐富，每檯2至5位可享一碟例牌，6位或以上可享用兩碟。

明星精選晚飯超值大優惠

2大連鎖酒樓優惠 潮江春／翠湖酒家

1. 潮江春︰$48嚐金牌鹵水鵝肉

由即日起至1月31日，美心中菜旗下的潮州食府潮江春銅鑼灣分店，推出晚市限定優惠。顧客可以優惠價$48品嚐招牌菜金牌鹵水鵝肉例牌。此外，晚市堂食主餐牌及特別推介餐牌亦有7折優惠。顧客還能以優惠價換購8款人氣菜式，包括$168的上湯波士頓龍蝦伊麵及$98的清蒸海石斑等。

2. 翠湖酒家：宵夜小炒優惠$33起

西灣河翠湖酒家於晚上9時後推出宵夜優惠，多款小菜、粉麵飯及海鮮僅由$33起。食客可以親民價錢，品嚐椒鹽多春魚、砂窩滑雞粥等鑊氣小炒，亦可選擇上湯龍蝦伊麵、燒鵝皇等特價海鮮及燒味。有網民稱讚其菜式「大碟又抵食」，並推薦皮脆入味的沙薑豬手為必點之選。

資料來源︰ 明星海鮮酒家 集團、 美心中菜、 翠湖海鮮飯店