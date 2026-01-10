太子酒樓出位標語吸客？「高潮轟動」大賣$4.8這東西...... 網民熱議：生意真係難做

在競爭激烈的餐飲市場，商戶為了吸引顧客奇招百出。最近，有網民分享太子一間酒樓，其門前極具爭議性的宣傳標語成功引起熱議，令不少人對這種大膽的宣傳手法嘖嘖稱奇。

太子金滿閣酒樓出位標語 「我來了，再高潮」

有網民在Facebook群組發帖，指自己「今日經過塘尾道雷生春」，被對面一間名為「金滿閣」的酒樓門外的一張紅色海報深深吸引。海報上以偌大字體寫着「我來了，再高潮，轟動太子」，配上「翡翠蝦餃皇 $4.8（每位一粒）」的震撼優惠，令該網民不禁表示「見到又高潮又轟動太子咁緊張，忍唔住要介紹番」，並讚嘆「每位一粒抵到呢」。

$4.8一粒蝦餃 網民：生意真係難做

根據事主分享的相片，該酒樓的優惠相當吸引，早市除了每位限點一粒的$4.8蝦餃皇外，還有$16.8的「刮刮雞蛋腸粉」，午市及下午茶亦有粉麵飯送點心的優惠。這張充滿視覺衝擊和話題性的海報，引來網民兩極化的討論。

有食客反映正面，更大讚食物質素：「呢間好食抵食，早前去過仲有京滬點心，小籠包鍋貼都好食，炒粉麵幾靚」。亦有網民感嘆該區經營困難，認為商戶是為求生存才出此下策：「太子區生意真係難做。」更有熟悉該區的網民指出：「其實個位都幾隔涉。未轉手前同唔同朋友幫襯，港鐵太子站行過去，個個都話咁遠嘅」。不過，更多網民將焦點放在標語本身，笑言：「阿姐幫手達至高潮？」、「咁得人驚」。



圖片來源：大角咀·大角嘴餐廳美食吃喝玩樂關注組＠Facebook



