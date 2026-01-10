又有連鎖酒樓長腳蟹減價 每斤劈至$198！同步推$48古法羊腩煲 5間分店有得食

入冬最適合與一家大細去歎長腳蟹，不少連鎖酒樓都推出優惠價吸引顧客。作為廣受食客歡迎的中式餐飲品牌，利東集團近日推出兩款時令暖心佳餚的超抵優惠，包括以接近半價發售的阿拉斯加長腳蟹，低至$198/斤，以暖身驅寒的古法羊腩煲，讓顧客以超值預算享受一場暖意洋洋的盛宴。

利東集團阿拉斯加長腳蟹大劈價！低至$198/斤

利東集團旗下5間分店推出優惠價阿拉斯加長腳蟹，每斤只售$198。

對海鮮愛好者來說，這絕對是個不容錯過的喜訊。利東集團旗下酒樓原價每斤$388的阿拉斯加長腳蟹，近日推出超抵價優惠，只售$198一斤，幾乎半價，極具吸引力。阿拉斯加長腳蟹以飽滿及清甜的肉質聞名，每口都是極致鮮味。顧客可選白烚或清蒸兩種烹調方法，保留蟹肉原汁原味，以及可直接嚐到蟹肉的甘甜，享受啖啖肉的滿足感。

冬日驅寒首選 古法羊腩煲$48

除長腳蟹外，利東亦同步推出熱氣騰騰的古法羊腩煲，是冬日最佳配搭。羊腩煲由原價$128減至$48一煲，以古法秘方炮製，用料十足，羊腩經慢火細燜後，軟腍入味，毫無羶味。煲內更配有冬菇、馬蹄、枝竹等經典配料，盡吸濃郁醬汁精華，非常惹味。

兩款優惠價菜式於利東集團旗下的5間分店供應，包括屯門的利榮軒、油塘的利東酒家、土瓜灣的利東軒、新蒲崗的港灣宴會廳及九龍灣的利龍軒，數量有限，售完即止。

利東集團長腳蟹及羊腩煲優惠

供應日期︰即日起至另行通知

供應分店︰ 利東軒︰土瓜灣土瓜灣道78-80號定安大廈地下及1樓 利榮軒︰屯門建榮街24號建榮商業大廈 利龍軒︰九龍灣常悅路9號企業廣場地下1號舖 利東酒家︰油塘崇信街8號鯉灣天下地下5-6號舖及1樓8號舖 港灣宴會廳︰新蒲崗寧遠街3-23號越秀廣場5樓



大酒樓長腳蟹優惠 陶源／海港

1. 陶源酒家︰長腳蟹快閃半價$198/斤

陶源酒家近期推出震撼優惠，主打來自美國阿拉斯加的深海長腳蟹，現以快閃半價$198/斤發售，食客可選白烚或清蒸，品嚐最原始的鮮味，其他食法則需另加費用。此外，晚市亦提供三款人氣菜式任選其一的優惠，包括古法羊腩煲、京式片皮鴨及清蒸東星斑，低至$108。

2. 海港酒家︰鎮店之寶長腳蟹$228/斤

隨著冬至、聖誕等節日過去，海港酒家為吸引顧客，將其鎮店之寶阿拉斯加長腳蟹的價格由原來的每斤$268，減至$228。酒家希望藉此優惠，讓食客能以更實惠的價錢，品嚐到這道重量級的豪華菜式。此優惠只限堂食，外賣及廳房則需另收每斤$40附加費。

資料來源︰利東集團 Lei Tung Cuisine、陶源酒家 鮑魚專門店、海港飲食集團