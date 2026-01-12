Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

連鎖酒樓大特價！蝦球伊麵/乳鴿/避風塘鮑魚$38起 午市限定供應

飲食
更新時間：11:55 2026-01-12 HKT
發佈時間：11:55 2026-01-12 HKT

天氣轉涼，正是品嚐暖胃中菜的好時機。連鎖酒樓海港飲食集團旗下海港酒家及海王漁港，於近日推出「秋冬時令午市精選」優惠，提供多款鑊氣十足的菜式，最平只需$38即可品嚐，當中更包括皮脆肉嫩的紅燒乳鴿、上湯蝦球伊麵及避風塘鮑魚，絕對是午市高性價比之選。

海港午市小菜／粉麵飯優惠！$38起歎蝦球伊麵/乳鴿/避風塘鮑魚

海港旗下酒樓全新午市優惠 

即日起，只要於午市時間到海港旗下海港酒家及海王漁港指定分店，即享用全新「秋冬時令午市精選」優惠。推廣中最矚目的，莫過於鎮店名菜紅燒乳鴿，現在只需$38能品嚐。乳鴿即叫即炸，外皮呈現亮麗的棗紅色，皮脆肉嫩，咬下去滿口肉汁，令人回味無窮。

除了馳名乳鴿，同價位的還有兩款暖胃粉麵——上湯花菇伊麵和上湯蝦球伊麵。前者以清甜的上湯配搭厚肉爽滑的花菇，伊麵盡吸湯汁精華，每一口都暖意洋溢；後者則配上數顆爽口彈牙的蝦球，味道鮮美，是海鮮愛好者的不二之選。若想加點香口小菜，不妨試試$78的港式避風塘鮑魚（10隻）、$42的川味沙薑豬手，以及$46的麻辣口水雞。

海港「秋冬時令午市精選」優惠

  • 供應分店： 海港酒家、海王漁港
  • 不適用分店： 海港薈、海港酒家（上環、始創、維景店）及將軍會館
  • 優惠期限： 即日起至2026年2月6日
  • 供應時段： 星期一至五午市時段（星期六、日及公眾假期除外）
  • 訂座熱線： 3516 8200
  • 備註：另收茶芥及加一服務費。

 

2大酒樓優惠 金閣/稻香

1. 金閣海鮮酒家 $13.8點心

牛頭角金閣海鮮酒家最近推出點心優惠，多款傳統點心均一價$13.8，其中包括鮮蝦腐皮卷、鮮竹牛肉球、蠔皇叉燒包、鹹水角、馬拉糕以及時菜鯪魚球等款式。

2. 稻香 $18.8煲仔飯

稻香1月起推出「暖暖煲仔飯」優惠，只需$18.8即可在微涼的早晨，享受一鍋熱氣騰騰的煲仔飯，包括鹹蛋皇肉餅櫻花蝦煲仔飯及蝦乾臘肉臘腸雞粒煲仔飯兩款口味。

 

資料來源：海港飲食集團

 

同場加映：又有連鎖酒樓長腳蟹減價 每斤劈至$198！同步推$48古法羊腩煲 5間分店有得食

