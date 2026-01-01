Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

連鎖快餐店新年大派優惠券！一招即減$10 全日早午茶晚市都用得

飲食
更新時間：13:55 2026-01-01 HKT
發佈時間：13:55 2026-01-01 HKT

踏入2026年，連鎖快餐店大快活繼續為顧客送上多重優惠。為迎接新一年來臨，大快活推出「『碼』上有賞」活動，顧客只需簡單幾個步驟，即可領取$10電子優惠券，以更抵價錢享用到美味餐飲美食。

大快活新年全日優惠！一招即拎減$10

連鎖快餐店於手機App內大派新年電子優惠券，消費滿$80即可減$10。
連鎖快餐店於手機App內大派新年電子優惠券，消費滿$80即可減$10。

由即日起至1月7日，大快活推出新年「『碼』上有賞」優惠，只需簡單幾步，即可於手機App領取價值$10的電子優惠券一張，於全日早、午、下午茶及晚市消費滿$80，即可減$10。無論是計劃一頓豐富的早餐，還是悠閒的下午茶，都可以使用這張優惠券，享受更抵的價錢。

 

領取優惠券簡單步驟

領取電子優惠券方法非常簡單，顧客可根據以下幾個步驟，只需幾秒鐘即可完成︰

  1. 打開大快活手機應用程式，進入「帳戶」頁面，點擊「兌換獎賞」
  2. 輸入新年優惠碼「HAPPY2026」
  3. 一張價值$10的電子優惠券便立即存入你的帳戶

 

大快活「碼」上有賞優惠

  • 優惠券有效期︰1月1日至1月7日
  • 適用時段︰早、午、下午茶及晚市
  • 適用地點︰全線分店 ＞＞按此＜＜
  • 備註︰優惠碼只限兌換一次；不可與其他優惠同時使用
     

2大連鎖快餐優惠 大家樂／麥當勞

1. 大家樂︰飽肚抵食優惠$33起

大家樂推出全新「飽肚抵食」優惠，涵蓋早、午、晚市，讓食客隨時都能享受特價美食。精選優惠包括$33紐西蘭南冰鱈魚柳早餐、$42醬香雞飯配紅豆冰，以及下午茶$34紅燒乳鴿配炒麵。無論任何時段，都能以超值價錢品嚐多款經典美食，性價比極高。

2. 麥當勞：一連7日「麥麥心意賞」

麥當勞App將於1月2日至8日，一連7日推出「麥麥心意賞」優惠。打頭陣有$10九件麥樂雞，亦有甜品控最愛的$10兩件菠蘿批或香芋批。想吃得更飽，可選$25雙層魚柳飽、$25四重芝士孖堡或$25菠蘿脆辣雞腿飽套餐，最後以$20四件脆香雞翼作結，日日都有驚喜。

 

