連鎖酒樓長者優惠2026！早茶點心孖寶$20.8／煲仔飯$18.8

稻香長者優惠2026｜踏入新一年，稻香再次為一眾愛愛早茶的長者帶來驚喜，推出「晨光老友記」及「暖暖煲仔飯」兩大優惠，讓老友記以超值價錢，享受一頓豐盛又溫暖的早餐。其中，「晨光老友記」優惠只需$20.8即可任選兩款指定點心，而暖人心脾的煲仔飯亦僅需$18.8，性價比極高。

稻香長者早茶優惠 酒樓點心孖寶$20.8／煲仔飯$18.8

稻香「晨光老友記」優惠自選兩款人氣點心

對於習慣早起、享受晨光閒情的老友記來說，稻香的「晨光老友記」優惠絕對不容錯過。只需$20.8，便可在多款指定點心中自由配搭兩款，選擇豐富，惟不能重複選擇，確保食客能品嚐到多樣化的美味。

點心紙上的選擇涵蓋蒸、炸、煎、焗各式美點，從經典到懷舊，應有盡有，如懷舊豬肚滑雞燒賣、魚茸炸茄子、香煎三式料、蠔皇螺片鮮竹卷、柱侯牛腩蒸陳村粉、生滾滑雞豬潤粥等，讓長者以實惠價錢，與親朋好友一同分享晨光中的好滋味。

$18.8鹹蛋肉餅／蝦乾臘味雞粒煲仔飯

除了精緻點心，是次優惠更可追加「暖暖煲仔飯」，只需另加$18.8，即可在微涼的早晨，享受一鍋熱氣騰騰的煲仔飯。此優惠提供兩款口味選擇，各具特色。鹹蛋皇肉餅櫻花蝦煲仔飯將鹹蛋黃的甘香與手剁肉餅的鮮甜融為一體，面層再灑上香脆的櫻花蝦，米飯盡吸食材精華，每一口都充滿油潤鹹香。

而另一款蝦乾臘肉臘腸雞粒煲仔飯則是傳統風味的代表。蝦乾的鮮、臘味的甘、雞粒的嫩，與吸收了油香的飯焦一同入口，是秋冬時節最經典的暖心料理。在享用點心之後，追加一鍋煲仔飯，不僅能增加飽足感，更為這頓早茶增添一份窩心的溫暖。

2大酒樓特價點心 金閣海鮮酒家/國穗軒

1. 金閣海鮮酒家$13.8點心

牛頭角金閣海鮮酒家最近推出點心優惠活動，匯集多種經典熱賣點心，每款統一價格為$13.8，提供10款不同選擇。其中包括鮮蝦腐皮卷、鮮竹牛肉球、蠔皇叉燒包、鹹水角、馬拉糕以及時菜鯪魚球等款式。

2. 國穗軒蝦餃、燒賣$19.8起

國穗軒推出下午茶時段的點心優惠，晶瑩蝦餃及飽滿燒賣等，價格由$19.8起。若需更豐富選擇，可選$35的燒味粉麵，或與朋友分享$80的鑊氣小炒，各款份量充足，適合午後用餐。

資料來源：香港點心關注組😋